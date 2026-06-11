Russell képes lehet megtörni Antonelli menetelését Spanyolországban?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Russell teljesítménykényszerben van
George Russell már a múlt hétvégi Monacói Nagydíj előtt is nehéz helyzetben volt. Az egyik kedvenc pályájának számító Kanadában sem tudott egyértelműen Andrea Kimi Antonelli fölé kerekedni, ráadásul ahelyett, hogy faragott volna a hátrányából a bajnoki összetettben, műszaki hiba miatt újabb súlyos pontokat hullajtott.
A brit Monacóban aztán végképp elveszett. Antonelli nemcsak teljesítményben múlta felül, hanem a futamon le is körözte csapattársát. Bár Russell a gyengébb hétvége ellenére is könnyen dobogóra állhatott volna, végül a bokszutcai gyorshajtásos ügy egyik legnagyobb vesztese lett. Az eredetileg kiszabott öt másodperces időbüntetés ugyanis azért változott áthajtásos büntetéssé, mert nem töltötte le azt a második biztonsági autós szakasz alatt végrehajtott kiállásakor, így Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt.
Russell már az időmérő után kifakadt, és kijelentette, hogy az idei Mercedes nem fekszik a vezetési stílusának, az újabb nullázást követően pedig arról beszélt, hogy teljesen maga alatt van. Mint mondta, ez már túlmutat a puszta frusztráción: egyszerűen nem érti, mi történik körülötte. A brit többször is hangsúlyozta, könnyebben elfogadná a helyzetet, ha saját hibái vezettek volna ide, ugyanakkor jelezte, továbbra sem mondott le a bajnoki címről, és nem tartja lehetetlennek a hátrány ledolgozását.
Az F1 történetében ugyanakkor még nem történt fordítás 68 pontos hátrányból: az eddigi legnagyobb különbséget Sebastian Vettel dolgozta le 2012-ben, amikor 46 pontot hozott vissza Fernando Alonsóval szemben. Antonelli ráadásul a legnagyobb kihívást jelentő pályán nyújtotta eddigi legdominánsabb teljesítményét: Monacóban, ahol a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat.
Az olasz keze azonban egyszer sem remegett meg, pedig a biztonsági autónál, majd a piros zászlónál is szertefoszlott az addig kiépített előnye, ráadásul a megszakítás után állórajttal a folytatódott a küzdelem. Antonelli azonban mindkét rajtot magabiztosan abszolválta, és maga mögött tudta tartani Hamiltont, noha a Ferrari az idény során rendre kiemelkedően teljesített az elrugaszkodásoknál. Az fiatal pilóta sorozatban ötödik győzelmét aratta, tette mindezt úgy, hogy pole pozícióból indulva valamennyi kört az élen töltött, és a leggyorsabb kört is megfutotta. Ezzel minden idők legfiatalabb versenyzőjévé vált, aki Grand Slamet ért el.
Antonelli ráadásul nemcsak a pályán, hanem azon kívül is rendkívül magabiztosnak mutatja magát, és egyelőre Russell egyik legnagyobb erősségét, a pszichológiai nyomásgyakorlást is hatástalanítja. A brit már a Kanadai Nagydíj után arról beszélt, hogy a bajnoki címet csak a csapattársa veszítheti el, amire az olasz úgy reagált: nehéz elveszíteni olyasmit, ami még nincs a birtokodban.
Antonelli a Katalán Nagydíj előtt aztán kijelentette, hogy a pszichológiai játszmák nincsenek rá hatással, majd tulajdonképpen Russell ellen fordította a saját fegyverét. Az olasz elárulta, továbbra is magát tartja az esélytelenebb félnek, hiszen csapattársa jóval rutinosabb nála, és szerinte ő rendelkezik mindazzal, ami egy világbajnoki cím megszerzéséhez szükséges. A fiatal pilóta hangsúlyozta, hogy korainak érzi a bajnoki esélyekről szóló találgatásokat, és továbbra is versenyről versenyre halad.
Bár az olasz szinte megfoghatatlannak tűnik jelenleg, kérdéses, hogyan fog reagálni, amikor esetleg utoléri a balszerencse vagy éppen hibázik, hiszen az idény túl hosszú ahhoz, hogy megingás nélkül teljesítse.
Kellemetlen fékhelyzet a Ferrari háza táján
A múlt hétvégi Monacói Nagydíj előtt sokan Charles Leclerc-t tartották a fő esélyesnek arra, hogy megtörje a Mercedes győzelmi sorozatát, ám amellett, hogy a Ferrari nyeretlensége tovább folytatódott, házon belül nem a monacói pilóta, hanem Lewis Hamilton nyújtott jobb teljesítményt. Leclerc ráadásul pályafutása során először maradt alul aktuális csapattársával szemben a hazai időmérőjén, és tőle szokatlan módon szombaton, majd vasárnap is falhoz csapta az autóját.
A versenyző már Kanadában is küszködött a fékérzettel, és ezt a problémát Monte-Carlóba is magával hozta. Leclerc a Ferrari uralmát hozó pénteki edzésnapon is kifejtette, mennyire megnehezíti az életét a gond, a szombati, csapaton belüli vereség után is arról beszélt, hogy a gond miatt nem érzi magát magabiztosnak a volán mögött, majd a vasárnapi kiesése után magából kikelve kijelentette, nem vállalja a felelősséget a balesetért, arról, kizárólag a fékek tehettek. Aztán megosztotta, hogy a két autó között különbségek vannak, ami komoly kellemetlenséget is okozhat a Ferrari háza táján.
Hamilton ugyanis sajtóhírek szerint már a Japán Nagydíj óta az általa jól ismert és kedvelt Carbon Industrie féktárcsáira váltott, amelyeket továbbra is Brembo féknyergekkel és egyéb alkatrészekkel használ. Nem meglepő módon a Scuderia már akkor sem verte nagy dobra a cserét, de Leclrec megszólalásai után akár feszültség is alakulhat ki a csapat és a beszállító között, főleg úgy, hogy a monacói épp Kanadában kapta meg a tavaly küszködő Hamilton kérései alapján továbbfejlesztett Brembo-fékeket, amiket a brit így ki sem próbált.
Leclerc egyenesen veszélyesnek minősítette a helyzetet, és előrebocsátotta, a következő versenyhétvégén ő is a csapattársa által használt konfigurációra fog váltani. A Brembo már Leclerc leintést követő nyilatkozatai után is szükségét érezte, hogy hivatalos közleményben reagáljon, kérdéses, mi lesz, ha valóban mindkét Ferrari-versenyző részben más fékeket fog használni azután, hogy ilyen mértékű fejlesztéseket vitt véghez a háttérben.
Leclerc tudja, hogy a Hamilton által használt megoldásnak is lehetnek árnyoldalai, de ahogy fogalmazott: stabilitásra vágyik. A Carbon Industrie fékjei általánosságban kiszámíthatóbban viselkednek, így ez jó alapot jelenthet a fékérzettel küszködő pilótának, de kérdéses, mennyi időbe fog telni, mire megszokja, és a lehető legjobban tudja a vezetési stílusához illeszteni.
A monacói pilóta számára ugyanis az új Brembo-fék egyelőre túl nagy kihívást jelent a jelenlegi szabályrendszer mellett, nem tud megbírkózni a fék menedzselésével, és a fékek megfelelő hőmérsékleten tartásával. Ez okozta a vesztét Monacóban is: a biztonsági autó mögött teljesen lehűltek a fékek, ezért fordulhatott elő az, hogy a négy fékből csak egy működött rendesen, egy félig, míg kettő egyáltalán nem.
A monacói szempontjából így soron következő futamhétvége különösen meghatározó lehet, és ő lehet a legnagyobb vesztese Hamilton csapaton belüli törekvésének. Míg a brit ismét magára talált, Leclerc egyelőre elveszni látszik.
A Red Bull szorult helyzetbe kerülhet
Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan még nem erősítette meg az idén debütált ADUO-rendszer első értékelési szakaszának eredményeit, azok kiszivárogtak múlt vasárnap, és elég rossz helyzetbe hozták a Red Bullt. A szövetség ugyanis kissé váratlanul a „vörös bikák” Forddal közösen kifejlesztett belső égésű motorját találták a legerősebbnek.
Ami ennél is meglepőbb: a mindkét bajnoki összetettet toronymagasan vezető Mercedes hátrányát eközben több mint 2 százalékra értékelte, így a német gyártó az idei és a soron következő évre is kap egy-egy fejlesztési lehetőséget. Az „ezüstnyilak” így most kényelmes helyzetben vannak, a fejlesztés időpontjával akár manipulálhatják a következő értékelési szakasz eredményét, amit a Red Bull tehetetlenül nézhet végig.
