Vasárnapi sportműsor: FTC–Vasas, ETO FC–Nyíregyháza, Újpest–DVSC
AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
15.30: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELET
16.30: Gyulaháza KSE– Újdombrád SE
16.30: Edelény-Borsodszer–BTE Felsőzsolca
16.30: Ibrány SE–Putnok FC
16.30: Albidok FC-Kartal–Bélkő-SE Bélapátfalva
17.00: Gesztelyi FC–Cigánd SE
ÉSZAKNYUGAT
16.00: Telekes Medosz SE–Móri SE
16.00: Hárskút SE–Kapuvári SE
16.00: Bágyogszovát SE–Dorogi Bányász FC
16.30: Gérce Vásárosmiske KSE–Ugod SE
16.30: Tát SE–VSC 2015 Veszprém
16.30: Bőnyi SE–Schott Lukácsháza SE
16.30: Zalaszentgróti FC–FC Sopron
DÉLKELET
16.00: Ikarus VSE–Kondorosi TE
16.00: Jászalsószentgyörgy KSE–Pénzügyőr SE
16.30: Mezőmegyer SE–Békéscsaba 1912 Előre
16.30: Kiskundorozsma KSK–Jánoshalmi SE
DÉLNYUGAT
16.30: Csór Truck-Trailer FC–Budaörs
16.30: Villányi TC–Bölcskei SE
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.00: Galatasaray (török)–Rennes (francia)
18.00: Wrexham (walesi)–Sunderland (angol) (Tv: Arena4)
22.00: Liverpool (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Match4)
SKÓT BAJNOKSÁG
15.00: St. Johnstone–Kilmarnock (Tv: Match4)
17.30: Hibernian–Motherwell (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
20.15: MLB, Chicago Cubs–New York Yankees (Tv: Sport1)
hétfő, 1.15: MLB, Los Angeles Dodgers–Boston Red Sox (Tv: Sport1)
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
9.50: férfi egypár B-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)
10.05: férfi könnyűsúlyú egypár B-döntő (Tamás Bence)
GOLF
19.00: PGA Tour, Rocket Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.30: Dán körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.45: Tour de France, nők, 2. szakasz (Tv: M4 Sport+)
KOSÁRLABDA
19.00: WNBA, Minnesota Lynx–Indiana Fever (Tv: Sport2)
LÓVERSENY
14.00: Galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
17.00: motokrossz-vb, MXGP, 2. futam, Flandria (Tv: Eurosport2)
RALI
Finn rali, a világbajnokság 10. fordulója, Jyväskylä és környéke
STRANDRÖPLABDA
9.30: Országos bajnokság, Tata (Tv: M4 Sport+, 14.20-tól)
SZNÚKER
8.00: Sanghaj Masters, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)
13.30: Sanghaj Masters, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport2)
Kyren Wilson (angol)–Judd Trump (angol)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Montreal
17.00: egyes, 1. forduló
Fucsovics Márton–Corentin Moutet (francia)
WTA 1000-es torna, Toronto
17.00: egyes, 1. forduló
Udvardy Panna–Eva Lys (német)
Bondár Anna–Anhelina Kalinina (ukrán)
ATP és WTA 500-as torna, Washington
18.00: egyes, döntő; páros, férfiak, döntő (Tv: Max4)
WTA 250-es torna, Memphis
18.30: egyes, döntő, 20.00: páros, döntő
TRIATLON
Váltó országos bajnokság, Zalaegerszeg
9.00: férfiak
9.05: nők
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
9.00: műúszás, csapat szabadprogram selejtező
12.30: műugrás, női 1 m selejtező (Kun Patrícia)
18.00: műúszás, vegyes páros technikai DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+, 20.15-től)
19.00: vegyes szinkronműugrás DÖNTŐ
19.00: női 1 m DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában; Nemzeti sportkrónika
7.10: Mi várható nyílt vízi úszóinktól a vizes Eb-n?
7.40: A magyarok három éremmel zárták a vívó-világbajnokságot. Lehet hiányérzetünk?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: A labdarúgó NB I 2. fordulója kapcsán Bene Ferencet hívjuk
9.00: Labdarúgó BL-döntő a kulisszák mögött – Rózsa Dóra nemzetközi sportesemény-szervező és logisztikai szakember érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Visszatekintés a labdarúgó NB I 2. fordulójának eddigi mérkőzéseire
15.30: Közvetítés az Újpest–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés az ETO–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a Ferencváros–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Olasz Gergő
19.30: Ez történt a labdarúgó NB I 2. fordulójában
20.00: Vendégünk Szabó-Gyömbér Viktória, úszásoktató és terepfutó
21.00: Sorozatban a hatodik Európa-bajnokságára készül a felnőtt női röplabda-válogatottunk
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel