Bejön Tuchel terve, és révbe ér Anglia? Szerezhet ismét érmet Horvátország a vb-n? – bemutatjuk az L-csoportot

Nagy nevek is kimaradtak, Thomas Tuchel 19-re lapot húzott

Thomas Tuchel tavaly január óta irányítja az angol válogatottat, és első nagy tornájára készül szövetségi kapitányként, hiszen korábban csak klubcsapatokat irányított. A német tréner eddigi mérlege 11 győzelem, egy döntetlen és két vereség a kispadon, de a megítélését úgysem ez határozza meg, hanem a világbajnoki szereplés. Már az nagy kérdés, hogy a vb-re megfelelő keretet hirdetett-e, amiben nem mindenki biztos. Kimaradt a Real Madridban a sérülése után egyre jobb formába lendülő jobbhátvéd, Trent-Alexander Arnold, illetve a nem a legjobb idényt futó, de bármikor villanni képes Manchester City-középpályás, Phil Foden, sőt a Chelsea kiválósága, Cole Palmer is. S akkor még nem említettünk olyan játékosokat (Morgan Gibbs-White, Lewis Hall, Jarrod Bowen), akik ugyan kisebb nevek, de remek teljesítményt nyújtottak az évad során. Miközben olyan futballisták kerültek be, mint a szaúdi Al-Ahli csatára, Ivan Toney, vagy a válogatott első csoportmeccsén már 36 esztendős középpályás, Jordan Henderson.

Meglátjuk, bejön-e az 52 éves szövetségi kapitány húzása, és az elvárás nagy, hiszen Anglia 1966 (azaz egyetlen vb-címe) óta vár arra, hogy újra trófeát nyerjen a nemzeti csapat. Ettől az elmúlt években nem járt messze, hiszen a 2018-as világversenyen negyedik lett, míg az előző két kontinenstornán ezüstérmes, a legutóbbi vb-n pedig a negyeddöntőben búcsúzott a későbbi döntős franciákkal szemben. Ezeket az eredményeket kellene felülmúlniuk a „háromoroszlánosoknak”, akik mindig esélyesként vágnak neki egy-egy nagy tornának.

Nagy nevekből nincs hiány, az aranycipős Harry Kane-től a válogatottban is lehet várni a gólokat, és elöl olyan társai lesznek, mint az Arsenallal bajnok és BL-döntős Bukayo Saka, az Aston Villával El-t nyerő Ollie Watkins vagy a Newcastle-ból nemrég Barcelonába szerződő Anthony Gordon. A középpályán Jude Bellingham és Declan Rice a húzóember, míg a védelemben a Premier League legjobbjait találjuk. A kapuban bár Jordan Pickford nem topklubban véd (hanem az Evertonban), az angol válogatottban is már rutinosnak számít, s bizonyított a korábbi tornákon.

A továbbjutás nem lehet kérdés az angolok számára (még ha lehet, a csoportelsőségért nagy csatát is kell vívniuk a horvátokkal), az viszont már igen, eljutnak-e a végjátékig. Talán a vb-győzelmet nem lehet egyértelműen elvárni, viszont a négy közé jutást igen. Ha megnyerik a kvartettjüket, egy csoportharmadikot kapnak, majd az A jelű négyes győztese érkezhet, ahol nincsenek sztárcsapatok (Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó). A nyolc között már belefuthatnak a brazilokba, illetve akár a németekbe és a franciákba is, bár ehhez nekik másodikként kell továbbjutniuk. Mindenesetre 60 év után van esély angol vb-győzelemre, igaz, favoritnak nem számítanak.

Thomas Tuchel valószínűleg a vb-n is sok fontos szerepet ró Jude Bellinghamre (Fotó: Getty Images)

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Már nem Ghánától lehet várni az afrikai áttörést

Ghánát sokáig esélyesnek tartották arra, hogy első afrikai csapatként valami nagyot alkosson világbajnokságon. 2006-ban még csak nyolcaddöntőig jutott, négy évre rá viszont a legjobb nyolc között járt, s közel ahhoz, hogy éremért küzdhessen. Négy éve aztán Marokkó lett az, „aki” elődöntőbe jutott első afrikaiként, miközben a ghánaiak messze kerültek a bravúroktól. 2018-ban ki sem jutottak, míg 2014-ben és 2022-ben már a csoportkörben búcsúztak, a két tornán összesen négy pontot szerezve. A kvalifikáció ismét összejött (nyolc győzelem, egy döntetlen, egy vereség), igaz, ehhez olyan ellenfeleket kellett csak megelőzni, mint Madagaszkár vagy Mali, és akkor még a kisebb gárdákról szó sem esett.

Nem mellettük szól, hogy az elmúlt időszakban nem jönnek az eredmények, a csapat hat mérkőzés óta nyeretlen, ráadásul ebből ötször kikapott, ami még felkészülési mérkőzéseken sem mutat jól. Márciusban le is váltották Otto Addo szövetségi kapitányt, és rutinos szakember került a helyére, a 73 éves Carlos Queiroz. A portugál edző számára Ghána a kilencedik válogatott, melyet irányít, azonban világbajnokságon nem nagyon szokott kijönni neki a lépés. 2010-ban hazája nemzeti tizenegyével csak nyolcaddöntős volt, míg a következő három vb-n Iránnal nem jutott tovább a csoportból.

