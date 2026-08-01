Vasárnapi sportműsor: FTC–Vasas, ETO FC–Nyíregyháza, Újpest–DVSC

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

15.30: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

16.30: Gyulaháza KSE– Újdombrád SE

16.30: Edelény-Borsodszer–BTE Felsőzsolca

16.30: Ibrány SE–Putnok FC

16.30: Albidok FC-Kartal–Bélkő-SE Bélapátfalva

17.00: Gesztelyi FC–Cigánd SE

ÉSZAKNYUGAT

16.00: Telekes Medosz SE–Móri SE

16.00: Hárskút SE–Kapuvári SE

16.00: Bágyogszovát SE–Dorogi Bányász FC

16.30: Gérce Vásárosmiske KSE–Ugod SE

16.30: Tát SE–VSC 2015 Veszprém

16.30: Bőnyi SE–Schott Lukácsháza SE

16.30: Zalaszentgróti FC–FC Sopron

DÉLKELET

16.00: Ikarus VSE–Kondorosi TE

16.00: Jászalsószentgyörgy KSE–Pénzügyőr SE

16.30: Mezőmegyer SE–Békéscsaba 1912 Előre

16.30: Kiskundorozsma KSK–Jánoshalmi SE

DÉLNYUGAT

16.30: Csór Truck-Trailer FC–Budaörs

16.30: Villányi TC–Bölcskei SE

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.00: Galatasaray (török)–Rennes (francia)

18.00: Wrexham (walesi)–Sunderland (angol) (Tv: Arena4)

22.00: Liverpool (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Match4)

SKÓT BAJNOKSÁG

15.00: St. Johnstone–Kilmarnock (Tv: Match4)

17.30: Hibernian–Motherwell (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

20.15: MLB, Chicago Cubs–New York Yankees (Tv: Sport1)

hétfő, 1.15: MLB, Los Angeles Dodgers–Boston Red Sox (Tv: Sport1)

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

9.50: férfi egypár B-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)

10.05: férfi könnyűsúlyú egypár B-döntő (Tamás Bence)

GOLF

19.00: PGA Tour, Rocket Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.30: Dán körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.45: Tour de France, nők, 2. szakasz (Tv: M4 Sport+)

KOSÁRLABDA

19.00: WNBA, Minnesota Lynx–Indiana Fever (Tv: Sport2)

LÓVERSENY

14.00: Galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

17.00: motokrossz-vb, MXGP, 2. futam, Flandria (Tv: Eurosport2)

RALI

Finn rali, a világbajnokság 10. fordulója, Jyväskylä és környéke

STRANDRÖPLABDA

9.30: Országos bajnokság, Tata (Tv: M4 Sport+, 14.20-tól)

SZNÚKER

8.00: Sanghaj Masters, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)

13.30: Sanghaj Masters, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport2)

Kyren Wilson (angol)–Judd Trump (angol)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montreal

17.00: egyes, 1. forduló

Fucsovics Márton–Corentin Moutet (francia)

WTA 1000-es torna, Toronto

17.00: egyes, 1. forduló

Udvardy Panna–Eva Lys (német)

Bondár Anna–Anhelina Kalinina (ukrán)

ATP és WTA 500-as torna, Washington

18.00: egyes, döntő; páros, férfiak, döntő (Tv: Max4)

WTA 250-es torna, Memphis

18.30: egyes, döntő, 20.00: páros, döntő

TRIATLON

Váltó országos bajnokság, Zalaegerszeg

9.00: férfiak

9.05: nők

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

9.00: műúszás, csapat szabadprogram selejtező

12.30: műugrás, női 1 m selejtező (Kun Patrícia)

18.00: műúszás, vegyes páros technikai DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+, 20.15-től)

19.00: vegyes szinkronműugrás DÖNTŐ

19.00: női 1 m DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában; Nemzeti sportkrónika

7.10: Mi várható nyílt vízi úszóinktól a vizes Eb-n?

7.40: A magyarok három éremmel zárták a vívó-világbajnokságot. Lehet hiányérzetünk?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: A labdarúgó NB I 2. fordulója kapcsán Bene Ferencet hívjuk

9.00: Labdarúgó BL-döntő a kulisszák mögött – Rózsa Dóra nemzetközi sportesemény-szervező és logisztikai szakember érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.00: Visszatekintés a labdarúgó NB I 2. fordulójának eddigi mérkőzéseire

15.30: Közvetítés az Újpest–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

17.30: Közvetítés az ETO–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a Ferencváros–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Olasz Gergő

19.30: Ez történt a labdarúgó NB I 2. fordulójában

20.00: Vendégünk Szabó-Gyömbér Viktória, úszásoktató és terepfutó

21.00: Sorozatban a hatodik Európa-bajnokságára készül a felnőtt női röplabda-válogatottunk

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel