's-hertogenboschi tenisztorna: Fucsovics nem bírt az első kiemelttel a nyolcaddöntőben

Fucsovics Márton két játszmában kikapott az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna férfi versenyének nyolcaddöntőjében. A nyíregyházi játékos mindkét szettben egyszer vesztette el az adogatójátékát, viszont fogadóként egyszer sem jött össze neki a bravúr, így 1 óra 14 perc alatt alulmaradt esélyesebb riválisával szemben.

Udvardy Panna pedig az egyes után párosban is búcsúzott, ugyanis mexikói partnerével, Renata Zarazuával két játszmában kikapott az Ingrid Neel, Giuliana Olmos észt, mexikói duótól.

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

Férfi egyes, nyolcaddöntő

Félix Auger-Aliassime (kanadai, 1.)–Fucsovics Márton 6:3, 6:4

Női páros, nyolcaddöntő

Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, mexikói)-Udvardy Panna, Renata Zarazua (magyar, mexikói) 6:4, 7:6 (7–1)