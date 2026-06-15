Nemzeti Sportrádió

BL-döntősökkel a védelmében áll fel Ecuador Elefántcsontpart ellen – íme, a kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.15. 00:26
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Fotó: Getty Images
Címkék
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A szövetségi kapitányok kijelölték a kezdőcsapatokat az Elefántcsontpart–Ecuador labdarúgó-világbajnoki mérkőzésre. A dél-amerikai csapat védelmében ott van a Paris Saint-Germainnal Bajnokok Ligája-győztes Willian Pacho és a BL-döntőben alulmaradó Arsenal hátvédje, Piero Hincapié.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana, Kessié, B. Touré – Pépé, Wahi. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
A kispadon: Lafont, Koné (kapusok), Adingra, Bonny, A. Diallo, Diakité, O. Diomandé, Guessand, Guiagon, Kossonou, Ndicka, Opéri, Oulai, Sangaré, Seri
ECUADOR: Galíndez – Ordónez, Pacho, Hincapié – Minda, A. Franco, M. Caicedo, Vite – Plata, E. Valencia, Yeboah. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
A kispadon: M. Ramírez, Valle (kapusok), Alcívar, Angulo, Arévalo, J. Caicedo, Castillo, P. Estupinán, Medina, Páez, Porozo, Preciado, K. Rodríguez, F. Torres, A. Valencia

 

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