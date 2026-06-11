Nemzeti Sportrádió

Russell képes lehet megtörni Antonelli menetelését Spanyolországban?

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.06.11. 17:48
Antonelli szinte megállíthatatlannak tűnik (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli ADUO-rendszer Katalán Nagydíj Charles Leclerc McLaren Red Bull George Russell Formula–1 Lewis Hamilton FIA
Szabad hétvége nélkül folytatódik a 2026-os világbajnokság: a hetedik állomás a Circuit de Barcelona-Catalunya, ahol az első Katalán Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli előnye már 66 pont a bajnokságban, ráadásul közvetlen üldözőjévé Lewis Hamilton lépett elő George Russell újabb nullázása után. Az olasz versenyző Barcelonában is fő esélyesnek számít, miközben minden eddiginél pontosabban kirajzolódhat az erősorrend.

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN 

Russell teljesítménykényszerben van

George Russell már a múlt hétvégi Monacói Nagydíj előtt is nehéz helyzetben volt. Az egyik kedvenc pályájának számító Kanadában sem tudott egyértelműen Andrea Kimi Antonelli fölé kerekedni, ráadásul ahelyett, hogy faragott volna a hátrányából a bajnoki összetettben, műszaki hiba miatt újabb súlyos pontokat hullajtott.

A brit Monacóban aztán végképp elveszett. Antonelli nemcsak teljesítményben múlta felül, hanem a futamon le is körözte csapattársát. Bár Russell a gyengébb hétvége ellenére is könnyen dobogóra állhatott volna, végül a bokszutcai gyorshajtásos ügy egyik legnagyobb vesztese lett. Az eredetileg kiszabott öt másodperces időbüntetés ugyanis azért változott áthajtásos büntetéssé, mert nem töltötte le azt a második biztonsági autós szakasz alatt végrehajtott kiállásakor, így Montreal után Monte-Carlóban is pont nélkül maradt. 

Russell már az időmérő után kifakadt, és kijelentette, hogy az idei Mercedes nem fekszik a vezetési stílusának, az újabb nullázást követően pedig arról beszélt, hogy teljesen maga alatt van. Mint mondta, ez már túlmutat a puszta frusztráción: egyszerűen nem érti, mi történik körülötte. A brit többször is hangsúlyozta, könnyebben elfogadná a helyzetet, ha saját hibái vezettek volna ide, ugyanakkor jelezte, továbbra sem mondott le a bajnoki címről, és nem tartja lehetetlennek a hátrány ledolgozását.

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Az F1 történetében ugyanakkor még nem történt fordítás 68 pontos hátrányból: az eddigi legnagyobb különbséget Sebastian Vettel dolgozta le 2012-ben, amikor 46 pontot hozott vissza Fernando Alonsóval szemben. Antonelli ráadásul a legnagyobb kihívást jelentő pályán nyújtotta eddigi legdominánsabb teljesítményét: Monacóban, ahol a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat. 

Az olasz keze azonban egyszer sem remegett meg, pedig a biztonsági autónál, majd a piros zászlónál is szertefoszlott az addig kiépített előnye, ráadásul a megszakítás után állórajttal a folytatódott a küzdelem. Antonelli azonban mindkét rajtot magabiztosan abszolválta, és maga mögött tudta tartani Hamiltont, noha a Ferrari az idény során rendre kiemelkedően teljesített az elrugaszkodásoknál. Az fiatal pilóta sorozatban ötödik győzelmét aratta, tette mindezt úgy, hogy pole pozícióból indulva valamennyi kört az élen töltött, és a leggyorsabb kört is megfutotta. Ezzel minden idők legfiatalabb versenyzőjévé vált, aki Grand Slamet ért el.

Antonelli ráadásul nemcsak a pályán, hanem azon kívül is rendkívül magabiztosnak mutatja magát, és egyelőre Russell egyik legnagyobb erősségét, a pszichológiai nyomásgyakorlást is hatástalanítja. A brit már a Kanadai Nagydíj után arról beszélt, hogy a bajnoki címet csak a csapattársa veszítheti el, amire az olasz úgy reagált: nehéz elveszíteni olyasmit, ami még nincs a birtokodban.

Antonelli a Katalán Nagydíj előtt aztán kijelentette, hogy a pszichológiai játszmák nincsenek rá hatással, majd tulajdonképpen Russell ellen fordította a saját fegyverét. Az olasz elárulta, továbbra is magát tartja az esélytelenebb félnek, hiszen csapattársa jóval rutinosabb nála, és szerinte ő rendelkezik mindazzal, ami egy világbajnoki cím megszerzéséhez szükséges. A fiatal pilóta hangsúlyozta, hogy korainak érzi a bajnoki esélyekről szóló találgatásokat, és továbbra is versenyről versenyre halad.

