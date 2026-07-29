Hewitt fia megnyerte első főtáblás mérkőzését a washingtoni tenisztornán

A 17 éves ausztrál játékos csak 612. a világranglistán, de szabadkártyát kapott a fővárosi viadal selejtezőjébe azután, hogy döntőbe jutott nemrég a wimbledoni bajnokság junior versenyében. A londoni finálét az amerikai Jordan Lee-vel szemben elvesztő tinédzser a washingtoni kvalifikációban mindkétszer némi szerencsével nyert, ellenfelei ugyanis feladták a mérkőzéseiket. A főtáblán aztán a hazai közönség előtt szereplő Marcos Gironnal került szembe kedden, és 6:3, 6:4-re verte a rangsor 85. helyezettjét.

A kétszeres Grand Slam-bajnok Lleyton Hewitt 2004-ben megnyerte a washingtoni tornát, és a mérkőzés előtt igyekezett levenni a terhet fia válláról.

„Azt mondta nekem, hogy élvezzem ki a pillanatot és a hangulatot, és labdamenetenként haladjak előre” – idézte fel Cruz Hewitt, aki a nyolcaddöntőben az első helyen kiemelt honfitársával, Alex de Minaurral vagy a görög Sztefanosz Cicipasszal csap össze.

„Nagy álmom válna valóra, ha Alexszel találkoznék, mert olyan, mintha a bátyám lenne. Lakott nálunk időnként, együtt karácsonyozunk, és rengeteget tanultam tőle” – mesélte a Cruz Lleyton Hewitt néven született játékos.