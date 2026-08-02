Nemzeti Sportrádió

Tavaly óta profi, ő lett a hatodik, aki ilyen fiatalon ATP-tornát nyert

2026.08.02. 12:52
Arthur Gea első ATP-tornáját nyert (Fotó: Getty Images)
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tenisz Arthur Gea Los Cabos
A francia Arthur Gea nyerte a 910 ezer dollár (286 millió forint) összdíjazású Los Cabos-i kemény pályás férfi tenisztornát.

 

A 21 éves játékos a szombati döntőben 6:3, 6:4-re győzte le a nyolcadik helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovot, ezzel ő lett a hatodik 2005-ben vagy azután született férfi teniszező, aki ATP-címet nyert.

Gea csak tavaly óta versenyez profiként, de korábban főként a challengersorozatban szerepelt, a mexikói torna előtt mindössze háromszor győzött ATP-viadalokon. Jelenleg a világranglista 127. helyén áll – ami egyben karrierje legjobb helyezése –, hétfőtől viszont 81. lesz.

A fiatal francia az idén már két mérkőzést is nyert olyan ellenféllel szemben, aki a legjobb húsz között volt a világranglistán: az ausztrál nemzetközi bajnokság első fordulójában a cseh Jirí Leheckát (19.), a Los Cabos-i negyeddöntőben pedig az argentin Francisco Cerúndolót (20.) győzte le.

ATP-250-ES TORNA, LOS CABOS (909 790 dollár, kemény pálya)
DÖNTŐ
Gea (francia)–Shapalov (kanadai, 8.) 6:3, 6:4

 

tenisz Arthur Gea Los Cabos
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