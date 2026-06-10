Kosárlabda: ők voltak a leányutánpótlás legjobbjai az évadban

A június beköszöntével végérvényesen befejeződött a klubszezon a hazai kosárlabdázóknak, mind az utánpótlás-bajnokságok országos döntőit, mind a felnőttélvonal rájátszását tekintve. Így arra gondoltunk, sorra vesszük a női szakágban legjobban teljesítő korosztályos játékosokat a 2025–2026-os szezonból.

Ami az NB I/A-csoportban szereplő U20-as fiatalokat illeti, közülük négy lányról is elmondható, hogy igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtott az idényben, ráadásul nemcsak az alapszakaszban, hanem a legfontosabb periódusban, a rájátszásban is megvillant.

A 19 éves Rátkai Eszter és a 18 éves Josepovits Kinga egyaránt főszerepet játszott az NKA Universitas Pécs bajnoki címében.

Rátkai majdnem 10 pontot (9,4) és 4,7 gólpasszt átlagolt a playoffban, míg a még mindig juniorkorú Josepovits 7 pont, 7 lepattanóval vétette észre magát, és a DVTK elleni bajnoki döntőben ő is jelentős szerephez jutott. Mindketten már a felnőttválogatottban is bemutatkozhattak az évad során.

A remek szezont futó, ötödik helyen záró

BEAC-ban Drahos Leilát (18) és Fárbás Elizát (20) érdemes mindenképpen kiemelni. Előbbi a női NB I legeredményesebbje volt az egész évadban,

a rájátszásban 11,6 pontot átlagolt, míg Fárbás a mezőnymunkája és remek védekezése mellett a bajnokság végére a ponttermésben is jeleskedett, a playoffban 7,5 pontot, 6 lepattanót és 2,3 gólpasszt jegyzett.

Rátkai Eszter Forrás: NKA Universitas Pécs

Az utánpótlás-bajnokság úgyszintén láttunk kiemelkedő produkciókat: a Csata DSE tarolásában (négy bajnoki cím, öt aranyérem)

oroszlánrészt vállalt a 14 éves Halasy Enikő, aki elsőéves kadétként a junior országos döntő MVP-je lett,

és nem mellesleg a 13. kerületiek junior- és kadétbajnoki címéből is alaposan kivette a részét. A két idősebb utánpótlás-korosztályban való duplázásnak Mara Júlia is meghatározó tagja volt, aki a Sopron elleni kadét bajnoki finálé legeredményesebb játékosának bizonyult.

A csatás juniorok közül még Biczó Pannát is abszolúte megilleti a dicséret, ugyanis amellett, hogy a felnőtt első osztályban már bontogatta a szárnyait, a juniorok között is jól teljesített, az All Star-ötösbe is beválasztották.

A serdülőknél ugyancsak Csata-játékos, Bakos Míra érdemelte ki a legértékesebb játékosnak járó elismerést, miután a Zsíros Akadémia elleni fináléban 19 pontig és 26-os VAL-mutatóig jutott.

Halasy Enikő Forrás: Csata DSE

A juniorbajnokságban némi meglepetésre döntőig jutó győriek közül Lép Izabella és Gálos Hanna volt a sikeres szereplés két fő letéteményese; mindketten már az NB I/A-csoportban is rendszeres játéklehetőséghez jutottak a Rába-partiak első csapatában.

A BEAC fiataljai közül mindenképpen érdemes megemlíteni Samson-Érckövi Éva Omozelét, aki a junior és a kadét nyolcas döntőben is az All Star-csapat tagja lett.

A diósgyőriek kiemelt ígérete, Merkel Blanka ugyan a kadét országos döntőben sajnálatos sérülést szenvedett, összességében remek szezont tudhat maga mögött, serdülőkorúként a kadétmezőnyben is a legjobb játékosok közé tartozott.

(Kiemelt képen: Josepovits Kinga Forrás: NKA Universitas Péc)