A Ferrari ugyan a vártnál kedvezőbb besorolásba került, hiszen egy helyett két tokent kap az idei és a következő évre is, azzal, hogy a Mercedes is javíthat, nincs sokkal előrébb. Az Audi és a Honda is két-két fejlesztési lehetőséget kapott, de az egyelőre nem ismert, pontosan melyik kategóriába esett, és így mennyivel több időt tölthet el a tesztpadon, vagy mennyit költhet a költséghatáron felül.
Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége a történetnek, hiszen a Katalán Nagydíj előtt kezdett elterjedni a hír, hogy a Red Bull felülvizsgálati kérelme miatt várat magára az FIA hivatalos bejelentése. A „vörös bikákat” ugyanis teljesen megdöbbentette az eredmény, hiszen a saját mérésük alapján a Mercedes mögé várták magukat. A szövetség a források alapján felül is vizsgálja a méréseket, melynek részeként azt is ellenőrzi, megfelelőek voltak-e szenzorokból kinyert adatok.
Két lépésben változtatnak az erőforrásokon
A szövetség a Katalán Nagydíj előtt ismertette, hogy két lépcsőben változik a jelenlegi motorszabály, aminek értelmében 2027-ben kevésbé radikálisok módosítások lesznek, és csak 2028-ban éri el a Formula–1 a 60:40-es arányt a belső égésű motorok javára, hogy több felkészülési időt biztosítson a gyártóknak az átállásra.
Jövőre először 400 kW-ról 420-ra növekszik a belső égésű motor maximális teljesítménye, míg az elektromos meghajtásé 350 kW-ról 300-ra csökken, s ezzel egy időben 5 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás mértéke. Ennek eredményeként az arány 2027-ben 52:48 lesz a belső égésű motor javára. Két év múlva további 13 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás, míg a belső égésű motor csúcsteljesítménye 450 kW lesz, ekkor éri el a sportág a 60:40-es arányt.
Az előzésmód a jövőben is 350 kW extra erőt biztosít, miközben nő az energia-visszanyerés: 2027-ben 375 kW, míg 2028-ban 420 kW lesz a felső érték. A fenti szabályváltoztatásokat a Motorsport Világtanács június 23-i ülésén formálisan is jóváhagyják.
Az Aston Martin is többet körözött a McLarennél
A címvédő McLaren rendkívül hullámzó formát mutat: ha minden összeáll, a második erőt jelenti, és az egyetlen csapat, amely már le tudta győzni a Mercedest éles körülmények között. A hétvégék jelentős részében ugyanakkor káosz és megbízhatósági problémák árnyékolják be a teljesítményét. Különösen fájó statisztika, hogy a wokingi csapat futotta a legkevesebb kört a teljes mezőnyt nézve. Még az Aston Martin is előrébb van a mutatóban úgy, hogy az év elején kénytelen volt korlátozni az etapok hosszát, és már azt is komoly sikernek könyvelhette el, ha legalább az egyik autója célba ért.
A McLaren Monacóban újabb csalódást élt át. A hétvége előtt általános vélekedés volt, hogy az MCL40-esnek kedvezhet a pályakarakterisztika, és akár meglepetést is okozhat, ám végül ennek nyoma sem volt. A tempó elmaradt a várakozásoktól, ráadásul a regnáló világbajnok Lando Norris ismét kiesett. A csapatfőnök, Andrea Stella elmondása szerint két technikai oka is volt a rosszabb formának: az autónak nincs elég általános tapadása, valamint túl kíméletes a gumikkal, így megfelelő működési tartomány elérése nehézséget okoz a számára.
A megbízhatósági gondok eközben főleg az erőforrást érintik, de Norris Kanadában a váltó meghibásodása miatt esett ki, így több területen is van probléma. A McLaren emellett az is érzi az új szabályrendszerben, miért jelent hátrányt, hogy nem gyári, hanem ügyfélcsapat. Noha a wokingiak elégedettek a Mercedesszel folytatott együttműködéssel, Stella szerint ilyen sok hiba után felül kell vizsgálni a motorgyártó és a csapat közötti kommunikációt is. Mindez a jövőben arra sarkallhatja a csapatot, hogy a Red Bull mintájára is saját erőforrást fejlesszen ki.
