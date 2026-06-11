Nemzeti Sportrádió

NB III: pénzbüntetést kapott a Haladás az utolsó bajnoki után

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.11. 19:05
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Sok szurkoló bejutott a pályára (Fotó: Frutti Drink-Perutz FC Pápa/Facebook)
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labdarúgó NB III Haladás FC Pápa NB III Északnyugati csoport NB III Szombathelyi Haladás
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Haladás bajnoki mérkőzésen történtek miatt 310 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta a szombathelyi klubot.

A labdarúgó NB III utolsó, 30. fordulójában a két csapat 1–1-es döntetlent játszott egymással május 24-én. A szombathelyiek közleménye szerint a Haladást a játéktérre dobott poharak és görögtűz miatt, valamint a szurkolóknak a mérkőzés lefújása utáni pályára lépéséért, illetve a pápai vendégszektorban történt károkozásért összesen 310 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a fegyelmi bizottság, valamint arra, hogy a károk rendezésére kössön megállapodást 30 napon belül.

A meccs utáni napon egyébként a hazai klub közleményt adott ki, melyben elítélte a történteket: „...a találkozót követően történt sajnálatos események kapcsán klubunk nevében határozottan és egyértelműen kijelentjük: a Pápai Perutz FC minden ilyen jellegű magatartást teljes mértékben elutasít. Különösen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az incidensek során több, Szombathelyről érkező szurkoló viselkedése gyermekeket is veszélyeztetett.”

 

labdarúgó NB III Haladás FC Pápa NB III Északnyugati csoport NB III Szombathelyi Haladás
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