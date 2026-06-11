NB III: pénzbüntetést kapott a Haladás az utolsó bajnoki után

A labdarúgó NB III utolsó, 30. fordulójában a két csapat 1–1-es döntetlent játszott egymással május 24-én. A szombathelyiek közleménye szerint a Haladást a játéktérre dobott poharak és görögtűz miatt, valamint a szurkolóknak a mérkőzés lefújása utáni pályára lépéséért, illetve a pápai vendégszektorban történt károkozásért összesen 310 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a fegyelmi bizottság, valamint arra, hogy a károk rendezésére kössön megállapodást 30 napon belül.

A meccs utáni napon egyébként a hazai klub közleményt adott ki, melyben elítélte a történteket: „...a találkozót követően történt sajnálatos események kapcsán klubunk nevében határozottan és egyértelműen kijelentjük: a Pápai Perutz FC minden ilyen jellegű magatartást teljes mértékben elutasít. Különösen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az incidensek során több, Szombathelyről érkező szurkoló viselkedése gyermekeket is veszélyeztetett.”