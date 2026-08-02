Sötét fellegek Győrben, összetűzött az edző és a kapitány
Fény és árnyék – azaz ott, ahol két hónapja még bajnoki emelvényt építettek, ezrek ünnepeltek a lelátón, mosoly és ölelések követték egymást, most feszültség, bizonytalanság uralkodik és komor arcokat lehet látni. Májusban az ETO FC megszerezte fennállása ötödik bajnoki címét, és rózsaszínűnek tűnt minden. A klub kiharcolta, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben indulhasson, a labdarúgók többségének az értéke megugrott, és nagyon sokan vizionálták, innentől még többet akarnak a győriek.
Aztán jött az első hideg zuhany: a sikeredző, Borbély Balázs a nagy rivális Ferencvároshoz szerződött, és a hírek, illetve a klub közleménye is azt sejtették, hogy nem éppen békességben köszöntek el egymástól a felek. Aztán némileg meglepő módon a magyar futballtól korábban nagyon messze dolgozó szakemberre esett a választás, a mexikói Efraín Juárez vezetőedzőként még nem dolgozott Európában, viszont a tengerentúlon azért voltak sikerei, és meglehetősen temperamentumos tréner hírében állt.
Az talán oszlatta a szurkolók kételyeit, hogy az idény kezdetére a legfontosabb játékosok közül még nem értékesített senkit a klub, pedig Vitális Milánért, Tóth Rajmundért, vagy akár a vb-t megjárt algériai Nadir Benbualiért is akad(t) bőven érdeklő. Utóbbi egyébként azóta sem bukkant fel az ETO keretének környékén, a két saját nevelésű középpályás viszont ott volt az izlandi Víkingur elleni BL-selejtezős párharc első felvonásán a kezdőcsapatban. A győriek megúszták az idegenbeli nagyobb pofont, de hazai környezetben nem tudták ledolgozni egygólos hátrányukat és visszacsúsztak a Konferencialigába. Ott az Atert Bissent ugyan Luxemburgban sikerült 6–2-re legyőzni, de a lényegében továbbjutást érő győzelem során sem játszott kimagaslóan a csapat. Angyalföldön, a hazai bajnoki nyitányon több mint hatvan percig volt emberelőnyben az ETO, de eredményességben és játékban sem tudott az újonc Vasas fölé kerekedni, nyilvánvalóan a körülmények ismeretében csalódottak voltak a győriek a 2–2 és a pontosztozkodás után. S bár csütörtökön a nemzetközi kupameccsen a Bissen elleni visszavágó formalitásnak tűnt, az ETO nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, az első félidő végén már saját közönsége kifütyülte, a továbbjutás ellenére az 1–1-es végeredménynek sem örült mindenki tiszta szívből.
Ezután történt valami, amely csak tovább növeli feszültséget a bajnoknál: információink szerint Efraín Juárez vezetőedző és a csapatkapitány, az MLSZ RangAdó-gáláján pár hete az év játékosának választott Vitális Milán heves szóváltásba keveredett. Úgy tudjuk, a mexikói tréner már a vasárnapi, Nyíregyháza elleni összecsapást is szem előtt tartva a szünetben lecserélte a válogatott játékost, és állítólag annak a hangulatnak sem akarta kitenni, amit a gyenge játék váltott ki a lelátó népének körében. A csapatkapitány miután lezuhanyozott és felöltözött, felült a sérült játékosok mellé a tribünre, ezt nehezményezte utólag a mexikói edző, szerinte vissza kellett volna mennie a kispadra. Lapunk információi szerint Vitális Milán a korábbi szokásokat követte, nem volt eddig rögzítve a házirendben, hogy ilyen esetben hova kell mennie a játékosnak, ezt nehezményezte, ezért került konfliktusba az edzővel. Egyes hírek szerint Efraín Juárez azt is kijelentette, többet nála nem játszik a labdarúgó, ami azért sok szempontból érdekes lenne; az ETO nem áll annyira jól, hogy az egyik legjobbjáról csak úgy lemondjon, ráadásul akadnak üzleti érdekek is, amelyek befolyásolhatják a tréner és a futballista viszonyát. Kerestük Filipovics Vladant, Vitális Milán menedzserét, de lapzártánkig nem értük el, vagyis egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy a válogatott labdarúgó valóban hamarosan Varga Barnabás csapattársa lesz-e a görög AEK Athén együttesében. Az ETO FC menedzsmentje az alábbi közleményt küldte el lapunknak: „Több érdeklődővel is tárgyalunk Vitális Milán kapcsán. Célunk, hogy biztosítsuk a játékos továbblépési lehetőségét, de természetesen reális és egyértelmű piaci értékelést várunk el. Bízunk mindhárom fél professzionális hozzáállásában a folyamat során.”
Ebből sok mindenre nem tudunk következtetni, valamivel beszédesebb lesz az ETO vasárnapi, Nyíregyháza elleni összeállítása, ha Vitális Milán ott lesz a kezdőcsapatban, vélhetően sikerül valamennyire megnyugtatóan rendezni a konfliktust, ha nem, akkor minden bizonnyal a bajnoki cím egyik legfőbb letéteményese távozik Győrből.
|Az Újpest elleni 2–1-es győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza – a Szpari védője, Temesvári Attila úgy érzi, van esélyük az ETO ellen is, ugyanis „... elemeztük az ETO játékát, nem kérdés, nehéz meccs vár ránk. Nyilván a malmunkra hajthatja a vizet, hogy a győriek figyelme megoszlik, hiszen a nemzetközi kupaporondon is helyt kell állniuk, könnyen lehet, kicsit fáradtabban mozognak majd, de abban is biztos vagyok, hogy motiváltan lépnek pályára, kell nekik a három pont. Ugyanúgy készültünk, mint mindig, nem kérdés, bravúrt akarunk elérni! Tudjuk, Nadir Benbuali még nem egészséges, de nélküle is veszélyes a győriek támadósora, ott van például a nyáron szerződtetett Viktor Djukanovics, de említhetném Schön Szabolcs, Claudiu Bumba vagy éppen Nfansu Njie nevét is. Ami minket illet: már tavasszal is érződött, hogy egységes csapat a miénk, s ez egyre markánsabban megmutatkozik. Magabiztosak, erősek vagyunk, rengeteg munka áll mögöttünk, így pedig az önbizalmunk is a helyén van.”
Temesvári Attila egy évet eltöltött az ETO-ban is, mégpedig a 2020–2021-es NB II-es idényben játszott ott, s jó szívvel gondol vissza arra az időszakra: „Hihetetlen, hogy azóta már eltelt hat év... Akkor a Győrben futballozott például Priskin Tamás vagy említhetném az ETO jelenlegi pályaedzőjét, Lipták Zoltánt is, akivel remek viszonyt ápolok, biztosan most is váltunk majd néhány szót – remélem, ő gratulálhat majd nekem a lefújás után. A fejlődésem szempontjából fontos egy évet töltöttem a klubban, rendszeresen játszottam, örömmel gondolok vissza rá, de ma már a Szpari sikeréért küzdök, hiszem, jó hangulatban tehetjük majd meg hazafelé a körülbelül négyszáz kilométeres utat...” (Cs. A.)
2. FORDULÓ
Július 31., péntek
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 0–2
Augusztus 1., szombat
Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 3–3
Augusztus 2., vasárnap
15.30: Újpest FC–Debreceni VSC
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC
Augusztus 3., hétfő
17.30: ZTE FC–Paksi FC
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
Gk
P
|1. MTK Budapest
2
1
1
–
+3
4
|2. Kisvárda
2
1
1
–
+2
4
|3. Paksi FC
1
1
–
–
+2
3
|4. Nyíregyháza
1
1
–
–
+1
3
|5. Puskás A.
2
1
–
1
0
3
|6. Kispest-Honvéd
2
–
2
–
0
2
|7. Vasas FC
1
–
1
–
0
1
|7. ETO FC Győr
1
–
1
–
0
1
|9. Újpest FC
1
–
–
1
–1
0
|10. Ferencváros
1
–
–
1
–2
0
|11. Debrecen
1
–
–
1
–2
0
|12. Zalaegerszeg
1
–
–
1
–3
0
Kiabálás az ETO öltözőjében, Athénba távozhat a csapatkapitány – NS-infó