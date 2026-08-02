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Vitális: A fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll

B. A. P.B. A. P.
2026.08.02. 17:27
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Vitális Milán (Czinege Melinda)
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ETO FC Vitális Milán labdarúgó NB I AEK Athén
Vitális Milán a közösségimédia-oldalán tett közzé idézetet, amely újabb jele lehet annak, hogy távozik az ETO FC labdarúgócsapatától.

Ahogy korábban megírtuk, lapunk információi szerint Efraín Juárez közölte Vitális Milánnal az Atert Bissen elleni Kl-selejtező hazai visszavágója után, hogy amíg ő a vezetőedző, a középpályás többé nem játszhat a nevelőegyesületében.

Az Atert Bissen elleni Konferencialiga-mérkőzésen (1–1) a szakember már a szünetben lecserélte a csapatkapitányát. Vitális Milán, miután lezuhanyozott és felöltözött, felült a sérült játékosok mellé a tribünre, ezt nehezményezte utólag a mexikói tréner, szerinte vissza kellett volna mennie a kispadra. Lapunk információi szerint Vitális Milán a korábbi szokásokat követte, nem volt eddig rögzítve a házirendben, hogy ilyen esetben hova kell mennie a játékosnak, ezt nehezményezte, ezért került konfliktusba az edzővel. Egyes hírek szerint Efraín Juárez azt is kijelentette, többet nála nem játszik a labdarúgó, ami azért sok szempontból érdekes lenne; az ETO nem áll annyira jól, hogy az egyik legjobbjáról csak úgy lemondjon, ráadásul akadnak üzleti érdekek is, amelyek befolyásolhatják a szakvezető és a futballista viszonyát.

Görög sajtóhírek szerint Vitális a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athénhez szerződhet, a sport24.gr portál úgy tudja, az ETO FC 2.5 milliót kaphat a magyar válogatott futballistáért.

Vitális most a közösségi médiában posztolt sokat sejtető üzenetet: „az a fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll”.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:  Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona - Spanyolország) 
Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

 

ETO FC Vitális Milán labdarúgó NB I AEK Athén
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