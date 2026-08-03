El-selejtező: szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit a rájátszásra
A Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat harmadik körében a lengyel Górnik Zabrzével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését szerdán este rendezik meg.
Ha a magyar csapat továbbjut, a rájátszásban folytatja szereplését, amelyben a Hapoel Beer-Seva–Crvena zvezda vagy az Ararat-Armenia–Celje párharc vesztesével (mindkettő Bajnokok Ligája), a Sint-Truidennel vagy a Trabzonsporral találkozhat.
Ha az FTC nem jut tovább az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából, akkor a Konferencialiga rájátszásában folytatja, és nem lesz kiemelt. Lehetséges ellenfelei:
Monaco (francia)
Brighton & Hove Albion (angol)
Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák) El-párharc vesztese
IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) Kl-párharc győztese
Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) Kl-párharc győztese
A sorsolást ma 13 órától rendezik az UEFA nyoni székházában.