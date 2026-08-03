Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga: ha az ETO és a DVSC eljut a rájátszásba, ebből a körből kap ellenfelet

K. Zs.K. Zs.
2026.08.03. 08:51
Fotó: Getty Images
Címkék
sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC
Noha ezen a héten még csak a harmadik forduló kezdődik meg, hétfőn 14 órakor Nyonban elkészítik a labdarúgó Konferencialiga-selejtező következő körének, a ligaszakaszba jutásról döntő rájátszásnak a párosítását. Az UEFA elvégezte és hétfő reggel közzétette a csapatok csoportosítását, szokás szerint szűkítette a lehetséges ellenfelek körét; nézzük, kikkel kerülhet szembe az ETO és a DVSC, ha sikerrel veszi a 3. fordulót, illetve az FTC, ha nem jön össze a továbbjutás az Európa-liga-selejtező 3. fordulójából!

AZ ETO LEHETSÉGES ELLENFELEI

A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a bajnoki ágon szereplő ETO FC kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:

a Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) Kl-párharc győztese
a Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) El-párharc vesztese
a Larne FC (északír)–FC Iberia 1999 Tbiliszi (grúz) El-párharc vesztese

A DVSC LEHETSÉGES ELLENFELEI

A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a főágon szereplő DVSC is kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:

a Jablonec (cseh)–RFS (lett) Kl-párharc győztese
az Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini) Kl-párharc győztese
a Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát) Kl-párharc győztese
a Noa (örmény)–FC Sion (svájci) Kl-párharc győztese
a Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi) Kl-párharc győztese

AZ FTC LEHETSÉGES ELLENFELEI

Ha az FTC nem jut tovább az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából, akkor a Konferencialiga rájátszásában folytatja, és nem lesz kiemelt. Lehetséges ellenfelei:

Monaco (francia)
Brighton & Hove Albion (angol)
a Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák) El-párharc vesztese
az IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) Kl-párharc győztese
a Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) Kl-párharc győztese

Ami a heti programot illeti, a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján a DVSC a dán FC Köbenhavnt fogadja, az ETO FC a lett Riga FC vendége lesz, míg az Európa-ligában a Ferencváros szerdán a lengyel Górnik Zabrzét látja vendégül. E párharcok visszavágói a jövő héten lesznek.

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20-án megtörtént.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
KONFERENCIALIGA 2026–2027 – a HÁTRALÉVŐ PROGRAM

 

 

sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC
Legfrissebb hírek

El-selejtező: szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit a rájátszásra

Európa-liga
1 órája

Borbély Balázs: Sajnos van egy-két játékos, aki nagy csalódást okozott nekem

Labdarúgó NB I
3 órája

„Ami az öltözőben történik, ott is marad" – az ETO FC edzője Vitálisról

Labdarúgó NB I
12 órája

A házigazda ETO meg sem állt négy gólig a Nyíregyháza ellen

Labdarúgó NB I
14 órája

Horváth Krisztofernek lelkileg is sokat számít a két gól

Labdarúgó NB I
15 órája

Az Újpest mozgalmas meccsen győzte le a Debrecent a kánikulában

Labdarúgó NB I
16 órája

Vitális: A fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll

Labdarúgó NB I
16 órája

Patai Dávid tizenkilenc évesen bizonyít a Lokiban

Labdarúgó NB I
23 órája