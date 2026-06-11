Russell képes lehet megtörni Antonelli menetelését Spanyolországban?

A Red Bull szorult helyzetbe kerülhet

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan még nem erősítette meg az idén debütált ADUO-rendszer első értékelési szakaszának eredményeit, azok kiszivárogtak múlt vasárnap, és elég rossz helyzetbe hozták a Red Bullt. A szövetség ugyanis kissé váratlanul a „vörös bikák” Forddal közösen kifejlesztett belső égésű motorját találták a legerősebbnek.

Ami ennél is meglepőbb: a mindkét bajnoki összetettet toronymagasan vezető Mercedes hátrányát eközben több mint 2 százalékra értékelte, így a német gyártó az idei és a soron következő évre is kap egy-egy fejlesztési lehetőséget. Az „ezüstnyilak” így most kényelmes helyzetben vannak, a fejlesztés időpontjával akár manipulálhatják a következő értékelési szakasz eredményét, amit a Red Bull tehetetlenül nézhet végig.

A Ferrari ugyan a vártnál kedvezőbb besorolásba került, hiszen egy helyett két tokent kap az idei és a következő évre is, azzal, hogy a Mercedes is javíthat, nincs sokkal előrébb. Az Audi és a Honda is két-két fejlesztési lehetőséget kapott, de az egyelőre nem ismert, pontosan melyik kategóriába esett, és így mennyivel több időt tölthet el a tesztpadon, vagy mennyit költhet a költséghatáron felül.

Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége a történetnek, hiszen a Katalán Nagydíj előtt kezdett elterjedni a hír, hogy a Red Bull felülvizsgálati kérelme miatt várat magára az FIA hivatalos bejelentése. A „vörös bikákat” ugyanis teljesen megdöbbentette az eredmény, hiszen a saját mérésük alapján a Mercedes mögé várták magukat. A szövetség a források alapján felül is vizsgálja a méréseket, melynek részeként azt is ellenőrzi, megfelelőek voltak-e szenzorokból kinyert adatok.

Két lépésben változtatnak az erőforrásokon

A szövetség a Katalán Nagydíj előtt ismertette, hogy két lépcsőben változik a jelenlegi motorszabály, aminek értelmében 2027-ben kevésbé radikálisok módosítások lesznek, és csak 2028-ban éri el a Formula–1 a 60:40-es arányt a belső égésű motorok javára, hogy több felkészülési időt biztosítson a gyártóknak az átállásra.

Jövőre először 400 kW-ról 420-ra növekszik a belső égésű motor maximális teljesítménye, míg az elektromos meghajtásé 350 kW-ról 300-ra csökken, s ezzel egy időben 5 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás mértéke. Ennek eredményeként az arány 2027-ben 52:48 lesz a belső égésű motor javára. Két év múlva további 13 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás, míg a belső égésű motor csúcsteljesítménye 450 kW lesz, ekkor éri el a sportág a 60:40-es arányt.

Az előzésmód a jövőben is 350 kW extra erőt biztosít, miközben nő az energia-visszanyerés: 2027-ben 375 kW, míg 2028-ban 420 kW lesz a felső érték. A fenti szabályváltoztatásokat a Motorsport Világtanács június 23-i ülésén formálisan is jóváhagyják.

Az Aston Martin is többet körözött a McLarennél

A címvédő McLaren rendkívül hullámzó formát mutat: ha minden összeáll, a második erőt jelenti, és az egyetlen csapat, amely már le tudta győzni a Mercedest éles körülmények között. A hétvégék jelentős részében ugyanakkor káosz és megbízhatósági problémák árnyékolják be a teljesítményét. Különösen fájó statisztika, hogy a wokingi csapat futotta a legkevesebb kört a teljes mezőnyt nézve. Még az Aston Martin is előrébb van a mutatóban úgy, hogy az év elején kénytelen volt korlátozni az etapok hosszát, és már azt is komoly sikernek könyvelhette el, ha legalább az egyik autója célba ért.

