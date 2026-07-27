Bondár Anna húsz helyet javított a tenisz-világranglistán

Bondár Anna azt követően lépett feljebb ezúttal, hogy vasárnap döntős volt a hamburgi, 246 ezer euró (90 millió forint) összdíjazású, salakpályás női tenisztornán.

A magyarok közül legjobbként Udvardy Panna két pozíciót visszacsúszva 74., Gálfi Dalma négy helyet rontva 156. A női ranglista top 20 helyezettje között nem történt változás az előző héthez képest, továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezet.

A férfiak ranglistájának élén sem történt változás, az olasz Jannik Sinner őrzi pozícióját a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz előtt, a szerb Novak Djokovics viszont két helyet javítva immár ötödik. A magyarok közül az egy helyet visszacsúszó Marozsán Fábián áll a legjobb helyen, az 55. pozícióban. Őt Fucsovics Márton (84.) és Piros Zsombor (122.) követi, előbbi nyolc, utóbbi három helyet csúszott vissza előző helyezéséhez képest.