Marozsán Fábián Medvegyevvel párosozik Montrealban

A 30 esztendős orosz ritkán párosozik, az idén egyetlen mérkőzésen lépett pályára ebben a műfajban: márciusban, Indian Wellsben az amerikai Learner Tien oldalán láthatta őt a közönség.

A 26 éves Marozsán ebben a szezonban hat párosmeccsen szerepelt, egyetlen győzelmét Mattia Belluccival a Roland Garros első fordulójában aratta.