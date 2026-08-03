Pogacar és a Vuelta? Hétfőn talán kiderül...

Egy héttel korábban még a francia Alpokban és Párizs macskaköves utcáin tekert Tadej Pogacar, míg a múlt hétvégén szlovéniai szülőfalujában pihente ki az ötödik Tour de France-győzelmét, a Pogi-challenge nevű esemény keretében különböző kihívásokat teljesített, a Komenda környékén rendezett kritériumversenyen csapattársa, Isaac del Toro is elindult. Az viszont továbbra is kérdéses, hogy az augusztus 22-én startoló Vueltán rajthoz áll-e a szlovén kerékpáros. Pogacar 2019-ben harmadikként zárt a Spanyol körversenyen, azóta nem indult ezen a háromhetesen, győzelmi kollekciójából tehát egyelőre hiányzik ez a grand tour.

„Valahogy ki kell kapcsolódni – mondta a szlovén a hétvégi esemény sajtótájékoztatóján. – A Tour után egy hetet szükséges magadra szánni, mialatt igazán felépülsz, és majd utána lehet visszatérni a valóságba. Egy hónapot töltöttem Franciaországban versenyezve egy teljes buborékban, előtte egy hónapon keresztül edzőtáboroztam – ezek után sokkoló lehet hazatérni. Olykor csak bezárkózom a szobámba, és kerülöm a társaságot, máskor éppen az ellenkezőjét teszem. Mindenki emlékezni fog a Tourra, a világbajnokságra és a klasszikusokra, de szerintem minden versenyző arra törekszik, hogy a karrierje végén jó sportolóként és jó emberként gondoljanak rá.”

A Tour alatt a monacói herceg azt állította, Pogacar ott lesz a Vueltán, mire az UAE kerékpárosa tréfásan megjegyezte, ha a herceg azt mondta, akkor annak nagy az esélye. Hétfőn mindenesetre eldől, Pogacar ugyanis ekkor jelenti be, harcba száll-e a piros trikóért. Tény, a verseny szervezői nagyon szívesen látnák az év utolsó háromhetesén.

Címvédés biztosan nem lesz a Vueltán, a 2025-ös győztes Jonas Vingegaard a Touron kulcscsonttörést szenvedett, egyelőre erősen kérdőjeles, hogy látjuk-e még az idén versenyezni.

„Egyre jobban vagyok, már nem fáj annyira, tudom használni a karomat. Még nem pont olyan, mint régen, de majd olyan lesz – számolt be állapotáról a kerékpáros a dán TV2-nek. – A világbajnoksággal kapcsolatban egyelőre semmit sem tudok, attól függ, miként gyógyul a kulcscsontom. Nem zárom ki, de nem is ígérem biztosra a részvételem.”

Vingegaard a Feltet nevű dán portálnak azt pedzegette, hogy némiképp eltaktikázták a Tourt.

„Talán kicsit félreértettük a Francia körversenyt, alaposabban szemügyre kellett volna venni az útvonalat. A hosszabb emelkedőkön mindenképp javultam, azonban rá kellett volna jönnünk, hogy a robbanékonyság javításra szorul, persze nehéz robbanékonynak lenni, ha előtte nem sokkal még a Giro d’Italiát nyertem meg. Hogy mikor vonulok vissza? Majd az idő eldönti. Ha 2028 végén – amikor lejár a szerződésem a Vismával – úgy érzem, már nem akarom tovább csinálni ezt az egészet, akkor abbahagyom.”

A Visma versenyzője beszélt nagy ellenfeléről, Pogacarról is.

„Jólesett, hogy a balesetemet követően gondolt rám, és üzent. Örülök, ahogy a rivalizálásunk alakult, kezdetben más volt a viszonyunk, nem ellenséges, de nem is barátságos, azonban az utóbbi időben közvetlenebbé vált, olykor tartalmasan elbeszélgetünk” – fogalmazott Vingegaard.