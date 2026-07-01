Nemzeti Sportrádió

Djokovics tovább folytatta a Cicipasz elleni nagy sorozatát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.01. 23:01
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Djokovics (balra) három játszmában búcsúztatta Cicipaszt (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon ATP tenisz Novak Djokovics Sztefanosz Cicipasz
Novak Djokovics három szettben búcsúztatta Sztefanosz Cicipaszt a wimbledoni teniszbajnokság 2. fordulójában, így készülhet Arthur Rinderknech ellen.
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Miután sötétedés miatt a Nakashima–Struff és a Jodar–Carreno meccset is félbeszakították, Novak Djokovics és Sztefanosz Cicipasz összecsapásával zárult a keddi játéknap.

Míg Djokovics egy szettet elbukott Vu Jing ellen, addig Cicipasz három játszmában múlta felül a selejtezőből érkező Hugo Gastont az első fordulóban. Cicipasz egy rossz sorozatot szeretett volna megszakítani, ugyanis 2019 óta képtelen volt legyőzni szerb riválisát.

A nyitó szettben Djokovics 2:1-nél lebrékelte ellenfelét, és ezt a játszmát 27 perc alatt le is zárta. A másodikban megijedhettek a nézők, mivel Djokovics kicsit húzni kezdte a lábát, de ez a kisebb probléma sem akadályozta meg, hogy 4:4-nél fogadóként nyerjen játékot, majd kiszerválja a szettet.

A harmadik szett előtt Djokovics az egyik labdaszedő segítségét kérte, hogy megszabaduljon a vállán lévő tapaszoktól, és belefért neki még egy poén is.

A harmadik szettben Cicipasz 2–1-es vezetése után Djokovics sorozatban öt játékot nyert, így sorozatban 12. alkalommal, összességében 15. meccsükön tizenharmadszor verte a görögöt. A szerb teniszező így készülhet a francia Arthur Rinderknech ellen.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Djokovics (szerb, 7.)–Cicipasz (görög) 6:3, 6:4, 6:2

Wimbledon ATP tenisz Novak Djokovics Sztefanosz Cicipasz
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