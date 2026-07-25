Kitzbüheli teniszviadal: Quentin Halys 29 évesen aratta első tornagyőzelmét

A világranglistán 83. Halys a döntőben az első helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublik (11.) ellen győzött két szettben. A francia teniszező 17 ászt ütött az 1 óra 35 perces mérkőzésen.

Halys kiváló formában játszott a héten, úgy nyerte meg az öt meccsét, hogy közben nem veszített játszmát, és második találkozóján a második kiemelt monacói Valentin Vacherot (19.) ellen jutott tovább.

Halys 2012 óta szerepel a profik mezőnyében, a világranglistán 2025 júniusának végén foglalta el az eddigi legelőkelőbb pozícióját, akkor a 46. helyen állt. Egyesben ezt megelőzően egyszer jutott döntőbe ATP-tornán, 2024-ben Gstaadban azonban kikapott, párosban viszont tavaly Metzben győzni tudott.

KITZBÜHEL, SALAK (612 ezer euró összdíjazás)

DÖNTŐ

Quentin Halys (francia)–Alekszandr Bublik (kazah, 1.) 6:4, 7:6 (8–6)