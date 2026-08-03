Csiszár Henrietta: Az Internazionaléhez képest is szintet léptem

– Mit választott: az éneket vagy a táncot?

– Az éneklést, azt hiszem, így jártak jobban a többiek… Egy svájci válogatott lánnyal együtt adtuk elő a „Sara perché ti amo”-t, igyekeztünk olyan dalt választani, amit sokan ismernek és jó a hangulata. Azonban nálunk is nagyobb sikere volt a szakmai stábba újonnan érkezőknek. Az egyik napra kiírtak egy motivációs tréninget, és mialatt a játékosok roppant komolyan ültek, várva a kezdést, egyszer csak beszaladtak a terembe jelmezbe öltözve, és elkezdtek táncolni, énekelni. Annyira szürreális volt a látvány, hogy potyogott a könnyünk a nevetéstől. Kérdeztem a többieket, ez mennyire megszokott Spanyolországban, és azt mondták, mindenhol így van. Az emberek jó értelemben véve kicsit őrültek itt, de ez az egyensúly kell ahhoz, hogy jól menjen a munka.

– A spanyol bajnokságot az elmúlt években a Barcelona és a Real Madrid uralta, meg lehet fogni ezt a két csapatot?

– Az Atlético Madrid legutóbb hét éve nyert bajnokságot, utána a Barcelona átvette az irányítást, és sorozatban szerezte meg a bajnoki címeket, Bajnokok Ligája-trófeákat. A különbség mostanra elég nagy lett, de tudni kell, hogy a katalánok költségvetése hétszerese az Atléticóénak. Ezzel nehéz versenyezni, ahogy azzal is, hogy az akadémiájukon sorra nevelik ki az olyan játékosokat, akik bárhol megállják a helyüket. A Real Madridnál ez nincs meg, ott hat éve működik a női csapat, összevásárolják a játékosokat, akiket aztán próbálnak csapattá gyúrni.

– Az Atlético Madrid melyikhez áll közelebb?

– Az Atléticónak jóval nagyobb a történelme, mint a Real Madridnak, a Barcelonával pedig leginkább a büdzsé miatt nem veheti fel a versenyt. Viszont ami nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a B-csapatunk ellen játszottunk egy edzőmeccset, és az oda tartozó U23-as lányok elképesztően ügyesek voltak. Az akadémián tehát nálunk is kiemelkedő a munka, ráadásul most a motiváció is hatalmas. A csapat az előző bajnoki idényben csak az ötödik helyen végzett, így nem indulhat a Bajnokok Ligájában, a frusztráció pedig sikeréhséggé változott. A Barcelonától több játékos távozott a nyáron, a Real Madrid kicsit átalakult, bízunk benne, hogy meg lehet őket fogni.

– A spanyol élvonal augusztus végén kezdődik, az első három fordulóban idegenben játszanak a Real Madriddal és a Barcelonával is. Ez jó vagy inkább rossz?

– Nevettünk rajta, amikor megláttuk a sorsolást, de én nem bánom. Ha ennyire az elején kikapunk a Real Madridtól és a Barcelonától, nem történik semmi, persze nagyon feldobná a csapatot, ha sikerülne nyernünk. A szakmai stáb sem tűzte ki ezt célként, sokkal fontosabb, hogy lássák, jó irányba halad a csapat.

– Spanyolországban mennyivel más a női futballt körülvevő közeg, mint az olaszoknál?

– Teljesen elütnek a körülmények. Az Atlético Madrid női csapatának saját stadionja van, amit Olaszországban kevés klub mondhat el. Az Interrel műfüves pályán edzettünk, majd füvön játszottunk, itt ugyanott készülünk, ahol a hazai mérkőzéseket is rendezzük. A stadion háromezer szurkolót fogad be, ami lehet, kicsinek tűnik, de teljesen más telt ház előtt futballozni, mint, mondjuk, egy nagyobb arénában, ahol elvesznek a nézők. A játékosok hozzáállása is teljesen más. Több olyan csapattársam van, akik U17-es, U19-es Európa-bajnokok, esetleg U20-as világbajnokok, nekik a siker természetes. Nekem ez döbbenetes, mert magyarként csak álmodhatok arról, hogy a válogatottal egyszer kijussunk valahová, itt pedig ilyen „gyerekekkel” vagyok körülvéve. Igyekszem ezt kihasználni, magamba szívni a profizmust, és a tapasztalatommal segíteni a fiatalokat.

– Ha már a válogatott szóba került, közeleg a Hollandia ellen világbajnoki pótselejtező: csapatkapitányként mit vár az októberi párharctól?

– Hollandia 2017-ben Európa-bajnokságot nyert, játékosai minden támogatást, elismerést megkapnak. A női futball ott évtizedekkel jár előttünk, de nyilván profi sportolók vagyunk, mindent megteszünk. Igyekszünk helytállni, az biztos, hogy a szakmai stábtól a lehető legjobb felkészülést kapjuk meg.

– A női válogatott szövetségi kapitánya, Szarvas Alexandra egy interjúban azt mondta, hogy Csiszár Henrietta a női válogatott számára olyan, mint a férfiaknak Szoboszlai Dominik. Mit szól ehhez?

– Nagyon jólesett az elismerése. Kicsit meg is hatódtam, ugyanis Magyarországon az emberek még mindig csak a férfi focit látják. Hiába játszom több mint tíz éve külföldön, és voltam a Leverkusen, majd az Internazionale csapatkapitánya, amikor az Atlético Madridhoz szerződtem, nem igazán volt forró a telefon, hogy beszéljenek velem. Ez kicsit elszomorít, mert közben hasonló munkát teszek a futballba, mint mondjuk, Szoboszlai Dominik. Büszke vagyok, hogy a pályafutásomban ilyen szintre tudtam eljutni, és remélem, a női futballt egyszer odahaza is a helyén kezelik.