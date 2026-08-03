Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián hat helyet rontott a világranglistán

2026.08.03. 09:57
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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világranglista tenisz Marozsán Fábián
Marozsán Fábián hat helyet rontott, így a 61. pozíciót foglalja el a férfi teniszezők világranglistáján.

A jelenlegi legjobb magyar férfi játékos a héten Montréalban szerepel, és a japán Mocsizuki Sintaro (117.) ellen kezd. Ugyancsak a kanadai tornán érdekelt Fucsovics Márton, aki egy pozíciót előrelépve a 83., és elsőként a francia Corentni Moutet-val (59.) száll szembe. A top 200 harmadik magyarja, az elmúlt hónapokban két challengerversenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll, ő egy salakos challengeren indul a héten a németországi Hagenben.

A férfiak ranglistájának élén annyi változás történt, hogy az éllovas olasz Jannik Sinner mögött az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a második helyre, mivel a Roland Garroson bajnok, Wimbledonban pedig döntős német, Alexander Zverev 360 pontot vesztett, és lecsúszott a harmadik pozícióba.

A nőknél vihar miatt félbeszakadt vasárnap a washingtoni döntő, így a WTA-világranglista később frissül.

 

világranglista tenisz Marozsán Fábián
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