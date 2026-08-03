Nemzeti Sportrádió

Rangos nemzetközi birkózóversenyt nyert Kuramagomedov Murad

2026.08.03. 10:24
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Kuramagomedov Murad a dobogó tetején (Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége)
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Magyar Birkózók Szövetsége Kuramagomedov Murad birkózás
A magyar válogatott Kuramagomedov Murad a szabadfogásúak 79 kilogrammos súlycsoportjában megnyerte a törökországi Izmitben rendezett nemzetközi birkózóversenyt.

A magyar szövetség honlapja szerint a Tatabánya SC sportolója az erős mezőnyben román, két török, majd az elődöntőben egy üzbég rivális legyőzésével jutott be a fináléba, amelyben a súlycsoport tavalyi Ázsia-bajnokát, az iráni Madi Mohammad Juszefihadzsivart verte meg 4:1-re.

Kuramagomedov két és fél hete eredeti súlycsoportjában, 74 kilogrammban nyert bronzérmet a BOK Csarnokban rendezett Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyen.

 

Magyar Birkózók Szövetsége Kuramagomedov Murad birkózás
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