Nemzeti Sportrádió

Bedőlt az eredetileg Las Vegasba tervezett augusztusi kézilabdatorna

M. B.M. B.
2026.07.02. 19:26
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Jan Larsen belengette, hogy jogi útra terelik az ügyet a kárvallott klubok (Fotó: tv2.dk)
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Egyesült Államok Odense kézilabda női kézilabda férfi kézilabda felkészülési torna OTP Bank-Pick Szeged Győri Audi ETO KC Aalborg
Egy június 7-én küldött e-mailben tudták meg az érintett klubok (köztük a Győri Audi ETO KC, valamint az OTP Bank-Pick Szeged), hogy az eredetileg Las Vegasba tervezett, de márciusban Európába költöztetett nemzetközi kézilabdatorna elmarad – írja a dán TV2.

A skandináv portálnak nyilatkozott Jan Larsen, a regnáló dán bajnok (s ugyancsak résztvevő) Aalborg igazgatója, aki nem rejtette véka alá a véleményét.

„Kifejezetten groteszknek tartom, hogy így át lettünk verve. Nyilván mi is láttuk a figyelmeztető jeleket, de amikor egy ember kiáll mindenki elé, és azt mondja, hogy minden rendben van, akkor hajlamos vagy elhinni neki” – fogalmazott a klubvezető, hozzátéve, hogy az érintett kluboknak most újra kell szervezniük a felkészülésüket, ráadásul klubja egy hat számjegyű pénzösszegtől is elesett.

Larsen leszögezte, hogy mind a nyolc érintett klub komoly összegeket veszít a torna meghiúsulásával, így azok bíróság elé tervezik vinni az ügyet. Az Aalborg első embere saját elmondása szerint a szkeptikusok táborát erősítette, de belement a projektbe, mivel a kézilabda vegasi népszerűsítésének lehetősége túl jól hangzott ahhoz, hogy lemaradjanak róla.

Az Egyesült Államokból Európába hozott torna tervezett helyszíne nem volt ismert, de a dán Odense sportigazgatója, Lasse Honoré elmondta, hogy klubja előrehaladott tárgyalásokat folytatott a szervezőkkel a rendezésről.

„Az e-mail kis túlzással a semmiből érkezett, már csak azért is, mert mi idő előtt lefoglaltunk mindent. (...) Én a magam részéről többször is megkérdeztem, hogy honnan teremtik elő a pénzt mindehhez” – mondta Honoré.

A tornát szervező PRO Handball USA vezérigazgatóját, Mads H. Winthert a dán TV2 megpróbálta elérni, de az egyébként szintén dán cégvezető nem válaszolt a sajtó megkereséseire.

Korábban megírtuk, hogy a bedőlt tornára a nőknél a Győri Audi ETO, míg a férfiaknál a Szeged kapott meghívást a magyar csapatok közül. A női mezőnyt a francia Brest, a japán Honey Bee Isikava és a dán Odense tette volna teljessé, míg a férfiaknál a Szeged mellett a német Füchse Berlin, a francia Nantes és a dán Aalborg kapott meghívást.

A tervek szerint az olimpia előtt 2027-ben és 2028-ban is rendeztek volna egy-egy eseményt az Egyesült Államokban a kézilabda népszerűsítése céljából, a júniusban meghiúsult tornára augusztus 1–9. között került volna sor.

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„A jelenlegi, az Egyesült Államok és Európa közötti kiszámíthatatlan politikai környezet miatt úgy döntöttünk, az első eseményt Európában rendezzük meg.”

 

 

 

Egyesült Államok Odense kézilabda női kézilabda férfi kézilabda felkészülési torna OTP Bank-Pick Szeged Győri Audi ETO KC Aalborg
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