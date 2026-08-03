Konferencialiga: ha az ETO és a DVSC eljut a rájátszásba, ebből a körből kap ellenfelet

AZ ETO LEHETSÉGES ELLENFELEI

A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a bajnoki ágon szereplő ETO FC kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:

a Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) Kl-párharc győztese

a Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) El-párharc vesztese

a Larne FC (északír)–FC Iberia 1999 Tbiliszi (grúz) El-párharc vesztese

A DVSC LEHETSÉGES ELLENFELEI

A 3. fordulóból történő továbbjutása esetén a főágon szereplő DVSC is kiemelt lesz; lehetséges ellenfelei:

a Jablonec (cseh)–RFS (lett) Kl-párharc győztese

az Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini) Kl-párharc győztese

a Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát) Kl-párharc győztese

a Noa (örmény)–FC Sion (svájci) Kl-párharc győztese

a Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi) Kl-párharc győztese

AZ FTC LEHETSÉGES ELLENFELEI

Ha az FTC nem jut tovább az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójából, akkor a Konferencialiga rájátszásában folytatja, és nem lesz kiemelt. Lehetséges ellenfelei:

Monaco (francia)

Brighton & Hove Albion (angol)

a Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák) El-párharc vesztese

az IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) Kl-párharc győztese

a Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) Kl-párharc győztese

Ami a heti programot illeti, a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján a DVSC a dán FC Köbenhavnt fogadja, az ETO FC a lett Riga FC vendége lesz, míg az Európa-ligában a Ferencváros szerdán a lengyel Górnik Zabrzét látja vendégül. E párharcok visszavágói a jövő héten lesznek.