Bár az olasz szinte megfoghatatlannak tűnik jelenleg, kérdéses, hogyan fog reagálni, amikor esetleg utoléri a balszerencse vagy éppen hibázik, hiszen az idény túl hosszú ahhoz, hogy megingás nélkül teljesítse.

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Kellemetlen fékhelyzet a Ferrari háza táján

A múlt hétvégi Monacói Nagydíj előtt sokan Charles Leclerc-t tartották a fő esélyesnek arra, hogy megtörje a Mercedes győzelmi sorozatát, ám amellett, hogy a Ferrari nyeretlensége tovább folytatódott, házon belül nem a monacói pilóta, hanem Lewis Hamilton nyújtott jobb teljesítményt. Leclerc ráadásul pályafutása során először maradt alul aktuális csapattársával szemben a hazai időmérőjén, és tőle szokatlan módon szombaton, majd vasárnap is falhoz csapta az autóját. 

A versenyző már Kanadában is küszködött a fékérzettel, és ezt a problémát Monte-Carlóba is magával hozta. Leclerc a Ferrari uralmát hozó pénteki edzésnapon is kifejtette, mennyire megnehezíti az életét a gond, a szombati, csapaton belüli vereség után is arról beszélt, hogy a gond miatt nem érzi magát magabiztosnak a volán mögött, majd a vasárnapi kiesése után magából kikelve kijelentette, nem vállalja a felelősséget a balesetért, arról, kizárólag a fékek tehettek. Aztán megosztotta, hogy a két autó között különbségek vannak, ami komoly kellemetlenséget is okozhat a Ferrari háza táján. 

Hamilton ugyanis sajtóhírek szerint már a Japán Nagydíj óta az általa jól ismert és kedvelt Carbon Industrie féktárcsáira váltott, amelyeket továbbra is Brembo féknyergekkel és egyéb alkatrészekkel használ. Nem meglepő módon a Scuderia már akkor sem verte nagy dobra a cserét, de Leclrec megszólalásai után akár feszültség is alakulhat ki a csapat és a beszállító között, főleg úgy, hogy a monacói épp Kanadában kapta meg a tavaly küszködő Hamilton kérései alapján továbbfejlesztett Brembo-fékeket, amiket a brit így ki sem próbált. 

Leclerc egyenesen veszélyesnek minősítette a helyzetet, és előrebocsátotta, a következő versenyhétvégén ő is a csapattársa által használt konfigurációra fog váltani. A Brembo már Leclerc leintést követő nyilatkozatai után is szükségét érezte, hogy hivatalos közleményben reagáljon, kérdéses, mi lesz, ha valóban mindkét Ferrari-versenyző részben más fékeket fog használni azután, hogy ilyen mértékű fejlesztéseket vitt véghez a háttérben. 

Leclerc tudja, hogy a Hamilton által használt megoldásnak is lehetnek árnyoldalai, de ahogy fogalmazott: stabilitásra vágyik. A Carbon Industrie fékjei általánosságban kiszámíthatóbban viselkednek, így ez jó alapot jelenthet a fékérzettel küszködő pilótának, de kérdéses, mennyi időbe fog telni, mire megszokja, és a lehető legjobban tudja a vezetési stílusához illeszteni. 

A monacói pilóta számára ugyanis az új Brembo-fék egyelőre túl nagy kihívást jelent a jelenlegi szabályrendszer mellett, nem tud megbírkózni a fék menedzselésével, és a fékek megfelelő hőmérsékleten tartásával. Ez okozta a vesztét Monacóban is: a biztonsági autó mögött teljesen lehűltek a fékek, ezért fordulhatott elő az, hogy a négy fékből csak egy működött rendesen, egy félig, míg kettő egyáltalán nem. 

A monacói szempontjából így soron következő futamhétvége különösen meghatározó lehet, és ő lehet a legnagyobb vesztese Hamilton csapaton belüli törekvésének. Míg a brit ismét magára talált, Leclerc egyelőre elveszni látszik. 

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A Red Bull szorult helyzetbe kerülhet 

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan még nem erősítette meg az idén debütált ADUO-rendszer első értékelési szakaszának eredményeit, azok kiszivárogtak múlt vasárnap, és elég rossz helyzetbe hozták a Red Bullt. A szövetség ugyanis kissé váratlanul a „vörös bikák” Forddal közösen kifejlesztett belső égésű motorját találták a legerősebbnek. 

