Sötét fellegek Győrben, összetűzött az edző és a kapitány

Fény és árnyék – azaz ott, ahol két hónapja még bajnoki emelvényt építettek, ezrek ünnepeltek a lelátón, mosoly és ölelések követték egymást, most feszültség, bizonytalanság uralkodik és komor arcokat lehet látni. Májusban az ETO FC megszerezte fennállása ötödik bajnoki címét, és rózsaszínűnek tűnt minden. A klub kiharcolta, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben indulhasson, a labdarúgók többségének az értéke megugrott, és nagyon sokan vizionálták, innentől még többet akarnak a győriek.

Aztán jött az első hideg zuhany: a siker­edző, Borbély Balázs a nagy rivális Ferencvároshoz szerződött, és a hírek, illetve a klub közleménye is azt sejtették, hogy nem éppen békességben köszöntek el egymástól a felek. Aztán némileg meglepő módon a magyar futballtól korábban nagyon messze dolgozó szakemberre esett a választás, a mexikói Efraín Juárez vezetőedzőként még nem dolgozott Európában, viszont a tengerentúlon azért voltak sikerei, és meglehetősen temperamentumos tréner hírében állt.

Az talán oszlatta a szurkolók kételyeit, hogy az idény kezdetére a legfontosabb játékosok közül még nem értékesített senkit a klub, pedig Vitális Milánért, Tóth Rajmundért, vagy akár a vb-t megjárt algériai Nadir Benbualiért is akad(t) bőven érdeklő. Utóbbi egyébként azóta sem bukkant fel az ETO keretének környékén, a két saját nevelésű középpályás viszont ott volt az izlandi Víkingur elleni BL-selejtezős párharc első felvonásán a kezdőcsapatban. A győriek megúszták az idegenbeli nagyobb pofont, de hazai környezetben nem tudták ledolgozni egygólos hátrányukat és visszacsúsztak a Konferencialigába. Ott az Atert Bissent ugyan Luxemburgban sikerült 6–2-re legyőzni, de a lényegében továbbjutást érő győzelem során sem játszott kimagaslóan a csapat. Angyalföldön, a hazai bajnoki nyitányon több mint hatvan percig volt ember­előnyben az ETO, de eredményességben és játékban sem tudott az újonc Vasas fölé kerekedni, nyilvánvalóan a körülmények ismeretében csalódottak voltak a győriek a 2–2 és a pontosztozkodás után. S bár csütörtökön a nemzetközi kupameccsen a Bissen elleni visszavágó formalitásnak tűnt, az ETO nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, az első félidő végén már saját közönsége kifütyülte, a továbbjutás ellenére az 1–1-es végeredménynek sem örült mindenki tiszta szívből.