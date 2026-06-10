Kézi: odaértek az akadémiák közé a Budaörs korosztályos leánycsapatai

Odaért az akadémiák közé a Moyra-Budaörs Handball U20-as és U18-as leány kézilabdacsapata a 2025–2026-os évadban: a klub a korábbi években is jól szerepelt utánpótlásszinten (az eggyel korábbi idényben a Szamoránsky Anikó vezette U18-as együttes másodikként zárt, miután a fináléban hetesekkel kikapott a DVSC-től), idén viszont

mindkét említett korosztályban bejutott a négyes döntőbe, és egyaránt harmadikként zárt.

A Pinizsi Zoltán vezetőedző által irányított U20-asok 33–23-ra kikaptak az elődöntőben a DVSC-től, majd a bronzmérkőzésen 26–24-re győzték le a Kisvárdát. A Hornyák Ágnes vezette U18-asok is a debreceniekkel találkoztak az elődöntőben (29–27-es vereség), majd a Ferencváros elleni 30–29-es sikerrel szerezték meg a harmadik helyet.

Akcióban a Budaörs az U18-as bronzmeccsen Forrás: Moyra-Budaörs Handball

„Óriási hullámvasút volt ez az év. U16-os játékosokat irányítok, sokáig az is kérdőjeles volt, hogy a saját korosztályunkban indulunk-e, ám végül úgy döntöttünk, bedobjuk a lányokat a mély vízbe. Az eredeti cél a tisztes helytállás volt, és hogy ne essünk ki az első osztályból, ehhez képest hatalmas meglepetés volt, hogy eljutottunk a négyes döntőig – mondja Hornyák az Utánpótlássportnak, aki az U20-asok felkészítésében is segít edzőként, ahogyan Pinizsi is az U18-asoknak. – A DVSC ellen, idősebbek játékosokkal szemben nem tudtuk felvenni a harcot, le is blokkoltunk ebben a helyzetben, a Fradi ellen viszont már sokkal jobb produkciót mutattunk be; szinte végig futottunk az eredmény után, ám a végén nekünk jött ki jobban a lépés, ráadásul bejött a hét a hat elleni játékunk, amit bár nem gyakoroltunk az évad közben, a lányok remekül pályára vittek. Óriási siker, hogy két akadémiát is megelőztünk idén. Az U20-as forgatókönyv hasonló volt, igyekeztünk hasonlóan könnyedén, nyomás nélkül nekimenni az eseménynek. Ez a DVSC ellen nem a jó arcunkat hozta elő, a bronzmeccsre viszont ismét összeszedtük magunkat, és magabiztosan szereztük meg a harmadik helyet.”

Hornyák szerint jó úton halad az egyesület, amely sokat lépett előre az elmúlt években.

„Egyre többen vagyunk, több mint háromszáz gyerekkel dolgozunk a klubban.

Míg korábban alig győztük halászni a fiatalokat, manapság gyakran akadémiákról érkeznek hozzánk kézilabdázók, a játékosainkat pedig jó arányban meg is tartjuk.

A nevelőmunka a lényeg, aminek legjobb esetben az eredménye, hogy az NB I-es csapatunkig is eljutnak a sportolók, ebben az évadban is többen bemutatkozhattak a nagyok között. Ráadásul a nyári nyílt serdülő Eb-n is hatan ott lesznek a budaörsiek közül.”

(Kiemelt képünkön: az U20-as budaörsi lányok ünnepelnek Forrás: Moyra-Budaörs Handball)