Udvardy párosban is búcsúzott a wimbledoni tenisztornától

A magyar, holland duó csütörtökön az ukrán Julia Sztarodubcevával és amerikai Peyton Stearnsszel csapott össze a 32 közé jutásért, és bár szetthátrányból még kiegyenlített, a harmadik játszmában – az elsőhöz hasonlóan – kétszer is elveszítette az adogatójátékát, ez pedig végzetesnek bizonyult. A mérkőzés 1 óra 58 percig tartott.

Udvardy párosban is az első körben búcsúzott: hétfőn 6:4, 6:2-re kikapott a 18. helyen kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovától.

Női párosban még Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad 16. helyen kiemelt kettőse, valamint az egyesben már szintén kiesett Bondár Anna lengyel Magdalena Frechhel alkotott duója érdekelt: előbbiek az ukrán Nadja Kicsenokkal és japán Ninomija Makotóval, míg utóbbiak a 14. helyen rangsorolt ausztrál Storm Hunterrel és Caty McNallyvel szállnak szembe pénteken.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Julia Sztarodubceva, Peyton Stearns (ukrán, amerikai)–Udvardy Panna, Isabelle Haverlag (magyar, holland) 6:4, 4:6, 6:4