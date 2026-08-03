Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit a rájátszásra

R. D. P.R. D. P.
2026.08.03. 08:50
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A selejtező eddigi szakaszában elsősorban Lenny Joseph repítette a zöld-fehéreket (Fotó: Török Attila)
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selejtező sorsolás Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfő reggel szűkítette a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga-selejtező rájátszásának 13 órakor kezdődő sorsolása előtt.

A Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat harmadik körében a lengyel Górnik Zabrzével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését szerdán este rendezik meg.

Ha a magyar csapat továbbjut, a rájátszásban folytatja szereplését, amelyben a Hapoel Beer-Seva–Crvena zvezda vagy az Ararat-Armenia–Celje párharc vesztesével (mindkettő Bajnokok Ligája), a Sint-Truidennel vagy a Trabzonsporral találkozhat.

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Ha a Ferencváros kiesik az Európa-ligából, a harmadik számú sorozat playoffjában a Monaco és a Brighton is lehet az ellenfele.

Ha az FTC nem jut tovább az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából, akkor a Konferencialiga rájátszásában folytatja, és nem lesz kiemelt. Lehetséges ellenfelei:

Monaco (francia)
Brighton & Hove Albion (angol)
Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák) El-párharc vesztese
IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) Kl-párharc győztese
Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) Kl-párharc győztese

A sorsolást ma 13 órától rendezik az UEFA nyoni székházában.

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