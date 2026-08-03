Nemzeti Sportrádió

Cseh válogatott kapust szerződtetett a Newcastle United

K. Zs.K. Zs.
2026.08.03. 11:13
Lukás Hornícek ott volt a világbajnokságon, de mérkőzésen nem védett (Fotó: Getty Images)
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Lukás Hornícek Newcastle United Braga nemzetközi átigazolás
A Newcastle United szerződtette Lukás Horníceket, a portugál Braga cseh kapusát – derült ki az angol élvonalbeli labdarúgócsapat hivatalos honlapjának hétfői híréből. Sajtóhírek szerint 30 millió euró körüli összeget fizetett érte az angol klub.

Az öt évre szóló szerződést aláíró Lukás Hornícek 17 évesen került a Bragához, a portugál élvonalban nem egészen három évvel később, 2022 májusában mutatkozott be.

A 24 éves, egyszeres cseh válogatott Hornícek hét mérkőzésen védett kapott gól nélkül az Európa-liga legutóbbi kiírásában (az egyiken csapata 4–0-ra megverte az FTC-t), és lábbal is remekül bánik a labdával: a legutóbbi bajnoki idényben 846 sikeres passzt adott, 75 százalékban sikeresen játszotta meg a labdát – az Opta adatai szerint az első adattal a második, a másodikkal a negyedik volt a portugál élvonal kapusai között.

A „szarkák” ezen a nyáron már szerződtettek egy kapust: a 20 éves Ewen Jaouen a francia Reimstől érkezett.

Az angol csapatnak pillanatnyilag nincs vezetőedzője, ám szinte biztos, hogy a napokban a saját kérésére távozó Eddie Howe utódja a korábban Salzburgban, az utóbbi években a szaúd-arábiai Al-Ahlinál dolgozó német Matthias Jaissle lesz.


 

 

Lukás Hornícek Newcastle United Braga nemzetközi átigazolás
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