Erste Liga: a Debrecen szerződést hosszabbított kapusával – hivatalos

A 38 éves kapus 2018-ban került a DEAC-hoz, és a legutóbbi Erste Liga-szezon alapszakaszában 91, a rájátszásban 92.5 százalékos volt a védési hatékonysága, az ob I-ben pedig ezeknél is jobb, 96 százalék.

„Bőven van még, ami motiváljon: szeretnék még Erste Liga-döntőt játszani, megnyerni az ob I-et és bejutni a Magyar Kupa négyes döntőjébe, úgyhogy széles a paletta. Már csak három félév van vissza a doktori képzésemből, nagy álmom, hogy dr. Hetényi feliratú mezben korcsolyázzak ki a jégre” – fogalmazott a keddi bejelentéskor Hetényi Zoltán.

Hozzátette: a tervek szerint júliusban pihenhet egy kicsit, amire szüksége is van, mert az elmúlt nyolc évben az idények végén mindig vizsgaidőszaka volt a helyi egyetemen. Ugyanakkor – mint azt megjegyezte – előny számára, hogy sportolóként megtanulta, mi az alázat, a szorgalom és kitartás.

„Persze ebbe is bele lehet fáradni, ám mindig jönnek újabb célok. Hálás vagyok, hogy anno idejöttem és elkezdtem ezt az egészet” – mondta a korábbi válogatott kapus.

Hetényi három idény töltött külföldön, mielőtt Debrecenbe igazolt, ahol az egyetem sportolói életutat kínált a tanulásban és sportban is.