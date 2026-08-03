Következhet José Mourinho budapesti BL-építkezése

A Real Madrid felkészülési programja a napokban lett teljes, így a Fiorentina elleni mérkőzés után a Ferencváros lesz az ellenfél az Üllői úton (szombat, 19 óra), majd La Corunában a Deportivo elleni találkozó következik (augusztus 12.), a tesztmeccsek sora Gelsenkirchenben a Schalkéval szemben zárul augusztus 16-án. A bajnokságot 22-én az Espanyol otthonában kezdik a királyiak, 26-án a Real Sociedad ellen pedig a Santiago Bernabéu Stadionban is elkezdődik hivatalosan a második José Mourinho-korszak. Ami a Real Madrid Ferencváros elleni mérkőzését illeti, a jegyek pillanatok alatt elfogytak, így telt ház lesz a Groupama Arénában, ahol Vinícius Júnior is játszhat már, és először léphet pályára a Real Madridban a nyáron a Manchester Citytől érkező portugál Bernardo Silva. Vinícius Júnior is pályára léphet a Groupama Arénában

„Háromarcú Real Madridot láttam: frisset, fáradtat és nagyon fáradtat – mondta a klub oldalának José Mourinho. – A friss csapat nagyon jól játszott az első félidőben, huszonnégy perc alatt két gólt szerzett. A fordulás után több lett a párharc, a Fiorentina pedig fizikailag erős olasz csapat, Moise Keant nem is tudták tartani a fáradt fiatalok. Aztán a harmadik oldala is tetszett a csapatnak, mert a futballisták ismét magukhoz vették az irányítást és uralták a játékot. A Real Madridnál nem számít, hogy edzésről, felkészülési meccsről vagy tétmérkőzésről van szó – itt mindig bizonyítani kell. Meg kell oldanom, hogy Trent Alexander-Arnold és Denzel Dumfries egyszerre is pályán legyen, olyan szerkezetű csapatot akarok látni, amelyben a játékosok pontosan tudják, mi a feladatuk. Aggódom amiatt, hogy nem tudok a teljes kerettel együtt dolgozni az idényrajt előtt, jól jönne három hét közös munka. A világbajnokságon szereplők közül még többen nincsenek köztünk, hétfőn megérkezik Vinícius Júnior, Bernardo Silva és Brahim Díaz is, de azok, akik az elődöntőben és döntőben voltak érdekelve, később csatlakoznak.”

Kérdés, hogy mi lesz a hétfőn csatlakozó Vinícius Júnior sorsa, ugyanis kontraktusa jövő nyáron lejár, a klub szerződéshosszabbítása ott hever az asztalon, ám ő több pénzt akar. A Real Madrid álláspontja egyértelmű, nem tesz új ajánlatot, ha a futballista nem fogadja el, akkor még idén augusztusban távozhat – az Arsenal szívesen látná. Így is nagy mozgás volt a keretben, ugyanis érkezett szabadon igazolhatóként Ibrahima Konaté és Bernardo Silva, Marc Cucurella ötven-, Denzel Dumfries húsz-, Carlos Espí huszonötmillió euróba került. Yan Diomandé érkezése a támadósorba már szinte biztos (százmillió euróért), valamint a világbajnok Rodri is csatlakozhat a madridiak keretéhez – ötvenmillió euró körüli összegért. Habár sokat költ a nyáron a Real Madrid, az utánpótlás- és a saját nevelésű játékosok eladásával már százötvenmillió euró folyt be (ráadásul Gonzalo García negyvenmillió euró körüli összegért az Álvaro Arbeloa irányította Fulhamhez szerződik), így a pénzügyi szabályokat nem sérti meg.

Az a játékosmozgásból is látszik, hogy José Mourinhónak teljes beleszólása van az átigazolásokba, a keret teljes mértékben az ő szája íze szerint alakul. Az elmúlt években inkább a fiatal tehetségekre helyezte a hangsúlyt a klub, nyáron viszont kész, sok csatát megélt futballisták érkeztek, akiknek nem kell idő a bizonyításra, rögtön be lehet dobni őket a mély vízbe. Márpedig a portugál edző célja egyértelmű, a lehető leggyorsabban teljesíteni akarja azt, amit az első időszakában nem tudott: megnyerni a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal.

Zajlik a csapatépítés, a következő lépést pedig az Üllői úton tenné meg szombat este a világhírű csapat.