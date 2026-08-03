Nemzeti Sportrádió

Eldőlt: Tadej Pogacar hét év elteltével újra rajthoz áll a Vueltán

K. Zs.K. Zs.
2026.08.03. 10:41
Tadej Pogacar saját portréját szemléli szülővárosában, Komendában (Fotó: Getty Images)
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Tadej Pogacar Vuelta a Espana Vuelta
Hétfőn bejelentették: az ötszörös Tour de France-győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a Espana országúti kerékpáros-körversenyen.

A 27 esztendős szlovén világbajnok csapata, az UAE Team Emirates hétfőn a közösségi oldalán számolt be a csapat összeállításáról.

Tadej Pogacar hét év elteltével tér vissza a spanyol háromhetes viadalra; 2019-ben a Vuelta volt pályafutása első Grand Tour-versenye, akkor, 20 évesen három szakaszelsőséget zsebelt be, és az összetett harmadik helyén zárt honfitársa, Primoz Roglic, illetve a spanyol Alejandro Valverde mögött.

Pogacar öt Tour-győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott, a háromhetesek közül már csak a Vuelta trófeája hiányzik a gyűjteményéből.

Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében kilencedik férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour-kollekcióját. Korábban erre a belga Eddy Merckx, a brit Chris Froome, a spanyol Alberto Contador, az olasz Vincenzo Nibali és Felice Gimondi, továbbá a francia Bernard Hinault és Jacques Anquetil, illetve a dán Jonas Vingegaard volt erre képes. Utóbbi az idei Giróval lépett be az elit társaságba, azaz akár egy éven belül mindkettejüknek sikerülhet ez.

A Vuelta augusztus 22-től szeptember 13-ig tart.

(MTI)

 

Tadej Pogacar Vuelta a Espana Vuelta
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