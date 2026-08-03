Gellért Gábor a nyílt vízi Eb előtt: Irány a dobogó!

Kezdjük a legkényesebb kérdéssel: Fábián Bettina a júniusi, setúbali világkupaverseny után ismét kórházba került, s az újabb fertőzés után azt nyilatkozta, ha a Szajnában rendezik meg az Európa-bajnokságot, nem indul. A versenyt ott rendezik, a nevezettek között pedig az olimpiai ötödik sportoló is ott van.

Bettit valóban neveztük a versenyre, ő dönt arról, mely távokon indul Párizsban, amit biztosan tudok, az az, hogy a három fiú, vagyis Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Kovács-Seres Hunor mindhárom egyéni távon ott lesz a rajtnál, Mihályvári-Farkas Viktória pedig kettőnél, az öt és a tíz kilométernél – válaszolta Gellért Gábor szövetségi kapitány.

A verseny a Szajnában lesz, de jól tudjuk, hogy nem ugyanott, mint két éve az olimpia?

A folyásiránynak megfelelően lejjebb vitték a pályát, az olimpián másfél-két kilométerre voltunk az Eiffel-toronytól felfelé, ezúttal lefelé leszünk.

Nem vet rossz fényt a sportágra ez az újabb fertőzés és az, hogy egyre többen túl kockázatosnak minősítik a versenyeket?

A nyílt vízi úszásnak ez a sajátossága: megvan a veszélye egy esetleges fertőzésnek, nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni – aki ezt nem tudja elfogadni, az ne ússzon. Minden sportággal kapcsolatban tudunk hasonló veszélyeket sorolni, az autóversenyzés, a kerékpár, de akár a labdarúgás is hordoz magában ilyeneket. A nyílt vízi úszást ilyen körülmények között rendezik, tengerben, tóban vagy éppen folyóban, ezen változtatni nem fognak, és persze ne köntörfalazzunk, nyilván fontos, milyen környezetben rendezik meg a versenyeket, jelen esetben az Európa-bajnokságot, hiszen a Szajna partjáról sokan követhetik így az Eb-t.

Azt az Eb-t, amelyik nagyon erősnek ígérkezik.

Valóban, aki él és mozog a sportágban, az ott lesz Párizsban, ez az év fő versenye.

Hozzászokhattak már az elmúlt évek sikereivel együtt járó elvárásokhoz, mégis: mennyire kötelez a tavalyi, szenzációs eredménysort hozó Európa-bajnokság?

Magasra tettük a lécet azzal a kilenc éremmel, ez vitathatatlan. Nagy harcban leszünk az érmekért a többiekkel, leginkább az olaszokkal, a németekkel, a franciákkal, mindent megteszünk azért, hogy megint mi legyünk a legeredményesebbek.

Ezt a kijelentést arra is alapozza, hogy a felkészülés jól sikerült?

Rasovszky Kristóf Sukorón készült, ahol nemrég megrendeztük a junior nyílt vízi Eb-t, úgyhogy személyes meglátásom: kegyetlenül jó formában van Rasó. Szokolai László a csapatával, így Betlehem Dáviddal és Fábián Bettinával is, Livignóban dolgozott magaslaton, elmondása szerint szintén kiváló formát mutatnak a tanítványai, ezért merem azt mondani, hogy amit a szurkolók megszoktak tőlünk az elmúlt években, azt remélhetőleg Párizsban is hozni tudjuk. Én azt gondolom, mind a négy nagy úszónk érmesként térhet majd haza.

Hat nap, négy versenyszám, elég kemény menet ez: egyértelműen a tíz kilométer a legfontosabb, mert az az olimpiai táv?

Mindenkinek az a legfontosabb, nem kell szépíteni, a nagyobb jutalom is ezért a számért jár, de ha a nagy egészet nézem, mindegy, miben nyersz, miben vagy érmes, hiszen bármelyik szám dobogója szép eredmény. Nemrég bejelentették, hogy a 2032-es olimpián lehet, hogy nem a tíz kilométer szerepel majd a programban, hanem a kieséses verseny, a három kilométer – ha ez biztossá válik, majd alkalmazkodunk ehhez is. A versenyzők is, ők eleve megszokták azt, hogy mindenhez idomulni kell: versenyenként változnak a körülmények, a párizsi feltételek sem fognak gondot okozni nekik.

Évek óta benne van a sportágban, jó ideje kapitányként is – izgul még egy ilyen fontos verseny előtt?

Profi versenyzőink vannak, kellő magabiztossággal, remek eredménysorral a hátuk mögött, nagyszerű körülmények között készülhettek az elmúlt hónapokban is, ráadásul céltudatosan, hiszen végig tudtuk, mi a feladatuk, vagyis, ha ezt nézem, nincs izgulnivalóm. Az Eb persze hozhat váratlan fordulatokat, a tavalyi vébén is a tíz kilométer volt a fő csapásirány, ott nem jött az eredmény, úgyhogy felértékelődött a kieséses szám, de ezek sem olyan értelemben vett izgalmak, amelyekre a kérdés vonatkozott. Rutinos, felkészült, tapasztalt úszók mellett kapitánynak lenni is nyugodtabb állapotot jelent.