Disztl Péter véleménye vigasztalhatja Tomás Tujvelt: Ilyen a kapussors...

Disztl Péter (Fotó: Dömötör Csaba)

A hosszabbításban járt a Kispest Honvéd–MTK Budapest bajnoki szombat este, amikor 17 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, még 3–2-es állásnál. A labda mögé Komáromi György és Bognár István állt, sejteni lehetett, hogy utóbbi játékos lő, hiszen idehaza kiemelkedő rúgótechnikával rendelkezik, remek meglátásai vannak. Így is történt, a léc alá tartó labdát azonban Tomás Tujvel, a Kispest-Honvéd kapusa peches mozdulat után beütötte a kapu bal alsó sarkába, a potya gólt követően pedig Katona Balázs játékvezető le is fújta a mérkőzést. Az utolsó góllal kapcsolatban Pinezits Máté, a kék-fehérek vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, szerinte a kapus szinte semmit sem láthatott az érkező labdából, a pillanat tört része alatt kellett döntenie, hogy kiüti a labdát vagy megfogja.

„Ilyen a kapussors – mondta lapunknak Disztl Péter, a Honvéd korábbi kapusa, aki kétszeres bajnoknak (1987–1988, 1988–1989) vallhatja magát a XIX. kerületi klubbal. – Nagyon jól ismerem Tomás Tujvelt, hiszen tizenhét éve még én hoztam a Videotonhoz – de annak is nagyon örültem és büszke voltam, hogy hét éve a Honvédot választotta. Remek viszonyban vagyunk, írtam is neki még szombat este, hogy ne foglalkozzon a góllal, gyerünk tovább, hajrá! Karrierje során már annyi bravúrt bemutatott, neki már senkinek sem kell bizonyítania. Tipikusan olyan gól volt ez, amilyet a játékos egész karrierjében egyszer kap, ez sajnos benne van a pakliban. Hogy mennyi idő lesz ezt feldolgozni? Személyisége válogatja: valakinek egy nap, másnak egy hét. Nekem az egyik legnagyobb erényem az volt, ha rontottam és ha veszítettünk, akkor a család tudta, inkább egy napig ne szóljanak hozzám, de utána minden rendben ment tovább. Biztos vagyok benne, hogy a Honvéd kapusa ezt hamar elfelejti, s legközelebb már megint úgymond tiszta fejjel áll a kapuba.”

Tomás Tujvel az előző, még NB II-es idényben az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta, rendre bravúrokat mutatott be, s hathatós segítségével jutott vissza a klub az élvonalba. Ezt a kispesti szurkolók sem felejtették el: az MTK elleni potya gól ide, potya gól oda, a lefújás után a nevét skandálták…