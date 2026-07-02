MLSZ: ismét Margitai Zoltán lett az NB II-es bizottság elnöke

A győri klub honlapjának csütörtöki beszámolója emlékeztet, hogy az eddigi elnök, Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója azért nem töltheti már be a posztot, mert az angyalföldi csapat feljutott az élvonalba.

Az egyhangú döntéssel megválasztott Margitai korábban már vezette az NB II-es bizottságot, amikor a Gyirmót FC a másodosztályban szerepelt.