Legjobb játékosa után menedzserétől is megvált a Nottingham Forest – hivatalos
A Nottingham Forest labdarúgócsapata megvált a csapat menedzserétől, Vitor Pereirától.
Az 57 éves portugál tréner februárban vette át az együttes irányítását, így mindössze húsz mérkőzés jutott neki a kispadon. A Nottingham – amely ugyancsak csütörtökön brit átigazolási rekordot jelentő 116 millió fontért adta el a válogatott Elliot Andersont a Manchester Citynek – az előző idényben csak a 16. helyen zárt a Premier League-ben, igaz, az Európa-ligában az elődöntőig menetelt.
A Forestet az elmúlt idényben összesen négy vezetőedző, Pereirát megelőzően Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou és Sean Dyche irányította.
A sajtó szerint Pereira utódja a Crystal Palace-tól távozó osztrák Oliver Glasner lesz.
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