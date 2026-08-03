Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai: A rögzített helyzeteket még gyakorolnunk kell

V. H. L.V. H. L.
2026.08.03. 10:29
Szoboszlai Dominik a Leeds elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Premier League Summer Series Szoboszlai Dominik Leeds United interjú Liverpool FC
A Premier League Summer Series keretében vasárnap rendezett chicagói mérkőzésen a Leeds Unitedtől elszenvedett 4–2-es vereség után Szoboszlai Dominik adott interjút a „vörösök” klubmédiájának. A beszélgetésben a magyar válogatott csapatkapitánya elmondta: összességében produktív két hetet tudhatnak maguk mögött, de az elmúlt évad és a Leeds elleni meccsen tapasztaltak tanulsága alapján a rögzített játékhelyzetekre fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felkészülés hátralévő időszakában.

Az Egyesült Államokban edzőtáborozó Liverpool FC a Sunderland 4–2-es és a Wrexham 1–0-s legyőzése után vasárnap az első félidőben 2–0-s vezetést szerzett a Leeds United ellen, ám a második félidőben a yorkshire-iek fordítottak, és 4–2-re nyertek. A találkozó után a klubmédia kérdéseire Szoboszlai Dominik is válaszolt.

„Hosszú volt a vakáció, sajnos eddigi pályafutásom leghosszabbja. Örülök, hogy újra itt lehetek, készülök a legjobb tudásom szerint, és remélem, az idénykezdetre még élesebb leszek – kezdte az elmúlt két hét általános értékelését a magyar válogatott csapatkapitánya. – Még most kezdünk összecsiszolódni, néhány játékos később jött a világbajnokság miatt, páran még itt sincsenek. Még a menedzserrel is ismerkednünk kell, meg kell ismernünk az elképzeléseit. Összességében jó két hetünk volt, két győzelemmel és egy vereséggel, sokat tanultunk, és folytatjuk a munkát.”

A Leedsszel vívott összecsapásról Szoboszlai elmondta: nem örül a vereségnek és a rögzített játékhelyzetekből kapott góloknak, de jobb, hogy ezeket a hibákat most követték el, mint ha tétmeccseken jöttek volna.

„Amióta az új menedzserünk megérkezett, csak három találkozót játszottunk. Ami a mait illeti, az első félidőben uraltuk a játékot, vezettünk 2–0-ra, aztán a végén kikaptunk 4–2-re. Tovább kell lépnünk. Két gólt rögzített játékhelyzetből kaptunk, ezekre jobban oda kell figyelnünk. Az elmúlt idény is megmutatta, mennyire fontos, hogy megfelelően védekezzünk a szögleteknél és a nagy bedobásoknál, és ez ebben az idényben sem lesz másképp. Ha mindenki teszi a dolgát, el tudjuk kerülni, hogy az ilyen helyzetekből gólt kapjunk. Emberek vagyunk, hibázunk, de ezekre a hibákra reagálnunk kell. Még két mérkőzés van a rajtig, erre kell most koncentrálnunk” – fogalmazott a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, milyen szerepkörben játszik majd az új menedzser, Andoni Iraola irányítása alatt.

„Erről őt kellene megkérdezni – mosolygott a játékos. – Remélem, a középpályán használ majd, de ha a jobbhátvéd posztjára állít, ott is szívesen játszom.”

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Szoboszlai is kivette a részét a „vörösök” első találatából. A Pool a második félidőben négy gólt kapott, így Iraola irányításával először szenvedett vereséget.

PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES
3. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–LEEDS UNITED (angol) 2–4 (2–0)
Chicago, Soldier Field, 49 128 néző. Vezette: Alexis Da Silva (amerikai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Scanlon, 77.), Ndukwe, Chambers (T. Ndiaye, 69.), Kerkez (Cimikasz, 69.) – Szoboszlai (Elliott, 68.), Nyoni (Gravenberch, a szünetben) – Morrison (Ramsay, 68.), Wirtz (C. Jones, a szünetben), Ngumoha (Koumas, a szünetben) – Isak (Chiesa, a szünetben). Menedzser: Andoni Iraola
LEEDS: Cairns – Justin (Lienou, 83.), Rodon, Muharemovic – Bogle (Gnonto, 83.), Ampadu, Tanaka (Longstaff, a szünetben), G. Gudmundsson (Bornauw, 35.) – D. James (H. Wilson, a szünetben), L. Nmecha (Calvert-Lewin, a szünetben), Stach (Aaronson, a szünetben). Menedzser: Daniel Farke
Gólszerző: Chambers (7.), Wirtz (40.), ill. Aaronson (60.), Calvert-Lewin (71., 85.), Longstaff (73.)

 

Premier League Summer Series Szoboszlai Dominik Leeds United interjú Liverpool FC
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