Angyal Dániel: Nagy fegyvertény a négyes döntő, de nem állnánk meg itt

A BAJNOKSÁGOT ÉS A KUPÁT IS megnyerte Angyal Dániel az Olympiakoszban töltött első idényében. A 34 éves vízilabdázó a 2023–2024-es idényben légiósnak állt, abban az évadban a francia Marseille-jel nyert bajnokságot és kupát, a bajnoki aranyat a következő idényben is megszerezte, míg ebben az idényben a görög Olympiakosszal duplázott – emellett bejutott a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjébe is, amely a férfiaknak csütörtökön kezdődik el.

A magyar bekk elmondta, milyen érzés évek óta megtapasztalni, hogy a kemény munka kifizetődik.

„Korábban a Marseille-jel is és most az Olympiakosszal is nagy esélyesként indultunk a bajnokságban, de mindig nagyszerű érzés nyerni, ezért sportol az ember. Nem volt azért könnyű dolgunk, mert a Panathinaikosz évről évre erősödik, a most véget ért évadra már kifejezetten jó csapata lett – bár elég biztosan győztük le, nehéz meccseink voltak ellene. Mindez növeli a bajnoki cím értékét, ahogyan a Görög Kupa döntőjéből is nagyon parázs, izgalmas mérkőzés kerekedett, egyetlen góllal győztünk, amit az utolsó másodpercekben lőttünk. Jelentős presztízsértéke van a sikereinknek, mindig kielégítő érzés, ha az eredmények visszaigazolják a befektetett munkát. A Bajnokok Ligájában a négyes döntőbe jutás is nagy fegyvertény, de bízom benne, hogy nem állunk meg itt. Remélem, BL-győzelemmel tudjuk megkoronázni az idényt.”

Az olimpiai bronzérmes, világbajnok és Európa-bajnok pólós nagyjából egy éve ilyenkor igazolt a Zalánki Gergőt is a soraiban tudó görögökhöz – beszélt a beilleszkedéséről is.

„Egyrészt külföldiként kicsit más nyomás van az emberen, másrészt a feleségemmel és a kislányommal együtt költöztünk át, az ő hogylétükre is gondolok, például hogyan jár a kislányom óvodába, szóval a családi háttér megléte is nagyon fontos. Nehéz idény volt, de visszatekintve jó döntést hoztam az Olympiakoszhoz szerződéssel, sikerült megtalálnunk a helyünket, beilleszkedtem a csapatba. Ebben Gergő is sokat segített, amiért hálás vagyok neki. Ő már az előző évadban is itt volt, ismeri a járást, teljesen más lett volna nekem egyedüli magyarként.”

A márciusi kupadöntőben 13–12-re nyert az Olympiakosz a rivális Panathinaikosz ellen, míg a május végi bajnoki döntős párharcban, amely az egyik fél harmadik győzelméig tartott, 3–0-ra diadalmaskodott. A három meccsen Zalánki összesen nyolc, Angyal hét gólt szerzett. Az első találkozó alakult szorosabban hazai környezetben (15–12), ám az idegenbeli második (20–14), majd az újabb otthoni, harmadik meccs (17–12) egyoldalúbb volt – Angyalék veretlenül nyerték meg a görög ligát. Ez volt az Olympiakosz sorozatban 14. bajnoki címe, fennállása során pedig már a 40. aranyát szerezte meg.

„Kicsi a realitása, hogy bármelyik csapat ebben a bajnokságban háromszor is legyőzze az Olympiakoszt, de Európában sem lenne könnyű semelyik együttesnek. Kedvez nekünk a lebonyolítás, mert egy meccsen bármi történhet, akár lehet nagyon rossz napunk, míg a másik csapat remek napot is kifoghat. A Panathinaikosz az első mérkőzésen száz százalékot tett bele, úgy volt vele, hogy megpróbál mindent, és ha nyer, viszi tovább a lendület. De kijött a különbség kvalitásban, hogy minőségibb a keretünk, felőröltük az ellenfelet, a harmadik meccs már szinte a félidőben eldőlt, hat góllal vezettünk.”

A bajnokság másfél hete ért véget, azóta a görög csapat a BL-elődöntős ellenfelére, az olasz nagyágyú Pro Reccóra készül. A másik ágon az FTC a spanyol aranyérmes Barcelonetával méri össze az erejét csütörtökön.

„Megbecsültem a két nap pihenőt, amit a bajnokság végén kaptunk, azóta teljes gőzzel dolgozunk. A napokban jöttünk haza a vidéki edzőtáborunkból. Szeretnénk maradandót alkotni, és BL-t nyerni, de egyelőre csak az elődöntőre összpontosítunk, ott kell nagyon jól játszanunk és kiadnunk magunkból mindent, abban bízva, hogy ez elég lesz a döntőhöz. Ha ez sikerül, új fejezetet nyitunk, de most még csak egy meccset szabad a középpontba helyezni, lépésről lépésre kell haladni. Amelyik négy csapat idáig eljutott, Európában is kiemelkedett a hazai bajnokságán túl – nehéz lesz, de annál édesebb a győzelem, minél többet kell érte küzdeni.”

A kétszeres BL-győztes Olympiakosz a 2023–2024-es kiírás után tért vissza a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé, legutóbb 2019-ben jutott be a fináléba, amelyben a Ferencvárostól 10–10-es rendes játékidőt követően szétlövésben kapott ki.