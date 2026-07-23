Marozsán Fábián Medvegyevvel párosozik Montrealban

Az egyesben korábban világelső Danyiil Medvegyevvel indul párosban Marozsán Fábián a jövő héten kezdődő montreali kemény pályás tenisz mesterversenyen – adta hírül a Magyar Távirati Iroda.
A 30 esztendős orosz ritkán párosozik, az idén egyetlen mérkőzésen lépett pályára ebben a műfajban: márciusban, Indian Wellsben az amerikai Learner Tien oldalán láthatta őt a közönség.
A 26 éves Marozsán ebben a szezonban hat párosmeccsen szerepelt, egyetlen győzelmét Mattia Belluccival a Roland Garros első fordulójában aratta.
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