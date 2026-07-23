Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián Medvegyevvel párosozik Montrealban

2026.07.23. 09:08
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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tenisz Danyiil Medvegyev ATP Montreal Marozsán Fábián
Az egyesben korábban világelső Danyiil Medvegyevvel indul párosban Marozsán Fábián a jövő héten kezdődő montreali kemény pályás tenisz mesterversenyen – adta hírül a Magyar Távirati Iroda.

A 30 esztendős orosz ritkán párosozik, az idén egyetlen mérkőzésen lépett pályára ebben a műfajban: márciusban, Indian Wellsben az amerikai Learner Tien oldalán láthatta őt a közönség.

A 26 éves Marozsán ebben a szezonban hat párosmeccsen szerepelt, egyetlen győzelmét Mattia Belluccival a Roland Garros első fordulójában aratta.

 

tenisz Danyiil Medvegyev ATP Montreal Marozsán Fábián
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