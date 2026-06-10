Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: új lebonyolítású vb vár az U16-os válogatottra

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.10. 19:34
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Az U16-os fiú vízilabda-válogatott az idén Zágrábban vesz részt világbajnokságon.

Augusztus 3. és 9. között a horvát főváros, Zágráb ad otthont az U16-os fiú vízilabda-világbajnokságnak. A globális seregszemlén természetesen a magyar válogatott is ott lesz.

A Balázs Miklós irányította nemzeti együttesnek

teljesen új lebonyolítási rendszerben kell helytállnia.

A világbajnokságon 36 ország válogatottja vesz részt. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a vb-n nincsenek csoportok, hanem egy előzetes erősorrend szerint kapnak két erősebb és két gyengébb ellenfelet az együttesek (két 18-as kalapba sorolták őket, ez alapján). Az elért eredményeket egy speciális, a rivális ranglistahelyezését, illetve magát az eredményt (hány góllal nyert/vesztett, hány gólt lőtt) is számba vevő pontozásos rendszer alapján értékelik. Ez adja ki az alapszakasz sorrendjét, majd ezt követően a legjobb 32 együttes egyenes kieséses rendszerben folytatja tovább (az 1. a 32-ikkel, a 2. a 31-ikkel, és így tovább... – az első kettő elvben csak a döntőben találkozhat).

A tavalyi U16-os fiválogatott ezüstérmes lett az Eb-jén Fotó: Szaka József

A magyarok kezdésként Ukrajnával, aztán Törökországgal, majd Malájziával és végül Görögországgal játszanak.

A fiúk a felkészülés első hetében, június 28. és július 2. között a szolnoki MVLSZ-bázison készülnek, majd 5-étől Budapesten edzenek.

Az U16-s korosztály számára tavaly Európa-bajnokságot rendeztek. Akkor a Dabrowski Norbert vezette magyar csapat ezüstéremnek örülhetett. Akkor Isztambulban a mieink az elődöntőben a horvátokat 11–11-et követően ötméteresekkel győzte le, majd a döntőben 20–12-re kaptak ki az olaszoktól.

Az U16-os fiúválogatott legutóbb 2024-ben játszott vb-n. A Juhász Zsolt által irányított gárda Máltán bronzérmet szerzett.

 A VB-FELKÉSZÜLÉSI KERET
Kapusok: 
Dávid Barna (UVSE)
Lászlófi András (BVSC)
Poczai Márk (KSI)
Szatmári Zsolt (Semmelweis OSC)
Mezőnyjátékosok: 
Bekker Zalán (UVSE)
Budai-Csillag Dominik (UVSE)
Csendes Alex (KSI)
Déri András (Szeged)
Éder Barnabás (KSI)
Fabinyi Huba (Semmelweis OSC)
Fráter Olivér (UVSE)
Ladányi Zalán (UVSE)
Maschl Bertalan (Semmelweis OSC)
Nagy Benedek (UVSE)
Nagy-Hornok Sámuel (USA)
Olajos Dávid (BVSC)
Pálfi-Kovács Márk (KSI)
Papp László (Szeged)
Párkányi Mirkó (Semmelweis OSC)
Paróczai Bendegúz (BVSC)
Saska Barnabás (BVSC)
Stogicza Levente (Semmelweis OSC) 
Szaka Olivér (UVSE)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

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