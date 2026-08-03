Vizes Eb: fehérorosz aranyérem a női műúszók szabadprogramjában

A semleges színekben szereplő Handoska több mint három ponttal előzte meg a második helyen végzett német Klara Bleyert. A bronzérmet a spanyol Iris Tio Casas szerezte meg.

A brit Ranjuo Tomblin nyerte meg az aranyérmet a férfi műúszók szabadprogramjában hétfő délelőtt.

A pénteki egyéni technikai számban is győztes Tomblin 258,9188 pontot kapott győztes produkciójára, és több mint hat ponttal előzte meg az ezüstérmes olasz Filippo Pelatit, valamint közel harminc ponttal a bronzérmes spanyol Jordi Caceres Iglesiast.

VIZES EB, PÁRIZS

Műúszás

Férfi egyéni szabadprogram, döntő

1. Ranjuo Tomblin (Nagy-Britannia) 258,9188 pont

2. Filippo Pelati (Olaszország) 252,8713

3. Jordi Caceres Iglesias (Spanyolország) 229,2599

Női egyéni szabadprogram, döntő

1. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország, semleges színekben) 292.3887 pont

2. Klara Bleyer (Németország) 289.2463

3. Iris Tio Casas (Spanyolország) 284.5550

Később

10.15: műúszás, női egyéni szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport)