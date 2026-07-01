NB I: kulcsember hagyta el a Fradit

Ibrahim Cissé elhagyja a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatát – jelentették be a fradi.hu-n a zöld-fehérek. A francia középhátvéd 2023 nyarán a Caenből igazolt az Üllői útra, ahol két magyar bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Cissé alapembernek számított a Ferencvárosnál, amelynek színeiben 145 tétmérkőzésen lépett pályára és öt gólt szerzett. A párizsi születésű, 30 éves labdarúgó több ízben a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a zöld-fehéreknél. Nyolc Bajnokok Ligája-selejtezőn szerepelt, míg az Európa-ligában 24 találkozón erősítette csapatát, a Konferencia-ligában pedig 13 mérkőzést kapott, s mindhárom nemzetközi kupasorozatban szerzett egy-egy gólt.

Cissé az ötödik játékos, aki a nyáron elhagyta az FTC-t, korábban Gróf Dávid, az izraeli Mohamed Abu Fani, a svájci-dán kettős állampolgárságú Stefan Gartenmann és a szerb Alekszandar Pesics is távozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ibrahim Cissé (francia), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)