Női vízilabda: szoros meccsen kikaptunk Hollandiától felkészülési mérkőzésen

Jópofa AI-videókban robotszerű szuperhősökként jelenítették meg a magyar női vízilabda-válogatott tagjait a kijelzőkön a Hajós uszodában, ahol Cseh Sándor csapata a második hivatalos felkészülési mérkőzését is lejátszotta az Európa-bajnok Hollandia ellen – a keddi találkozó a mieink 14–10-es sikerét hozta Szolnokon. Mindkét válogatott a sydney-i világkupa-döntőre gyakorol, amelyet július 22. és 26. között rendeznek meg.

A mérkőzés előtt három játékost is köszöntött Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke: Hajdú Katának ez volt az 50., Faragó Kamillának a 100. válogatott mérkőzése, míg Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amivel beállította Stieber Mercedes vonatkozó rekordját.

Madaras Norbert köszöntötte Keszthelyi Ritát (Fotó: Dömötör Csaba)

Kitty Lynn Joustra emberfórból, majd Lola Moolhuijzen büntetőből volt eredményes – nehezen született meg az első gólunk, de az annál szebb volt, hat perc után egy lövőcselt követően Lendvay Zoé helyezte el a labdát nagy erővel Laura Aarts kapujába. A második negyed elején egy kettős emberelőnyünk maradt kihasználatlan, a túloldalon Nina ten Broek talált be hat az öt ellen. Nemsokára fél perc alatt egyenlített a magyar csapat, Hajdú Kata gólpasszából Tiba Panna talált be, majd maga Hajdú szerzett gólt (3–3), ám ezután kijutott a technikai hibákból, eladott labdákból is a támadások során. Maartje Keuning pillanatai következtek, aki a nagyszünetig kétszer is betalált, utóbbi alkalommal nagyon gyorsan használta ki a fórt (5–3 oda).

Fordulás után tovább nőtt a holland előny, Ten Broek tette át a rosszkéz-szélről a kapásra, Moolhuijzen lövésére nem érhetett oda a Neszmély Boglárkát váltó Schmuck Tünde. Majdnem 11 percnyi szünet után Szilágyi Dorottya bombagólja nagyon kellett, ám nemegyszer szép összjáték után visszaállította a háromgólos fórt. A negyedik negyed derekán az egyik támadásunknál Tiba óriásit birkózott ellenfeleivel, de így is eldobta a kiúszó Aarts mellett – a játékvezetők megvárták, vajon besodródik-e a labda, ám mivel nem így történt, megadták az ötméterest. Ezt Hajdú bevágta, ám rögtön ezután Tiba ezúttal elkövető volt az újabb holland büntetőnél, amit Moolhuijzen értékesített. Hajdú passzából Varró Eszter tekert centerből ellentmondást nem tűrően a kapuba, erre jött egy újabb kiváló holland összjáték: Lieke Rogge üresen találta Maartje Keuninget, aki ugyanígy a szabadon lévő, gólt szerző Ten Broeknek tette be középre. Az utolsó percekben javuló védekezéssel próbáltuk utolérni a hollandokat, Hajdú fórból, majd ötméteresből volt eredményes (a labdát szerző, majd megúszó Keszthelyi Ritát húzta vissza Moolhuijzen). Felzárkóztunk 11–10-re, ám a következő holland támadást nem sikerült kivédekezni – Varró ellen fújtak ötöst, Pien Gorter pedig belőtte. Keszthelyi a végén még szépített, ám hét másodpercnyi maradék idővel már nem lehetett kiharcolni az ötmétereseket.

A magyar válogatott értékes edzőtáboron van túl az Eb-győztes hollandok ellen – három hét múlva élesben adnak számot tudásukról a csapatok Sydney-ben.

NŐI VÍZILABDA

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 12–11 (2–1, 3–2, 3–3, 4–5)

Hajós uszoda, 800 néző. V: Debreceni, Evers (holland)

HOLLANDIA: AARTS – KEUNING 3, L. Rogge, N. TEN BROEK 2, JOUSTRA 2, Van der Weijden, Moolhuijzen 3. Csere: B. Rogge, De Vries, Jutte, Gorter 2, Voordouw, Mejier. Szövetségi kapitány: Evangelosz Dudeszisz

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V., Szilágyi D. 1, Alaksza, VARRÓ 2, Tiba 1, Faragó K. Csere: Schmuck (kapus), Keszthelyi 1, HAJDÚ K. 4, LENDVAY 2, Hetzl, Aubéli, Horváth Zs. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 13/4, ill. 10/3

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/2

Kipontozódott: Hetzl (20. p.), Van der Weijden (30. p.), N. ten Broek (31. p.), Varró (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Jó lecke volt ez a mérkőzés. Abszolút nem voltunk játékban ezúttal, nem volt lábtempó, nem mertünk passzolni, védekezni, lőni. A borzalmas teljesítményhez képest viszont meccsben maradtunk, és arra viszont nagyon büszke vagyok, ahogy a játékosok elkezdtek egyre jobban küzdeni, és így is nagyon jó mérkőzést varázsoltunk ebből az egészből.