A McLaren Monacóban újabb csalódást élt át. A hétvége előtt általános vélekedés volt, hogy az MCL40-esnek kedvezhet a pályakarakterisztika, és akár meglepetést is okozhat, ám végül ennek nyoma sem volt. A tempó elmaradt a várakozásoktól, ráadásul a regnáló világbajnok Lando Norris ismét kiesett. A csapatfőnök, Andrea Stella elmondása szerint két technikai oka is volt a rosszabb formának: az autónak nincs elég általános tapadása, valamint túl kíméletes a gumikkal, így megfelelő működési tartomány elérése nehézséget okoz a számára.

A megbízhatósági gondok eközben főleg az erőforrást érintik, de Norris Kanadában a váltó meghibásodása miatt esett ki, így több területen is van probléma. A McLaren emellett az is érzi az új szabályrendszerben, miért jelent hátrányt, hogy nem gyári, hanem ügyfélcsapat. Noha a wokingiak elégedettek a Mercedesszel folytatott együttműködéssel, Stella szerint ilyen sok hiba után felül kell vizsgálni a motorgyártó és a csapat közötti kommunikációt is. Mindez a jövőben arra sarkallhatja a csapatot, hogy a Red Bull mintájára is saját erőforrást fejlesszen ki.

MI VÁRHATÓ A KATALÁN NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szabad hétvége nélkül folytatódik a világbajnoki sorozat: a hetedik állomás a Circuit de Barcelona-Catalunya, ahol idén először rendezik meg a Katalán Nagydíjat. A 4657 méter hosszú pálya 1991-ben mutatkozott be a Formula–1-ben, azóta összesen 35 alkalommal adott otthont világbajnoki versenynek, miközben nemegyszer az idény előtti tesztek egyik fő helyszíne is volt – az idei évben például ott zajlott a bejárató gyakorlás.

A futam az idei évtől Katalán Nagydíj néven szerepel a naptárban, miután a Spanyol GP a szeptemberben bemutatkozó madridi „Madring” helyszínére költözött. A montmelói pálya ezt követően rotációs rendszerben rendez futamot 2028-ban, 2030-ban, valamint 2032-ben, a kimaradó években Spa-Francorchampsban versenyez a mezőny. Ennek kapcsán a hazai hős, Fernando Alonso meg is jegyezte, hogy valószínűleg a mostani lesz az utolsó futama a katalán aszfaltcsíkon, amivel megerősítette a visszavonulásával kapcsolatos találgatásokat.

A kétszeres világbajnok korábban már megosztotta, a nyári szünet alatt fog döntést hozni a jövőjéről, szerződése az idei év végén jár le az Aston Martinnal. A saját és csapata idei első pontját múlt hétvégén megszerző Alonso máig utolsó sikerét pont Barcelonában ért el, még 2013-ban. Bár az újabb siker megszerzésére szinte semmi esélye sincs, bízik benne, hogy szép emlékeket szerezhet hazai közönség előtt.

Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton számít a legsikeresebbnek a Spanyol Nagydíjakon. A brit összesen hatszor nyert, s Michael Schumacherrel karöltve vezeti az örökranglistát. Rajta kívül Max Verstappen, Alonso és Oscar Piastri állhatott már a fel a dobogó felső fokára: a holland négyszer, a spanyol kétszer, míg az ausztrál egyszer. Az aktív versenyzők közül még Russell, Norris, Sergio Pérez, illetve Leclerc végzett top 3-ban a helyszínen. A brit duó kétszer, míg a mexikói és a monacói pilóta egyenként egyszer.

Ami a jelenlegi formát illeti, a bajnokságot toronymagasan vezető, és Spanyolországban fő esélyesnek tartott Antonelli az első sikerére pályázik a Circuit de Barcelona-Catalunyán, persze nem lehet előre leírni Russellt sem, aki végre zökkenőmentes hétvégét teljesítene. Érdekes lesz látni a Ferrari szereplését is, hiszen a motorerő újra fontosabb tényező lesz, így a Red Bullra is érdemes lesz figyelni, míg a melegebb időjárási körülmények a McLarennek is kedvezhetnek.