Ami ennél is meglepőbb: a mindkét bajnoki összetettet toronymagasan vezető Mercedes hátrányát eközben több mint 2 százalékra értékelte, így a német gyártó az idei és a soron következő évre is kap egy-egy fejlesztési lehetőséget. Az „ezüstnyilak” így most kényelmes helyzetben vannak, a fejlesztés időpontjával akár manipulálhatják a következő értékelési szakasz eredményét, amit a Red Bull tehetetlenül nézhet végig. 

A Ferrari ugyan a vártnál kedvezőbb besorolásba került, hiszen egy helyett két tokent kap az idei és a következő évre is, azzal, hogy a Mercedes is javíthat, nincs sokkal előrébb. Az Audi és a Honda is két-két fejlesztési lehetőséget kapott, de az egyelőre nem ismert, pontosan melyik kategóriába esett, és így mennyivel több időt tölthet el a tesztpadon, vagy mennyit költhet a költséghatáron felül. 

Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége a történetnek, hiszen a Katalán Nagydíj előtt kezdett elterjedni a hír, hogy a Red Bull felülvizsgálati kérelme miatt várat magára az FIA hivatalos bejelentése. A „vörös bikákat” ugyanis teljesen megdöbbentette az eredmény, hiszen a saját mérésük alapján a Mercedes mögé várták magukat. A szövetség a források alapján felül is vizsgálja a méréseket, melynek részeként azt is ellenőrzi, megfelelőek voltak-e szenzorokból kinyert adatok. 

Két lépésben változtatnak az erőforrásokon 

A szövetség a Katalán Nagydíj előtt ismertette, hogy két lépcsőben változik a jelenlegi motorszabály, aminek értelmében 2027-ben kevésbé radikálisok módosítások lesznek, és csak 2028-ban éri el a Formula–1 a 60:40-es arányt a belső égésű motorok javára, hogy több felkészülési időt biztosítson a gyártóknak az átállásra. 

Jövőre először 400 kW-ról 420-ra növekszik a belső égésű motor maximális teljesítménye, míg az elektromos meghajtásé 350 kW-ról 300-ra csökken, s ezzel egy időben 5 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás mértéke. Ennek eredményeként az arány 2027-ben 52:48 lesz a belső égésű motor javára. Két év múlva további 13 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás, míg a belső égésű motor csúcsteljesítménye 450 kW lesz, ekkor éri el a sportág a 60:40-es arányt. 

Az előzésmód a jövőben is 350 kW extra erőt biztosít, miközben nő az energia-visszanyerés: 2027-ben 375 kW, míg 2028-ban 420 kW lesz a felső érték. A fenti szabályváltoztatásokat a Motorsport Világtanács június 23-i ülésén formálisan is jóváhagyják. 

Az Aston Martin is többet körözött a McLarennél

A címvédő McLaren rendkívül hullámzó formát mutat: ha minden összeáll, a második erőt jelenti, és az egyetlen csapat, amely már le tudta győzni a Mercedest éles körülmények között. A hétvégék jelentős részében ugyanakkor káosz és megbízhatósági problémák árnyékolják be a teljesítményét. Különösen fájó statisztika, hogy a wokingi csapat futotta a legkevesebb kört a teljes mezőnyt nézve. Még az Aston Martin is előrébb van a mutatóban úgy, hogy az év elején kénytelen volt korlátozni az etapok hosszát, és már azt is komoly sikernek könyvelhette el, ha legalább az egyik autója célba ért.

A McLaren Monacóban újabb csalódást élt át. A hétvége előtt általános vélekedés volt, hogy az MCL40-esnek kedvezhet a pályakarakterisztika, és akár meglepetést is okozhat, ám végül ennek nyoma sem volt. A tempó elmaradt a várakozásoktól, ráadásul a regnáló világbajnok Lando Norris ismét kiesett. A csapatfőnök, Andrea Stella elmondása szerint két technikai oka is volt a rosszabb formának: az autónak nincs elég általános tapadása, valamint túl kíméletes a gumikkal, így  megfelelő működési tartomány elérése nehézséget okoz a számára. 

A megbízhatósági gondok eközben főleg az erőforrást érintik, de Norris Kanadában a váltó meghibásodása miatt esett ki, így több területen is van probléma. A McLaren emellett az is érzi az új szabályrendszerben, miért jelent hátrányt, hogy nem gyári, hanem ügyfélcsapat. Noha a wokingiak elégedettek a Mercedesszel folytatott együttműködéssel, Stella szerint ilyen sok hiba után felül kell vizsgálni a motorgyártó és a csapat közötti kommunikációt is. Mindez a jövőben arra sarkallhatja a csapatot, hogy a Red Bull mintájára is saját erőforrást fejlesszen ki. 

