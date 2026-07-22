Nemzeti Sportrádió

Bondár nehezen jutott a negyeddöntőbe a hamburgi tenisztornán

2026.07.22. 21:27
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Bondár Anna továbbjutott (Fotó: Getty Images)
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tenisz női tenisz Bondár Anna Hamburg
A tavaly döntős, 2024-ben győztes Bondár Anna három játszmában legyőzte a német Noma Noha Akuguét a hamburgi salakpályás női tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 97., negyedik helyen kiemelt magyar játékos hengerelt az első felvonásban, amelyet 27 perc alatt 6:1-re hozott. A folytatásban Akugue (144.) az újabb elveszített adogatójátékot követően feltámadt, 5:2-re meglépett, és háromnegyed óra alatt egyenlített.

Az utolsó, harmadik szettben hátrány volt a szerva, 5:5-ig négyszer-négyszer brékeltek, Bondár vezetett 6:5-re, majd semmire hozta a saját adogatását, és lezárta a 2 óra 8 perces csatát.

Bondárra az örmény Alina Csarajeva (117.) vár a negyeddöntőben.

A torna másik magyar indulója, a harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna (71.) a spanyol Paula Badosával csütörtökön találkozik a 16 között.

WTA 250-ES TENISZTORNA, HAMBURG
Nyolcaddöntő
Bondár Anna (4.)–Noma Noha Akugue (német) 6:1, 3:6, 7:5

 

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