Lesz azért kihez nyúlnia, mivel olyan játékosok vannak a keretben, mint a Manchester City támadója, Antoine Semenyo, az Athletic Bilbaóban futballozó Inaki Williams vagy a jelenleg villarreali középpályás, Thomas Partey. Nagy hiányzó viszont a Tottenham szélsője, Mohammed Kudus vagy a Monaco belső védője, Mohammed Salisu, akik sérülés miatt nem vehetnek részt a világversenyen. Összességében csodát nem lehet várni a „fekete csillagok” becenevű válogatottól, de a továbbjutás benne van a pakliban, igaz, inkább csak csoportharmadikként.

Antoine Semenyótól várhatunk villanásokat a tornán (Fotó: Getty Images)

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

Két vb-érem után talán még nagyobb bravúr lenne az újabb dobogó a horvátoktól

Horvátországot nem szokás az esélyesek között emlegetni, pedig ha azt nézzük, hogy 2018-ban ezüstérmet nyert, majd négy évvel később a dobogó harmadik fokára állhatott fel, akár ott lehet a helye. Igaz, ez a nagy generáció már egyre jobban kezd kiöregedni, hiszen Mario Pasalic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Ante Budimir és Ivan Perisic is 30 fölött jár, az aranylabdás Luka Modric pedig már 40 éves. Vannak azért fiatalabbak is a keretben: lehet bízni a Manchester City védőjében, Josko Gvardiolban, az Internazionale középpályásában, Petar Sucicban vagy a Serie A meglepetéscsapatának számító Como alapemberében, Martin Baturinában.

A szövetségi kapitány továbbra is Zlatko Dalic, aki 2017 óta irányítja az együttes. A szakember ugyan a világbajnokságokon bravúrt bravúrra halmozott, mégis figyelmet érdemel, hogy a 2021-ben megrendezett Eb-n a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, míg két éve a csoportból sem sikerült továbbjutni a kontinenstornán – igaz, a spanyolok és az olaszok végeztek előttük a kvartettben. Az biztató, hogy a vb-selejtező nem okozott gondot, a mérlege hét győzelem és egy döntetlen volt, viszont az idei négy felkészülési mérkőzésen két siker mellett két vereség is becsúszott – Brazília és Belgium ellen.

Sok múlik azon, hogy az 59 éves szakember megtalálja-e a rutinos és a fiatal játékosok megfelelő arányát, s a csapat bírni fogja-e a sorozatterhelést, mivel a továbbjutás nem lehet kétséges, de a nagy hőségben az idősebb labdarúgók nem biztos, hogyan olyan frissek tudnak maradni az egyenes kieséses szakaszra. A rutin persze a horvátok mellett szól, hiszen sok nagy csatát megéltek már, ami jól jöhet kiélezett helyzetekben – rögtön az első csoportmeccsükön, az angolok ellen képet kaphatunk arról, hol is tart ez a válogatott, és mi várható tőle.

Mario Pasalicra és Martin Baturinára is fontos szerep hárulhat a tornán (Fotó: Getty Images)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)

Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Inter – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Már a továbbjutás is bravúr lenne a közép-amerikai csapattól

Panama 4.5 milliós ország, futballnagyhatalomnak sem számít, világbajnokságon csupán másodszor szerepel. A közép-amerikai együttes 2018-ban járt a vb-n, amelyen összesítve utolsó lett, a csoportban (Belgium, Anglia és Tunézia ellen) nem szerzett pontot, s 2–11-es gólkülönbséggel búcsúzott. Az elmúlt évek eredményei ellenben bizakodásra adhatnak okot, mivel a csapat két éve negyeddöntőig menetelt a Copa Américán, tavaly pedig a CONCACAF Nemzetek Ligája döntőjébe jutott. Emellett a mostani világbajnokságra veretlenül jutott ki: a kvalifikáció második fordulójában (itt kapcsolódott be) négyből négy meccset nyert meg, majd a harmadik körben három győzelemmel és három döntetlennel megnyerte a csoportját. Persze az ellenfelek névsora nem volt túl veretes, mivel Suriname, Guatemala és Salvador megelőzése nem számít óriási fegyverténynek.

Az 53 esztendős dán-spanyol edző, Thomas Christiansen 2020 óta ül a kispadon, nagy neveket viszont nem tudott behívni a keretbe. Topligából egy játékosa sincs Panamának; akiket ki lehet emelni, az a Besiktas védője, Michael Amir Murillo, a Norwich City hátvédje, José Córdoba, a szintén a védősort erősítő LASK-játékos, Andrés Andrade, illetve a Budapest Honvéd korábbi légiósa, Aníbal Godoy, aki december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC középpályása, nem mellesleg 157 fellépésével a válogatott csapatkapitánya és csúcstartója.

A tisztes helytállás lehet a panamaiak célja a vb-n, hogy elkerüljék az olyan zakókat, mint amikor nyolc éve 6–1-re kikaptak az angoloktól. Ghána ellen a pontszerzés, esetleg a győzelem sem kizárt, azonban a továbbjutás elég valószínűtlennek tűnik.

Aníbal Godoy (pirosban) csapatkapitányként vezetheti ki majd a pályára a panamai válogatottat (Fotó: Getty Images)

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)

Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)

Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)

Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)