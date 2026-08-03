Szoboszlai: A rögzített helyzeteket még gyakorolnunk kell
Az Egyesült Államokban edzőtáborozó Liverpool FC a Sunderland 4–2-es és a Wrexham 1–0-s legyőzése után vasárnap az első félidőben 2–0-s vezetést szerzett a Leeds United ellen, ám a második félidőben a yorkshire-iek fordítottak, és 4–2-re nyertek. A találkozó után a klubmédia kérdéseire Szoboszlai Dominik is válaszolt.
„Hosszú volt a vakáció, sajnos eddigi pályafutásom leghosszabbja. Örülök, hogy újra itt lehetek, készülök a legjobb tudásom szerint, és remélem, az idénykezdetre még élesebb leszek – kezdte az elmúlt két hét általános értékelését a magyar válogatott csapatkapitánya. – Még most kezdünk összecsiszolódni, néhány játékos később jött a világbajnokság miatt, páran még itt sincsenek. Még a menedzserrel is ismerkednünk kell, meg kell ismernünk az elképzeléseit. Összességében jó két hetünk volt, két győzelemmel és egy vereséggel, sokat tanultunk, és folytatjuk a munkát.”
A Leedsszel vívott összecsapásról Szoboszlai elmondta: nem örül a vereségnek és a rögzített játékhelyzetekből kapott góloknak, de jobb, hogy ezeket a hibákat most követték el, mint ha tétmeccseken jöttek volna.
„Amióta az új menedzserünk megérkezett, csak három találkozót játszottunk. Ami a mait illeti, az első félidőben uraltuk a játékot, vezettünk 2–0-ra, aztán a végén kikaptunk 4–2-re. Tovább kell lépnünk. Két gólt rögzített játékhelyzetből kaptunk, ezekre jobban oda kell figyelnünk. Az elmúlt idény is megmutatta, mennyire fontos, hogy megfelelően védekezzünk a szögleteknél és a nagy bedobásoknál, és ez ebben az idényben sem lesz másképp. Ha mindenki teszi a dolgát, el tudjuk kerülni, hogy az ilyen helyzetekből gólt kapjunk. Emberek vagyunk, hibázunk, de ezekre a hibákra reagálnunk kell. Még két mérkőzés van a rajtig, erre kell most koncentrálnunk” – fogalmazott a magyar középpályás, akit arról is kérdeztek, milyen szerepkörben játszik majd az új menedzser, Andoni Iraola irányítása alatt.
„Erről őt kellene megkérdezni – mosolygott a játékos. – Remélem, a középpályán használ majd, de ha a jobbhátvéd posztjára állít, ott is szívesen játszom.”
PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES
3. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–LEEDS UNITED (angol) 2–4 (2–0)
Chicago, Soldier Field, 49 128 néző. Vezette: Alexis Da Silva (amerikai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Scanlon, 77.), Ndukwe, Chambers (T. Ndiaye, 69.), Kerkez (Cimikasz, 69.) – Szoboszlai (Elliott, 68.), Nyoni (Gravenberch, a szünetben) – Morrison (Ramsay, 68.), Wirtz (C. Jones, a szünetben), Ngumoha (Koumas, a szünetben) – Isak (Chiesa, a szünetben). Menedzser: Andoni Iraola
LEEDS: Cairns – Justin (Lienou, 83.), Rodon, Muharemovic – Bogle (Gnonto, 83.), Ampadu, Tanaka (Longstaff, a szünetben), G. Gudmundsson (Bornauw, 35.) – D. James (H. Wilson, a szünetben), L. Nmecha (Calvert-Lewin, a szünetben), Stach (Aaronson, a szünetben). Menedzser: Daniel Farke
Gólszerző: Chambers (7.), Wirtz (40.), ill. Aaronson (60.), Calvert-Lewin (71., 85.), Longstaff (73.)