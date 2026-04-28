Tizenegy Eb-ezüstérmes kapott helyet a női vízilabda-válogatott vk-keretében

T. Z.T. Z.
2026.04.28. 10:31
Cseh Sándor szövetségi kapitány keretet hirdetett (Fotó: Szabó Miklós)
magyar női vízilabda-válogatott Világkupa vízilabda-világkupa Cseh Sándor
A görögországi túráról hazatérve Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitány kihirdette a rotterdami világkupa divízió I-es tornájára utazó 16 fős válogatott keretét. A februári, madeirai Európa-bajnoki ezüstérmesek közül tizenegyen kerültek be a nevezettek közé.

A tizenegy funchali Eb-ezüstérmes mellett gyakorlatilag négy abszolút újonc került be a keretbe: Alaksza Kinga, Hetzl Adrienn és Lendvay Zoé már részesei voltak a vasárnapi, görögök elleni mérkőzésnek, Horváth Zsófi ugyanakkor pályafutása első felnőtt válogatott mérkőzését a világkupán vívhatja majd. Mellettük újfent csapattag lett Dobi Dorina, aki a tavalyi, ezüstéremmel zárult csengdui világkupa-döntőn szerepelt – közölte a szövetség kedden délelőtt hivatalos honlapján.

Különböző okokból (sérülés, érettségi) ezúttal nem tarthat a többiekkel Keszthelyi Rita, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra és Tiba Panna. A tizenhat benevezett játékosból egy-egy meccsre tizennégyen nevezhetők.

„Egyrészt a kényszer – sérülések, iskolai elfoglaltság – is rávisz minket arra, hogy öt-hat igen fiatal játékosnak adjunk lehetőséget, közülük sokan tényleg szinte teljesen újoncok – idézte a szövetség hivatalos honlapja Cseh Sándor szövetségi kapitányt. – Másrészt ez teljesen egybevág azzal a gondolatmenettel, amit a kinevezésemet követően azonnal megosztottam mindenkivel: fontos a jó eredmény, de az első két évben a keret kialakítása a legfontosabb. Ennek jegyében indulunk neki a rotterdami tornának: egyfelől remélhetőleg úgy szerepelünk, hogy nyáron is tudunk majd játszani a döntőben, másrészt az igazán lényeges cél, hogy nyár végére a munka nagy része megvalósuljon és összeálljon az a húsz-huszonegy fős keret, amely a következő két évben a válogatott alapját adja. Nyilván cserék előfordulhatnak, de a budapesti világbajnokságra és az olimpiára már ebből a körből szeretném kijelölni a résztvevő csapatot. Épp ezért nem rossz, hogy ennyi új játékost tudunk kipróbálni igazán minőségi ellenfelekkel szemben, miközben persze arra is igyekszünk koncentrálni, hogy mindig legyen esély a legjobbakkal szemben is.”

A NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT VILÁGKUPA-KERETE
Kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok: Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Varró Eszter, Dömsödi Dalma, Dobi Dorina, Aubéli Tekla, Hetzl Adrienn, Leimeter Dóra, Alaksza Kinga, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Lendvay Zoé, Hajdú Kata, Horváth Zsófi

 

