Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: simán kikapott spanyol ellenfelétől Marozsán

V. H. L.V. H. L.
2026.07.01. 15:36
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Marozsánnak nagyon nem ment Davidovich ellen (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon 2026 Marozsán Fábián Alejandro Davidovich
Súlyos vereségbe futott bele Marozsán Fábián a spanyol Alejandro Davidovich ellen, aki alig több mint egyórás meccsen 6:3, 6:0, 6:3-ra legyőzte a magyar játékost a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes versenyének 2. fordulójában.

Második adogatójátékát elvesztette az első játszmában a wimbledoni nemzetközi bajnokság 2. fordulójában Marozsán Fábián a 22. kiemelt Alejandro Davidovich ellen, s mint késsőbb kiderült, ez az egész találkozóra rányomta a bélyegét. A magyar játékos 5:3-ig még úgy ahogy tudta tartani a lépést spanyol ellenfelével, ám ekkor jött egy újabb brék, s az ibériaié lett a szett. 

A második felvonás igazi macska-egér harcot hozott, a spanyol játékos egyetlen gémet sem engedélyezett Marozsánnak, aki a harmadik játszmában is mindössze annyi ellenállást tudott kifejteni, hogy ezúttal csak egy adogatójátékát vesztette el, így Davidovich 1 óra 18 perc alatt 6:3, 6:0, 6:3-ra nyert, s még tartalékolni is tudott némi energiát a következő fordulóra.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Alejandro Davidovich (spanyol, 22.)–Marozsán Fábián 6:3, 6:0, 6:3

 

Wimbledon 2026 Marozsán Fábián Alejandro Davidovich
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