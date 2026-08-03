El-selejtező: szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit a rájátszásra

A Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat harmadik körében a lengyel Górnik Zabrzével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését szerdán este rendezik meg.

Ha a magyar csapat továbbjut, a rájátszásban folytatja szereplését, amelyben a Hapoel Beer-Seva–Crvena zvezda vagy az Ararat-Armenia–Celje párharc vesztesével (mindkettő Bajnokok Ligája), a Sint-Truidennel vagy a Trabzonsporral találkozhat.