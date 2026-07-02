Nemzeti Sportrádió

Legjobb játékosa után menedzserétől is megvált a Nottingham Forest – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.02. 21:39
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Vitor Pereira távozik a Foresttől (Fotó: Getty Images)
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angol foci Nottingham Forest Premier Leagze Vitor Pereira
A Nottingham Forest labdarúgócsapata megvált a csapat menedzserétől, Vitor Pereirától.

Az 57 éves portugál tréner februárban vette át az együttes irányítását, így mindössze húsz mérkőzés jutott neki a kispadon. A Nottingham – amely ugyancsak csütörtökön brit átigazolási rekordot jelentő 116 millió fontért adta el a válogatott Elliot Andersont a Manchester Citynek – az előző idényben csak a 16. helyen zárt a Premier League-ben, igaz, az Európa-ligában az elődöntőig menetelt.

A Forestet az elmúlt idényben összesen négy vezetőedző, Pereirát megelőzően Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou és Sean Dyche irányította.

A sajtó szerint Pereira utódja a Crystal Palace-tól távozó osztrák Oliver Glasner lesz.

 

angol foci Nottingham Forest Premier Leagze Vitor Pereira
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