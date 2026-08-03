Sakk: visszafogott csapatteljesítmények az ifjúsági Eb-n

A csehországi Pardubicében a múlt hét végén zárult az ifjúsági sakkozók csapat Európa-bajnoksága, melyen az U12-es és az U18-as korosztály képviselői mérték össze tudásukat.

Magyarország mind a négy kategóriában képviseltette magát,

így négy válogatottunk is asztalhoz ült a kontinensviadalon, melyen összesen 66 csapat 218 játékosa vett részt.

A magyar fiatalok összességében helytálltak az Eb-n, ám egyik együttes sem ért el kiemelkedő eredményt, az U12-es lányok kivételével a csapataink az előzetesen rangsorolt helyezéseiknél jóval hátrébb végeztek.

Az U12-es lányok a kilencedik, a fiúk a tizenegyedik, az U18-as lányok a tizennegyedik, a fiúk a tizenegyedik helyet érdemelték ki.

Ezzel együtt az egyéni mutatókat nézve akadtak dicséretes teljesítmények.

Az U12-es fiúmezőnyben Ilkó-Tóth András az első táblán mind a hét fordulóban játszott és

a megszerezhető 7-ből 6 pontot gyűjtött veretlenül, öt győzelemmel és két döntetlennel.

Az ígéret július elején is megcsillogtatta tudását a nemzetközi porondon, amikor is a lengyelországi villám Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett.

Ilkó-Tóth András az ifjúsági csapat Eb-n is dicséretesen szerepelt Forrás: ECU

Az U18-as fiúknál Mátyássy Lázár hat meccsen 4, Földes Márton Gábor öt összecsapáson 3,5 pontot szerzett, míg az első táblán Bodrogi Bendegúznak mind a hét partija döntetlenre végződött. Az U12-es lányoknál Vadkerti Anna 3,5 ponttal zárt, az U18-as lányoknál Biró Beáta a hét forduló alatt 4,5 pontot hozott a csapatnak, Tóth Lili pedig a négyből három partiját megnyerte.





A magyar Eb-csapatok

U12-es lányok:

Sojnóczki Anna

Kövesdy Emese Mária

Vadkerti Anna

U18-as lányok:

Biró Beáta

Tóth Lili

Kiss Inez

U12-es fiúk:

Ilkó-Tóth András

Szakolczai Alex

Nagy Norbert

Krisch Bálint Róbert

Szántai András

U18-as fiúk:

Bodrogi Bendegúz

Kolimár Kristóf Pál

Mátyássy Lázár

Földes Márton

Turcsányi Vince

Kapitányok:

Gonda László

Galyas Miklós

Csonka Balázs A részletes eredmények ITT érhetők el.Sojnóczki AnnaKövesdy Emese MáriaVadkerti AnnaBiró BeátaTóth LiliKiss InezIlkó-Tóth AndrásSzakolczai AlexNagy NorbertKrisch Bálint RóbertSzántai AndrásBodrogi BendegúzKolimár Kristóf PálMátyássy LázárFöldes MártonTurcsányi VinceGonda LászlóGalyas MiklósCsonka Balázs

(Kiemelt kép forrása: ECU)