MI VÁRHATÓ A KATALÁN NAGYDÍJON?
Nincs megállás, szabad hétvége nélkül folytatódik a világbajnoki sorozat: a hetedik állomás a Circuit de Barcelona-Catalunya, ahol idén először rendezik meg a Katalán Nagydíjat. A 4657 méter hosszú pálya 1991-ben mutatkozott be a Formula–1-ben, azóta összesen 35 alkalommal adott otthont világbajnoki versenynek, miközben nemegyszer az idény előtti tesztek egyik fő helyszíne is volt – az idei évben például ott zajlott a bejárató gyakorlás.
A futam az idei évtől Katalán Nagydíj néven szerepel a naptárban, miután a Spanyol GP a szeptemberben bemutatkozó madridi „Madring” helyszínére költözött. A montmelói pálya ezt követően rotációs rendszerben rendez futamot 2028-ban, 2030-ban, valamint 2032-ben, a kimaradó években Spa-Francorchampsban versenyez a mezőny. Ennek kapcsán a hazai hős, Fernando Alonso meg is jegyezte, hogy valószínűleg a mostani lesz az utolsó futama a katalán aszfaltcsíkon, amivel megerősítette a visszavonulásával kapcsolatos találgatásokat.
A kétszeres világbajnok korábban már megosztotta, a nyári szünet alatt fog döntést hozni a jövőjéről, szerződése az idei év végén jár le az Aston Martinnal. A saját és csapata idei első pontját múlt hétvégén megszerző Alonso máig utolsó sikerét pont Barcelonában ért el, még 2013-ban. Bár az újabb siker megszerzésére szinte semmi esélye sincs, bízik benne, hogy szép emlékeket szerezhet hazai közönség előtt.
Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton számít a legsikeresebbnek a Spanyol Nagydíjakon. A brit összesen hatszor nyert, s Michael Schumacherrel karöltve vezeti az örökranglistát. Rajta kívül Max Verstappen, Alonso és Oscar Piastri állhatott már a fel a dobogó felső fokára: a holland négyszer, a spanyol kétszer, míg az ausztrál egyszer. Az aktív versenyzők közül még Russell, Norris, Sergio Pérez, illetve Leclerc végzett top 3-ban a helyszínen. A brit duó kétszer, míg a mexikói és a monacói pilóta egyenként egyszer.
Ami a jelenlegi formát illeti, a bajnokságot toronymagasan vezető, és Spanyolországban fő esélyesnek tartott Antonelli az első sikerére pályázik a Circuit de Barcelona-Catalunyán, persze nem lehet előre leírni Russellt sem, aki végre zökkenőmentes hétvégét teljesítene. Érdekes lesz látni a Ferrari szereplését is, hiszen a motorerő újra fontosabb tényező lesz, így a Red Bullra is érdemes lesz figyelni, míg a melegebb időjárási körülmények a McLarennek is kedvezhetnek.
A pálya mindig nagy kihívás elé állítja a mezőnyt, hiszen igazi öszvér, így nehéz megtalálni a megfelelő beállításokat, ugyanakkor az egyik legjobb mércének is számít az általános erősorrendet illetően, hiszen a csapatok nem tudnak hova bújni.
A hétvégén visszatér az egyenesmód-szakasz is, ráadásul azonnal négy: a célegyenesben, a 3-as és a 4-es, az 5-ös és a 7-es, illetve a 9-es és a 10-es kanyar között jelöltek ki egy-egy szegmenst. Az előzésmód használata szempontjából eközben 13-as kanyarnál kell kellő távolságban lennie a pilótának az előtte haladóhoz képest ahhoz, hogy a 14-es kanyar előtti aktiválási ponton használhassa a pluszteljesítményt.
Spanyolországban meghatározó szerepet kaphatnak a gumik is: a Pirelli a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket bocsátja a mezőny rendelkezésére, ami eggyel lágyabb kiosztás az előző évhez képest egy olyan hétvégén, amelyen a meleg hőmérséklet tovább nehezítheti a versenyzők dolgát az gumik menedzselése szempontjából. A hivatalos beszállító ezzel azt szeretné elérni, hogy sokszínűbb legyen a vasárnapi stratégia.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00