Gurisatti Gréta: Tavaly kis halak voltunk a tengerben, idén cápákként küzdhetünk az éremért

Impozáns környezetben, a Florianában található Grand Hotel Excelsior teraszán tartották meg a vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtti sajtótájékoztatót a csapatok edzőivel és csapatkapitányaival, így az FTC női együttesét Matajsz Márk mellett Gurisatti Gréta képviselte az eseményen. A Ferencváros elődöntős ellenfele csakúgy, mint tavaly, idén is a spanyol Sant Andreu lesz, amely akkor 10–7-re legyőzte a zöld-fehéreket – majd begyűjtötte első BL-serlegét, miután a döntőben 6–8-ról fordítva, a győztes gólt az utolsó két másodpercben megszerezve 9–8-ra múlta felül a szintén spanyol Sabadellt, amelyben akkor Keszthelyi Rita és Beatriz Ortiz is játszott. Ők immáron ferencvárosi színekben készülnek a Sant Andreu ellen.

A címvédő csapat trénere, Javier Fernández úgy fogalmazott, felkészülten várják, hogy idén is sikerrel küzdjenek meg a legjobb csapatok ellen, míg a Matarót irányító Daniel Ballart rámutatott, a spanyol bajnoki cím óriási motivációt és felszabadultságot ad a játékosoknak ahhoz, hogy az Olympiakosz elleni elődöntőben is a legjobbjukat nyújtsák. (A Mataró éppen a Sant Andreu ellen nyerte meg a hazai bajnoki finálét, bár az első meccset elveszítették, a további kettőn diadalmaskodtak.). A görögök vezetőedzőjének, Jeorjiosz Doszkasznak a véleménye szerint mind a négy csapat hasonló szintet képvisel, de szintén készen állnak, hogy újból a csúcsra érjenek – a háromszoros BL-győztes Olympiakosz legutóbb 2022-ben nyert, a negyeddöntőben a hétszeres bajnok, Rybanska Natasát is a soraiban tudó Sabadellt kettős győzelemmel búcsúztatta.

Gurisatti Gréta kiemelte: szeretnék megmutatni, mennyit fejlődtek az elmúlt egy évben. „Tavaly újak voltunk itt, kis halak a tengerben, már a négy közé jutás is óriási dolog volt nekünk. Most viszont cápákként küzdhetünk az éremért – úgy érzem, idén minden esélyünk megvan a medáliára. Domináltunk a magyar bajnokságban, sokkal jobbak vagyunk, mint egy éve, ráadásul a szurkolóinknak is fontos napok következnek, hiszen mindkét csapatunk egy helyen játszhat a legjobbak között.”

Matajsz Márk, az FTC vezetőedzője: A napi forma, a jó döntéshozatal számít majd Fotó: MTI/Derencsényi István – Hétfőn érkezett meg a csapat Máltára. Fontosnak tartották, hogy mihamarabb megszokják a körülményeket? Hol tart most a csapat a készülésben?

– Igen, minél korábban el akartunk utazni, hogy „belakjuk” ezt a gyönyörű szigetet, a szállást, az uszodát, ez sikerült. Problémamentes volt az út, nagyon szép a környezet, az ellátás professzionális. Innentől minden rajtunk múlik. – Van-e jelentősége, hogy tavaly után ismét a Sant Andreu az ellenfél a BL-elődöntőben?

– Egy ennyire kiélezett párharcban különösebb jelentősége nincsen, kicsi előnyt jelenthet, hogy valamelyest már ismerjük őket, de ők is minket. Nem ezen múlik majd a mérkőzés kimenetele, hiszen két jó csapatról van szó, egy szinten vagyunk, ezért a napi forma, a jó döntéshozatal számít majd, és hogy melyik együttes képes többet kihozni magából. – A csapat tavaly még újonc volt a négy között, idén már tapasztaltabban szállhat medencébe a BL végjátékában.

– Így van, már nem vagyunk elsőbálózók, tavaly megismerhettük a final four hangulatát, ráadásul egy éve nyáron csatlakozott hozzánk Szilágyi Dorottya, Bea Ortiz és Keszthelyi Rita, ők hárman már többször is játszottak hasonló hőfokú mérkőzéseket, így a rutint jelentik a csapatban. Bizakodva várom a szerdai mérkőzést. – Elégedett a keddi, Mataróval folytatott edzéssel, kétkapuzással?

– Danival (Daniel Ballart Mataró-vezetőedzővel – a szerk.) nagyon jó a viszonyom, játszottunk egymás ellen, de csapattársak is voltunk, amikor Spanyolországban vízilabdáztam. Megbeszéltük, hogy az edzés végén kétszer öt percig egymással is játszunk, vigyázva egymásra, de úgy, hogy azért kicsit fáradjanak is a lányok. Emberelőnyt, emberhátrányt is gyakoroltunk. Utána is váltottunk néhány szót, elmondta, milyen hasznosnak tartotta a közös tréninget, jómagam is így ítélem meg.

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, NÉGYES DÖNTŐ, GZIRA

Szerda. Elődöntő. FTC-TELEKOM–Sant Andreu (spanyol), 19.00 (tv: Duna World). Mataró (spanyol)–Olympiakosz (görög), 21.00.

Péntek. A 3. helyért, 19.00. Döntő, 21.00 (tv: Duna World)