Tavaly óta profi, ő lett a hatodik, aki ilyen fiatalon ATP-tornát nyert

A 21 éves játékos a szombati döntőben 6:3, 6:4-re győzte le a nyolcadik helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovot, ezzel ő lett a hatodik 2005-ben vagy azután született férfi teniszező, aki ATP-címet nyert.

Gea csak tavaly óta versenyez profiként, de korábban főként a challengersorozatban szerepelt, a mexikói torna előtt mindössze háromszor győzött ATP-viadalokon. Jelenleg a világranglista 127. helyén áll – ami egyben karrierje legjobb helyezése –, hétfőtől viszont 81. lesz.

A fiatal francia az idén már két mérkőzést is nyert olyan ellenféllel szemben, aki a legjobb húsz között volt a világranglistán: az ausztrál nemzetközi bajnokság első fordulójában a cseh Jirí Leheckát (19.), a Los Cabos-i negyeddöntőben pedig az argentin Francisco Cerúndolót (20.) győzte le.

ATP-250-ES TORNA, LOS CABOS (909 790 dollár, kemény pálya)

DÖNTŐ

Gea (francia)–Shapalov (kanadai, 8.) 6:3, 6:4