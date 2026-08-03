Sakk: visszafogott csapatteljesítmények az ifjúsági Eb-n
A csehországi Pardubicében a múlt hét végén zárult az ifjúsági sakkozók csapat Európa-bajnoksága, melyen az U12-es és az U18-as korosztály képviselői mérték össze tudásukat.
Magyarország mind a négy kategóriában képviseltette magát,
így négy válogatottunk is asztalhoz ült a kontinensviadalon, melyen összesen 66 csapat 218 játékosa vett részt.
A magyar fiatalok összességében helytálltak az Eb-n, ám egyik együttes sem ért el kiemelkedő eredményt, az U12-es lányok kivételével a csapataink az előzetesen rangsorolt helyezéseiknél jóval hátrébb végeztek.
Az U12-es lányok a kilencedik, a fiúk a tizenegyedik, az U18-as lányok a tizennegyedik, a fiúk a tizenegyedik helyet érdemelték ki.
Ezzel együtt az egyéni mutatókat nézve akadtak dicséretes teljesítmények.
Az U12-es fiúmezőnyben Ilkó-Tóth András az első táblán mind a hét fordulóban játszott és
a megszerezhető 7-ből 6 pontot gyűjtött veretlenül, öt győzelemmel és két döntetlennel.
Az ígéret július elején is megcsillogtatta tudását a nemzetközi porondon, amikor is a lengyelországi villám Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett.
Az U18-as fiúknál Mátyássy Lázár hat meccsen 4, Földes Márton Gábor öt összecsapáson 3,5 pontot szerzett, míg az első táblán Bodrogi Bendegúznak mind a hét partija döntetlenre végződött. Az U12-es lányoknál Vadkerti Anna 3,5 ponttal zárt, az U18-as lányoknál Biró Beáta a hét forduló alatt 4,5 pontot hozott a csapatnak, Tóth Lili pedig a négyből három partiját megnyerte.
A magyar Eb-csapatok
U12-es lányok:
Sojnóczki Anna
Kövesdy Emese Mária
Vadkerti Anna
U18-as lányok:
Biró Beáta
Tóth Lili
Kiss Inez
U12-es fiúk:
Ilkó-Tóth András
Szakolczai Alex
Nagy Norbert
Krisch Bálint Róbert
Szántai András
U18-as fiúk:
Bodrogi Bendegúz
Kolimár Kristóf Pál
Mátyássy Lázár
Földes Márton
Turcsányi Vince
Kapitányok:
Gonda László
Galyas Miklós
Csonka Balázs
(Kiemelt kép forrása: ECU)