MI VÁRHATÓ A KATALÁN NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szabad hétvége nélkül folytatódik a világbajnoki sorozat: a hetedik állomás a Circuit de Barcelona-Catalunya, ahol idén először rendezik meg a Katalán Nagydíjat. A 4657 méter hosszú pálya 1991-ben mutatkozott be a Formula–1-ben, azóta összesen 35 alkalommal adott otthont világbajnoki versenynek, miközben nemegyszer az idény előtti tesztek egyik fő helyszíne is volt – az idei évben például ott zajlott a bejárató gyakorlás.

A futam az idei évtől Katalán Nagydíj néven szerepel a naptárban, miután a Spanyol GP a szeptemberben bemutatkozó madridi „Madring” helyszínére költözött. A montmelói pálya ezt követően rotációs rendszerben rendez futamot 2028-ban, 2030-ban, valamint 2032-ben, a kimaradó években Spa-Francorchampsban versenyez a mezőny. Ennek kapcsán a hazai hős, Fernando Alonso meg is jegyezte, hogy valószínűleg a mostani lesz az utolsó futama a katalán aszfaltcsíkon, amivel megerősítette a visszavonulásával kapcsolatos találgatásokat.

A kétszeres világbajnok korábban már megosztotta, a nyári szünet alatt fog döntést hozni a jövőjéről, szerződése az idei év végén jár le az Aston Martinnal. A saját és csapata idei első pontját múlt hétvégén megszerző Alonso máig utolsó sikerét pont Barcelonában ért el, még 2013-ban. Bár az újabb siker megszerzésére szinte semmi esélye sincs, bízik benne, hogy szép emlékeket szerezhet hazai közönség előtt.  

Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton számít a legsikeresebbnek a Spanyol Nagydíjakon. A brit összesen hatszor nyert, s Michael Schumacherrel karöltve vezeti az örökranglistát. Rajta kívül Max Verstappen, Alonso és Oscar Piastri állhatott már a fel a dobogó felső fokára: a holland négyszer, a spanyol kétszer, míg az ausztrál egyszer. Az aktív versenyzők közül még Russell, Norris, Sergio Pérez, illetve Leclerc végzett top 3-ban a helyszínen. A brit duó kétszer, míg a mexikói és a monacói pilóta egyenként egyszer. 

Ami a jelenlegi formát illeti, a bajnokságot toronymagasan vezető, és Spanyolországban fő esélyesnek tartott Antonelli az első sikerére pályázik a Circuit de Barcelona-Catalunyán, persze nem lehet előre leírni Russellt sem, aki végre zökkenőmentes hétvégét teljesítene. Érdekes lesz látni a Ferrari szereplését is, hiszen a motorerő újra fontosabb tényező lesz, így a Red Bullra is érdemes lesz figyelni, míg a melegebb időjárási körülmények a McLarennek is kedvezhetnek. 

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A pálya mindig nagy kihívás elé állítja a mezőnyt, hiszen igazi öszvér, így nehéz megtalálni a megfelelő beállításokat, ugyanakkor az egyik legjobb mércének is számít az általános erősorrendet illetően, hiszen a csapatok nem tudnak hova bújni. 

A hétvégén visszatér az egyenesmód-szakasz is, ráadásul azonnal négy: a célegyenesben, a 3-as és a 4-es, az 5-ös és a 7-es, illetve a 9-es és a 10-es kanyar között jelöltek ki egy-egy szegmenst. Az előzésmód használata szempontjából eközben 13-as kanyarnál kell kellő távolságban lennie a pilótának az előtte haladóhoz képest ahhoz, hogy a 14-es kanyar előtti aktiválási ponton használhassa a pluszteljesítményt. 

Spanyolországban meghatározó szerepet kaphatnak a gumik is: a Pirelli a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket bocsátja a mezőny rendelkezésére, ami eggyel lágyabb kiosztás az előző évhez képest egy olyan hétvégén, amelyen a meleg hőmérséklet tovább nehezítheti a versenyzők dolgát az gumik menedzselése szempontjából. A hivatalos beszállító ezzel azt szeretné elérni, hogy sokszínűbb legyen a vasárnapi stratégia. 
 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

F1 Andrea Kimi Antonelli ADUO-rendszer Katalán Nagydíj Charles Leclerc McLaren Red Bull George Russell Formula–1 Lewis Hamilton FIA
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