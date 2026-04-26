Kosárlabda: a DEAC megvédte a bajnoki címét a junior fiúknál

Mint arról beszámoltunk, az elődöntőkben a Budapesti Honvéd a Kecskemétet, míg a hazai pályán szereplő DEAC a Soproni Sportiskolát győzte le, és jutott be ezzel a vasárnapi fináléba a junior fiú kosárlabdázók Debrecenben rendezett rendezett országos döntőjében. A felek korábban kétszer találkoztak a szezonban, mindkétszer a fővárosiak nyertek a regnáló bajnok hajdúságiakkal szemben.

A Sipos Péter vezette Honvéd kezdte jobban a meccset, előbb 5–0-ra, majd 6–2-re is vezetett az első percekben az idegesebben rajtoló házigazdákkal szemben. Ezután viszont Szász-Veres Márk vezérletével villámgyorsan 8–0-s sorozatot produkált a DEAC, és már 10–6-ra náluk volt az előny. A folytatásban igyekezett ellépni Kádár Tamás csapata, de a piros-fehérek szorosan tapadtak (13–11). A nyitó negyed utolsó szakaszában aztán a Debrecen ismét beleerősített, és Szász-Veres mellett Kiss Tamás is beszállt a pontgyártásba (23–13). A második tíz perc elején úgy tűnt tovább nő a különbség (28–15), de erre sikerült reagálnia a Honvédnak (28–21), amely a negyed derekára öt pontra faragta a hátrányát (32–27). A félidő záró szakasza azonban újra a Debrecennek sikerült jobban, tíz pontra növelve a fórt (43–33).

Szász-Veres Márk kiemelkedett teljesítményével a junior fiúk fináléjában Fotó: Balogh Albert/DEAC

A nagyszünetet követően hasonlóan elánnal folytatta a címvédő Szász-Veres Márkkal és Gál Csongorral az élen (51–37). Szépen lassan sikerült állandósítaniuk a tizenöt pont körüli különbséget (62–47). A DEAC-ból Vadai Balázs és Fárbás Benjámin is egyre inkább kivette a részét a pontszerzésből (65–47), míg a másik oldalon elsősorban Nagy Ágoston és Baráth Titusz tartotta a frontot.

A negyedik negyed elején nagy lendületet vett a Honvéd (65–54), de hamar visszaállt a korábbi különbség (72–56), és a legvégén már nem forgott veszélyben a debreceniek sikere.

A DEAC 86–68-os győzelmet aratott, és ezzel megvédte a tavaly bajnoki címét.

A döntő legeredményesebbje a vaskos dupla-duplával, 28 ponttal és 11 lepattanóval végző

Szász-Veres Márk volt, aki az aranyérem mellé a legértékesebb játékosnak járó MVP-címet is elnyerte.

A Honvédnál a 17 pontos, a torna All Star-csapatába is bekerülő Nagy Ágoston dobta a legtöbbet.

A bronzérmet a Kecskemét szerezte meg, miután nyert a Sopron ellen a helyosztón. Az ötödik helyért a Vasas az NKA Pécset, míg a hetedik helyért a Kaposvár a Szolnokot verte.

A korosztályos országos döntők sora május közepén a kadét fiúk szezonzáró eseményével folytatódik Budapesten, a Népfürdő utcai E.ON Sportcsarnokban.

JUNIOR FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ, BUDAPEST, GABÁNYI LÁSZLÓ SPORTCSARNOK

Finálé

DEAC–Budapesti Honvéd 86–68 (13–23, 20–20, 14–22, 21–21)

A részletes statisztika Finálé

VÉGEREDMÉNY:

1. DEAC

2. Budapesti Honvéd

3. Kecskemét

4. Soproni Sportiskola

5. Vasas Akadémia

6. NKA Pécs

7. Kaposvári Sportiskola

8. Szolnok

