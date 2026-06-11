Nemzeti Sportrádió

's-hertogenboschi tenisztorna: Fucsovics nem bírt az első kiemelttel a nyolcaddöntőben

2026.06.11. 17:16
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Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
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's-Hertogenbosch ATP 250-es torna Félix Auger-Aliassime Fucsovics Márton
Nem bírt az első kiemelt Félix Auger-Aliassime-mel Fucsovics Márton a 's-Hertogenboschban zajló 250-es füves pályás tenisztornán: a kanadai játékos 6:3, 6:4-re verte honfitársunkat.

Fucsovics Márton két játszmában kikapott az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna férfi versenyének nyolcaddöntőjében. A nyíregyházi játékos mindkét szettben egyszer vesztette el az adogatójátékát, viszont fogadóként egyszer sem jött össze neki a bravúr, így 1 óra 14 perc alatt alulmaradt esélyesebb riválisával szemben.

Udvardy Panna pedig az egyes után párosban is búcsúzott, ugyanis mexikói partnerével, Renata Zarazuával két játszmában kikapott az Ingrid Neel, Giuliana Olmos észt, mexikói duótól.

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
Férfi egyes, nyolcaddöntő
Félix Auger-Aliassime (kanadai, 1.)–Fucsovics Márton 6:3, 6:4
Női páros, nyolcaddöntő
Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, mexikói)-Udvardy Panna, Renata Zarazua (magyar, mexikói) 6:4, 7:6 (7–1)

 

's-Hertogenbosch ATP 250-es torna Félix Auger-Aliassime Fucsovics Márton
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