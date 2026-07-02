Zverev jó két óra alatt továbbjutott a második fordulóból Wimbledonban

A Roland Garros-győztes Alexander Zverev az első szettet háromszor brékelve nyerte meg, majd a második játszmában egyszer is elég volt elvennie Valentin Royer adogatójátékát. A harmadik felvonás már szorosabban alakult, mert ugyan a német játékos egyből brékelőnybe került, a francia teniszező 4:4-nél egyenlített, majd elvitte tie-breaking a szettet. Zverev ezt már megoldotta, a harmadik meccslabdáját kihasználva 2 óra 5 perc alatt nyert. A világranglista-3. ellenfele legközelebb az amerikai Marcos Giron lesz.

A 2021-ben wimbledoni döntős, idén a Roland Garroson negyeddöntős Matteo Berrettini búcsúztatta a 20. helyen kiemeltet, miután az első fordulóban Stan Wawrinkát ejtette ki négy játszmában (mind tie-breakben dőlt el). A 30 éves olasz játékos ezúttal mindössze két brékkel került kétszettes előnybe, majd Arthur Fils szépített, ám a negyedik játszmában ismét csak Berrettini tudott gémet nyerni fogadóként, így 2 óra 54 perc alatt győzelmet aratott.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

Sonego (olasz)–Diallo (kanadai) 7:6 (7–4), 4:6, 7:6 (7–4), 6:7 (6–8), 6:2

Fery (brit)–Virtanen (finn) 5:7, 7:6 (7–3), 6:3, 6:3

Bergs (belga)–Faria (portugál) 7:6 (8–6), 4:6, 6:2, 6:3

Svajda (amerikai)–Majchrzak (lengyel) 2:6, 6:2, 6:7 (5–7), 6:4, 6:3

Jódar (spanyol, 23.)–Carreno (spanyol) 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4

Struff (német)–Nakashima (amerikai, 28.) 4:6, 7:6 (8–6), 7:6 (7–5), 6:7 (6–8), 7:6 (10–7)

Giron (amerikai)–Halys (francia) 7:6 (7–5), 6:3, 6:4

Munar (spanyol)–Fearnley (brit) 6:4, 7:6 (7–3), 6:4

Zverev (német, 2.)–Royer (francia) 6:1, 6:3, 7:6 (7–3)

Berrettini (olasz)–Fils (francia, 20.) 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Cobolli (olasz, 9.)–Duckworth (ausztrál) 7:6 (7–4), 3:6, 7:6 (7–3), 6:1

Hacsanov (orosz, 19.)–Hanfmann (német) 6:3, 6:4, 6:4

Lehecka (cseh, 13.)–Molcan (szlovák) 6:3, 6:2, 6:4

Bublik (kazah, 10.)–Jacquet (francia) 6:3, 6:4, 7:6 (7–5)

Tiafoe (amerikai, 17.)–Choinski (brit)

Mensík (cseh, 15.)–Dimitrov (bolgár)

Korábban

Fritz (amerikai, 6.)–Kypson (amerikai) 6:2, 6:2, 7:5

De Minaur (ausztrál, 5.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:2, 6:2