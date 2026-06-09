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Öttusa: aranyak és arányok az UTE utánpótlásában

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.09. 18:09
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Öttusa utánpótlássport UTE Utánpótlássport.hu
Tibolya Péter szakosztályvezető beszélt arról, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük az UTE kiemelkedően sikeres korosztályos öttusázóival.

A május végén a fővárosban rendezett junior és U17-es öttusa országos bajnokságon remekeltek az UTE fiataljai. Az újpesti klubot a két korosztály ob-ján csupán négy versenyző képviselte, ám azok mindegyike dobogóra állt, sőt: hárman az emelvény legtetejére.

A juniorok között Tamás Botond és Bauer Blanka lett bajnok, az U17-eseknél Mitró Milán ünnepelhetett elsőséget,

és lett bajnok, az U17-eseknél Mitró Milán ünnepelhetett elsőséget,

míg a juniormezőnyben Gyepessy Domonkos a legjobb U19-esként szerzett bronzot, tehát amennyiben az ő korosztályának a bajnokságát az idősebbekével együtt rendezik, akkor neki is arany kerül a nyakába...

Bauer Blanka Fotó: Hunyadi Levente

Az említett fiatalokon kívül még Herbák Emma és Herbák Hanna számít olyan korosztályos reménységnek, aki az UTE-ből a múlt évben is ott volt az utánpótlás-világeseményeken. A lila-fehér klub két élversenyzőjével, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle-lel és az egyéni vb- és Eb-ezüstérmes, csapatban világ- és Európa-bajnok Szép Balázzsal kiegészülve tehát a szakembereknek – elsősorban Tibolya Péter szakosztályvezetőnek – nyolc kiemelt öttusázó pályafutását kell egyengetniük.

„Mindig örülünk a jó eredményeknek és azért dolgozunk, hogy továbbra is sikeresek maradjanak a versenyzőink – mondja a hazai öttusaszövetség által a múlt év utánpótlásedzőjének választott Tibolya. – Ugyanakkor

hiszen ahhoz, hogy a legjobbak között legyél, szinte kötelező feszegetni a határokat, miközben a túlterhelést és az azzal járó sérülést is el kell kerülni. Ebből a szempontból az OCR a legveszélyesebb versenyszám. Az akadálypályán vannak olyan fogások, elemek, amelyekről a versenyző edzésen számtalanszor leesik, mire sikerrel túljut rajta. Hálás vagyok a klubnak, hogy több szakosztállyal, a dzsúdósokéval, a birkózókéval, a tornászokéval vagy a jégkorongozókéval együttműködhetünk. Dzsúdó- vagy birkózóedzésre például azért vittem le a mi gyerekeinket, hogy megtanuljanak esni, és nagyobb eséllyel kerüljék el a sérüléseket. Az említett nyolc öttusázó más-más versenyzőtípus és személyiség, különböző fizikai állapottal, eltérő pszichés háttérrel. Nehéz megtalálni számukra az optimális terhelést, de természetesen az egészségüket szem előtt tartva mindent megteszünk a sikeres felkészülésük és a jó eredményeik érdekében.”

Mitró Milán Fotó: Hunyadi Levente

A szakember elmondta, hogy az egyéniben már felnőtt Eb-bronzérmes Bauer Blanka és a juniorok között kétszeres Eb-győztes, vb-bronzérmes Tamás Botond számára még mindig az a legfontosabb, hogy minél több rangos felnőttversenyen szerezzen rutint. Ők emellett természetesen a saját korosztályukban is legjobbra törekszenek.

Akik az élmezőnybe készülnek, azoknak igazi húsdarálóban kell helytállniuk. Egy évben hét-nyolc négynapos, jelentős állóképességet igénylő versenyük van a sportolóknak. Ha belegondolunk, akkor esztendőnként nagyjából egy teljes hónapot égnek maximális hőfokon. Ezt ma már nagyon kevés harminc év feletti versenyző bírja, ezért is fiatalodik a felnőttmezőny. És talán már csak azért mondhatjuk azt, hogy a teljesítő képessége csúcsát a húszas évei közepére éri el egy öttusázó, mert a vívás nagy rutint igénylő sportág.”

Az UTE egyébként a fiatalabb korosztályokban nemrégiben toborzót hirdetett, és százhúsz növendék csatlakozott az U10-es gyerekekhez.

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Fotó: Hunyadi Levente)

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