Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: fehérorosz aranyérem a női műúszók szabadprogramjában

2026.08.03. 11:00
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Vaszilina Handoska (Fotó: Getty Images)
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műúszás Vaszilina Handoska vizes Eb
A fehérorosz Vaszilina Handoska nyerte meg a női műúszók szabadprogramjának aranyérmét hétfőn délelőtt, a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

A semleges színekben szereplő Handoska több mint három ponttal előzte meg a második helyen végzett német Klara Bleyert. A bronzérmet a spanyol Iris Tio Casas szerezte meg.

A brit Ranjuo Tomblin nyerte meg az aranyérmet a férfi műúszók szabadprogramjában hétfő délelőtt.

A pénteki egyéni technikai számban is győztes Tomblin 258,9188 pontot kapott győztes produkciójára, és több mint hat ponttal előzte meg az ezüstérmes olasz Filippo Pelatit, valamint közel harminc ponttal a bronzérmes spanyol Jordi Caceres Iglesiast.

VIZES EB, PÁRIZS
Műúszás
Férfi egyéni szabadprogram, döntő
1. Ranjuo Tomblin (Nagy-Britannia) 258,9188 pont
2. Filippo Pelati (Olaszország) 252,8713
3. Jordi Caceres Iglesias (Spanyolország) 229,2599
Női egyéni szabadprogram, döntő
1. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország, semleges színekben) 292.3887 pont
2. Klara Bleyer (Németország) 289.2463
3. Iris Tio Casas (Spanyolország) 284.5550
Később
10.15: műúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)

 

műúszás Vaszilina Handoska vizes Eb
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