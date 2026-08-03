Cseh válogatott kapust szerződtetett a Newcastle United

Az öt évre szóló szerződést aláíró Lukás Hornícek 17 évesen került a Bragához, a portugál élvonalban nem egészen három évvel később, 2022 májusában mutatkozott be.

A 24 éves, egyszeres cseh válogatott Hornícek hét mérkőzésen védett kapott gól nélkül az Európa-liga legutóbbi kiírásában (az egyiken csapata 4–0-ra megverte az FTC-t), és lábbal is remekül bánik a labdával: a legutóbbi bajnoki idényben 846 sikeres passzt adott, 75 százalékban sikeresen játszotta meg a labdát – az Opta adatai szerint az első adattal a második, a másodikkal a negyedik volt a portugál élvonal kapusai között.

A „szarkák” ezen a nyáron már szerződtettek egy kapust: a 20 éves Ewen Jaouen a francia Reimstől érkezett.

Az angol csapatnak pillanatnyilag nincs vezetőedzője, ám szinte biztos, hogy a napokban a saját kérésére távozó Eddie Howe utódja a korábban Salzburgban, az utóbbi években a szaúd-arábiai Al-Ahlinál dolgozó német Matthias Jaissle lesz.

Horníček gets to La Manga. 🇪🇸 🤝 pic.twitter.com/BCKGM2PjAI — Newcastle United (@NUFC) August 3, 2026



