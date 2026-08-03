Szoboszlai: A rögzített helyzeteket még gyakorolnunk kell

Az Egyesült Államokban edzőtáborozó Liverpool FC a Sunderland 4–2-es és a Wrexham 1–0-s legyőzése után vasárnap az első félidőben 2–0-s vezetést szerzett a Leeds United ellen, ám a második félidőben a yorkshire-iek fordítottak, és 4–2-re nyertek. A találkozó után a klubmédia kérdéseire Szoboszlai Dominik is válaszolt.

„Hosszú volt a vakáció, sajnos eddigi pályafutásom leghosszabbja. Örülök, hogy újra itt lehetek, készülök a legjobb tudásom szerint, és remélem, az idénykezdetre még élesebb leszek – kezdte az elmúlt két hét általános értékelését a magyar válogatott csapatkapitánya. – Még most kezdünk összecsiszolódni, néhány játékos később jött a világbajnokság miatt, páran még itt sincsenek. Még a menedzserrel is ismerkednünk kell, meg kell ismernünk az elképzeléseit. Összességében jó két hetünk volt, két győzelemmel és egy vereséggel, sokat tanultunk, és folytatjuk a munkát.”

A Leedsszel vívott összecsapásról Szoboszlai elmondta: nem örül a vereségnek és a rögzített játékhelyzetekből kapott góloknak, de jobb, hogy ezeket a hibákat most követték el, mint ha tétmeccseken jöttek volna.

„Amióta az új menedzserünk megérkezett, csak három találkozót játszottunk. Ami a mait illeti, az első félidőben uraltuk a játékot, vezettünk 2–0-ra, aztán a végén kikaptunk 4–2-re. Tovább kell lépnünk. Két gólt rögzített játékhelyzetből kaptunk, ezekre jobban oda kell figyelnünk. Az elmúlt idény is megmutatta, mennyire fontos, hogy megfelelően védekezzünk a szögleteknél és a nagy bedobásoknál, és ez ebben az idényben sem lesz másképp. Ha mindenki teszi a dolgát, el tudjuk kerülni, hogy az ilyen helyzetekből gólt kapjunk. Emberek vagyunk, hibázunk, de ezekre a hibákra reagálnunk kell. Még két mérkőzés van a rajtig, erre kell most koncentrálnunk” – fogalmazott a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, milyen szerepkörben játszik majd az új menedzser, Andoni Iraola irányítása alatt.

„Erről őt kellene megkérdezni – mosolygott a játékos. – Remélem, a középpályán használ majd, de ha a jobbhátvéd posztjára állít, ott is szívesen játszom.”