Wimbledon: simán kikapott spanyol ellenfelétől Marozsán

Második adogatójátékát elvesztette az első játszmában a wimbledoni nemzetközi bajnokság 2. fordulójában Marozsán Fábián a 22. kiemelt Alejandro Davidovich ellen, s mint késsőbb kiderült, ez az egész találkozóra rányomta a bélyegét. A magyar játékos 5:3-ig még úgy ahogy tudta tartani a lépést spanyol ellenfelével, ám ekkor jött egy újabb brék, s az ibériaié lett a szett.

A második felvonás igazi macska-egér harcot hozott, a spanyol játékos egyetlen gémet sem engedélyezett Marozsánnak, aki a harmadik játszmában is mindössze annyi ellenállást tudott kifejteni, hogy ezúttal csak egy adogatójátékát vesztette el, így Davidovich 1 óra 18 perc alatt 6:3, 6:0, 6:3-ra nyert, s még tartalékolni is tudott némi energiát a következő fordulóra.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

Alejandro Davidovich (spanyol, 22.)–Marozsán Fábián 6:3, 6:0, 6:3