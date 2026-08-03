Nemzeti Sportrádió

Az olimpiai bronzérmes Tajti-Márton Anita indul a MASZ elnöki posztjáért

2026.08.03. 10:22
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Tajti-Márton Anita (Fotó: Árvai Károly)
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MASZ atlétika Márton Anita
Tajti-Márton Anita olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökő indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szeptember másodikára meghirdetett, rendkívüli tisztújító közgyűlésén.
Atlétika
2026.07.29. 13:21

Atlétika: Kovács Zoltán indul az elnöki tisztségért

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének igazgatója bejelentette, hogy harcba száll a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáért.

A 37 éves klasszis az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: 

„A magyar atlétikának nincs több vesztegetnivaló ideje. Olyan szövetséget kell építenünk, amely nem a belső feszültségekről, hanem a sportolók sikereiről és a biztos háttérről szól. Ezzel a csapattal készen állunk a munkára” – közölte elnökjelöltként Tajti-Márton Anita, aki az elnökségi tagjelölteket is megnevezte. Hozzátette: „a megújulást célzó csapat névsorában a legmagasabb szintű sportszakmai tapasztalat ötvöződik a piaci és pénzügyi szféra döntéshozóinak tudásával és erejével”. Ennek értelmében Tajti-Márton Anita elnökjelölt a három, továbbra is bizalmat kapott elnökségi taggal – Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes, olimpikon kalapácsvető, mesteredző, sportvezető), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, sportvezető, edző) és Tölgyesi Előd (sportvezető, utánpótlás műhelyvezető, edző, korábbi atléta) –, valamint további három elnökségi tagjelölt, Dr. Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátor) közreműködésével képzeli el az elnökség munkáját.

Az elnöki tisztségről júliusban mondott le Gyulai Miklós, majd távozott két elnökségi tag, továbbá a felügyelő bizottság három tagja, így utóbbi testület működésképtelenné vált. Később a MASZ rendkívüli közgyűlésén megerősítették pozíciójában az elnökség további három tagját, Németh Zsolt és Zsivoczky-Farkas Györgyi alelnököket, valamint Tölgyesi Elődöt.

Múlt héten Kovács Zoltán, a MATE-GEAC szakosztályvezetője jelezte, hogy indul a MASZ elnöki pozíciójáért.

 

MASZ atlétika Márton Anita
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