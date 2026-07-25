Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna ismét bejutott a hamburgi döntőbe

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.25. 17:39
Bondár Anna ismét bejutott a hamburgi döntőbe (Fotó: Getty Images)
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tenisz Jelina Avaneszjan Bondár Anna
Elsőként Bondár Anna jutott be a hamburgi WTA-tenisztorna döntőjébe, miután nagy csatában, három szettben legyőzte az örmény Jelina Avaneszjant.

Bondár Anna 2024-ben tornagyőztes lett, tavaly pedig döntőt játszott Hamburgban, míg idén japán, német és örmény ellenfelet legyőzve jutott el a legjobb négyig, ahol szintén örmény rivális, a tornát a selejtezőben indító Jelina Avaneszjan várt rá.

Kettejük első meccsét Bondár nyerte, ám a világranglistán jelenleg 208. helyen álló örmény a 2023-as budapesti nyolcaddöntőn visszavágott. 

Avaneszjan egyből brékkel indított, de 5:4-nél és 6:5-nél sem tudta kiszerválni a szettet. A tie-breakben fogadóként behúzta az első pontot, utána azonban háromszor is elbukta a szerváját, így Bondár játszmaelőnybe került.

A második felvonást Bondár kettős brékelőnnyel kezdte. 4:2 után azonban sorozatban négy játékot vesztett el, ezzel Avaneszjan kiharcolta a döntő szettet. Ott az örmény kezdett jobban, az első három játék az övé lett, utána viszont a magyar játékos nyert egymás után hármat, ledolgozva a brékhátrányát. Avaneszjan három meccslabdát is kihasználatlanul hagyott, így tie-breakben dőlt el az elődöntő.

A rövidítésben Bondár megnyerte az első öt pontot, majd a második meccslabdáját beütve bejutott a döntőbe, ahol az egyiptomi Majar Serif vagy a német Tamara Korpatsch lesz az ellenfele.

TENISZ
WTA, Hamburg
Bondár (magyar, 4.)–Avaneszjan (örmény) 7:6 (7–3), 4:6, 7:6 (7–2)

 

tenisz Jelina Avaneszjan Bondár Anna
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