Laros Duarte a spanyolok ellen készül; Hamilton első Ferrari-sikere

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A Puskás Akadémia légiósára a spanyolok várnak. Laros Duarte pedig a világbajnoki bemutatkozásra, és reméli, hogy nem jár úgy a Zöld-foki-szigeteki válogatott a spanyolok ellen, mint Curacao a németek ellen. Borsos László interjúja.

Mexikó amúgy is az utcai karneválok hazája, de… A dél-afrikaiak elleni nyitó győzelem után „megbolondult” az ország, és mindennap óriási buli van a városokban – Borsos László helyszíni riportja.

Siklósi Gergely sokáig hallgatott, de most interjút adott. Mégpedig a kedden kezdődő vívó Európa-bajnokság előtt Kovács Erikának – ebben őszintén mesélt edzőváltásról, a párizsi olimpiai bajnok csapattagok közötti viszonyról, és a közelgő olimpiai kvalifikációról is.

Lewis Hamilton a Mercedesek előtt. A Formula–1-es Katalán Nagydíjon minden idők hetedik legidősebb győztese lett a Ferrari volánjánál először nagydíjgyőztes brit pilóta. Zsoldos Barna két oldalon meséli el, hogyan..

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Az 1936-os Max Schmeling–Joe Louis bokszcsúccsal; a 80 éves Fabio Capellóval; Antonín Panenka 50 évvel ezelőtti 11-esével és az 1956. nyári lovasolimpiával, amit nem Melbourne-ben rendeztek…

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