Vitális: A fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll

Ahogy korábban megírtuk, lapunk információi szerint Efraín Juárez közölte Vitális Milánnal az Atert Bissen elleni Kl-selejtező hazai visszavágója után, hogy amíg ő a vezetőedző, a középpályás többé nem játszhat a nevelőegyesületében.

Az Atert Bissen elleni Konferencialiga-mérkőzésen (1–1) a szakember már a szünetben lecserélte a csapatkapitányát. Vitális Milán, miután lezuhanyozott és felöltözött, felült a sérült játékosok mellé a tribünre, ezt nehezményezte utólag a mexikói tréner, szerinte vissza kellett volna mennie a kispadra. Lapunk információi szerint Vitális Milán a korábbi szokásokat követte, nem volt eddig rögzítve a házirendben, hogy ilyen esetben hova kell mennie a játékosnak, ezt nehezményezte, ezért került konfliktusba az edzővel. Egyes hírek szerint Efraín Juárez azt is kijelentette, többet nála nem játszik a labdarúgó, ami azért sok szempontból érdekes lenne; az ETO nem áll annyira jól, hogy az egyik legjobbjáról csak úgy lemondjon, ráadásul akadnak üzleti érdekek is, amelyek befolyásolhatják a szakvezető és a futballista viszonyát.

Görög sajtóhírek szerint Vitális a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athénhez szerződhet, a sport24.gr portál úgy tudja, az ETO FC 2.5 milliót kaphat a magyar válogatott futballistáért.

Vitális most a közösségi médiában posztolt sokat sejtető üzenetet: „az a fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll”.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona - Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)