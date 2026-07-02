Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: döntőbe jutott a magyar U16-os leányválogatott a nyílt Eb-n

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2026.07.02. 19:51
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Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Hosszabbítás után legyőzte a francia csapatot, és döntőbe jutott a magyar U16-os leány kézilabda-válogatott a svédországi nyílt Európa-bajnokságon.

A francia csapattal találkozott a svédországi U16-os leány nyílt kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében a Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított magyar válogatott.

A rendes játékidőben – 16–13-as félidő után – 27–27-re végeztek a csapatok,

a hosszabbítást viszont a magyarok nyerték 5–1-re, így bejutottak a torna fináléjába,

amelyben péntek este 20.30-tól a németekkel csapnak össze. 

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ, archív)

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