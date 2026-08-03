Konferencialiga: ha az ETO és a DVSC eljut a rájátszásba, ebből a körből kap ellenfelet
AZ ETO LEHETSÉGES ELLENFELEI
A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a bajnoki ágon szereplő ETO FC kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:
a Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) Kl-párharc győztese
a Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) El-párharc vesztese
a Larne FC (északír)–FC Iberia 1999 Tbiliszi (grúz) El-párharc vesztese
A DVSC LEHETSÉGES ELLENFELEI
A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a főágon szereplő DVSC is kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:
a Jablonec (cseh)–RFS (lett) Kl-párharc győztese
az Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini) Kl-párharc győztese
a Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát) Kl-párharc győztese
a Noa (örmény)–FC Sion (svájci) Kl-párharc győztese
a Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi) Kl-párharc győztese
AZ FTC LEHETSÉGES ELLENFELEI
Ha az FTC nem jut tovább az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából, akkor a Konferencialiga rájátszásában folytatja, és nem lesz kiemelt. Lehetséges ellenfelei:
Monaco (francia)
Brighton & Hove Albion (angol)
a Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák) El-párharc vesztese
az IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) Kl-párharc győztese
a Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) Kl-párharc győztese
Ami a heti programot illeti, a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján a DVSC a dán FC Köbenhavnt fogadja, az ETO FC a lett Riga FC vendége lesz, míg az Európa-ligában a Ferencváros szerdán a lengyel Górnik Zabrzét látja vendégül. E párharcok visszavágói a jövő héten lesznek.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20-án megtörtént.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park